ВИДЕО. Готовится к дебюту. Усик тренируется с Полесьем в Турции

Знаменитый украинский боксер примет участие в турнире Winter Cup 2022

  • 01.02.2022 16:32
  • 1354 просмотра
  • 2 комментария
ВИДЕО. Готовится к дебюту. Усик тренируется с Полесьем в Турции
© ФК Полесье. Александр Усик

35-летний украинский боксер Александр Усик (19-0, 13 КО), чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе, приступил к тренировкам с «Полесьем» на турецком учебно-тренировочном сборе.

Ранее сообщалось, что Усик в составе «Полесья» примет участие в турнире Winter Cup 2022, который пройдет в турецком Белеке с 3 по 12 февраля. Также на турнире сыграют «Верес», «Черноморец» и харьковский «Металлист».

В первом матче Winter Cup 2022, который состоится 3 февраля, «Полесье» сыграет с «Вересом».

Стоит отметить, что в детстве Усик занимался в футбольной школе симферопольской «Таврии». Играл на левом фланге полузащиты, но в 14 лет бросил футбол. В 15 лет Александр начал заниматься боксом.

Источник — Instagram

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    potemkin78, 01.02.2022 16:42
    +1
    ну с мячом он жанглировал. но как чувства на поле остались или нет?
    Ссылка
    online
    Ivan Vismutenko, 01.02.2022 17:06
    0
    Теперь зрителей будет больше
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности