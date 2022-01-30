ОФИЦИАЛЬНО: Александр Усик дебютирует в большом футболе

Знаменитый украинский боксер сыграет за «Полесье» на Winter Cup 2022

  • 30.01.2022 17:49
  • 5064 просмотра
  • 19 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО: Александр Усик дебютирует в большом футболе
© Getty Images/Global Images Ukraine

35-летний украинский боксер Александр Усик (19-0, 13 КО), чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе, дебютирует в большом футболе.

Усик сыграет за житомирское «Полесье», выступающее в Первой лиге, на межсезонном турнире Winter Cup 2022, который пройдет в турецком Белеке с 3 по 12 февраля. Также в турнире примут участие «Верес», «Черноморец» и харьковский «Металлист».

«Друзья, всем здравствуйте. Меня зовут Александр Усик, и я дебютирую за команду «Полесье» Первой лиги. 3 февраля я дебютирую за эту команду в Турции. Winter Cup 2022. Смотрите в 19:00. Всем бокс, а потом футбол», — заявил Усик в специальном ролике.

В первом матче Winter Cup 2022 «Полесье» сыграет с «Вересом».

В своем последнем поединке, который состоялся 25 сентября 2021 года в Лондоне, Усик победил британца Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) единогласным решением судей, отняв у него четыре чемпионских пояса.

Имя следующего соперника Александра не называлось.

Источник — ФК Полесье

(16 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    roman_kros
    roman_kros, 30.01.2022 18:03
    +12
    Хто не у курсі, то він з дитинства займався футболом в школі Сімферопольської Таврії. Якби не бокс, то можливо не останнім футболістом би був, особливо якщо подивитися які дерева грають в УПЛ.
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    axylinam
    axylinam, 30.01.2022 18:02
    +8
    В первом же матче будет 11 нокаутов а возможно и 12
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    Жека Еленок
    Жека Еленок, 30.01.2022 17:57
    +8
    Хорошое медио шоу для нашего футбола 👍
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    padlo95
    padlo95, 30.01.2022 18:00
    +4
    Dmytro Dmytro, 30.01.2022 17:55
    Ще б забив у ворота мкг) Ото було б позорище) З футболу самі роблять цирк,а потім дивуються...
    Кстати он занимался футболом, на позиции нападающего....
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    f-play
    f-play, 30.01.2022 17:55
    +3
    worker, 30.01.2022 17:54
    Он введёт мяч в игру или с ним подписали контракт?)
    Товарищеский турнир же) Туда можно кого угодно заявить.
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    Dmytro Dmytro
    Dmytro Dmytro, 30.01.2022 17:55
    +3
    Ще б забив у ворота мкг) Ото було б позорище) З футболу самі роблять цирк,а потім дивуються...
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    Dreifus
    online
    Dreifus, 30.01.2022 18:13
    +2
    Наши потихоньку учатся в пиар.
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    roman_kros
    roman_kros, 30.01.2022 18:05
    +2
    Виходить, що Джошуа програв футболісту
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    Роман Порывай
    online
    Роман Порывай, 30.01.2022 18:26
    +1
    Усик у футбол, Селезньов у бокс... Може, Євген теж на якийсь профі бій запишеться, чим розборки з вболіваоьниками та журналістами влаштовувати?
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    umnuy2
    online
    umnuy2, 30.01.2022 18:14
    +1
    хотябы наши костоломы не навредили
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    Игорь Полищук
    online
    Игорь Полищук, 30.01.2022 18:12
    +1
    Не, ну если бокс, а потом футбол, то может и гол забить)
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    Роман Порывай
    online
    Роман Порывай, 30.01.2022 18:32
    0
    А взагалі, є багато прикладів успішності в декількох видах спорту. Мені згадався одразу Карл Льюїс, що шикарно бігав і стрибав у довжину. Міхаель Шумахер в молодості подавав надії в футболі, навіть грав у любительських командах.
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    sashaddd25 Саша (металлолом сдали на приёмку)
    online
    sashaddd25 Саша (металлолом сдали на ..., 30.01.2022 18:24
    0
    Усик смотри чтобы ноги не поломали ! Это тебе не бокс это УПЛ !
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    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 30.01.2022 18:21
    0
    AK.228, 30.01.2022 18:09
    Лечись пока не поздно
    Федя ты бы своим здоровьем занялся. А то вообще плохой стал
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    DSH88
    online
    DSH88, 30.01.2022 18:30
    -1
    Надо за какие-нибудь каЛпаты заявить , а то их много а футболистов там нет.
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    AK.228
    online
    AK.228, 30.01.2022 18:31
    -2
    Алексей Голяченко, 30.01.2022 18:21
    Федя ты бы своим здоровьем занялся. А то вообще плохой стал
    Алешенька, унылый бот, плыви дальше... -большего не стоишь
    Ссылка
    worker
    online
    worker, 30.01.2022 17:54
    -2
    Он введёт мяч в игру или с ним подписали контракт?)
    Ссылка
    AK.228
    online
    AK.228, 30.01.2022 18:09
    -5
    Dmytro Dmytro, 30.01.2022 17:55
    Ще б забив у ворота мкг) Ото було б позорище) З футболу самі роблять цирк,а потім дивуються...
    Лечись пока не поздно
    Ссылка
    marko2020
    online
    marko2020, 30.01.2022 18:06
    -7
    Какой-то молодой футболист, старался с самого детства, рыгал на футбольном поле, что бы потом услышать - извини друг, но сегодня вместо тебя в старте сепарский чорт. 
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