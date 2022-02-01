ВИДЕО. Готовится к дебюту. Усик тренируется с Полесьем в Турции

35-летний украинский боксер Александр Усик (19-0, 13 КО), чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе, приступил к тренировкам с «Полесьем» на турецком учебно-тренировочном сборе.
Ранее сообщалось, что Усик в составе «Полесья» примет участие в турнире Winter Cup 2022, который пройдет в турецком Белеке с 3 по 12 февраля. Также на турнире сыграют «Верес», «Черноморец» и харьковский «Металлист».
В первом матче Winter Cup 2022, который состоится 3 февраля, «Полесье» сыграет с «Вересом».
Стоит отметить, что в детстве Усик занимался в футбольной школе симферопольской «Таврии». Играл на левом фланге полузащиты, но в 14 лет бросил футбол. В 15 лет Александр начал заниматься боксом.
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.