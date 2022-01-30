ОФИЦИАЛЬНО: Александр Усик дебютирует в большом футболе

35-летний украинский боксер Александр Усик (19-0, 13 КО), чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе, дебютирует в большом футболе.

Усик сыграет за житомирское «Полесье», выступающее в Первой лиге, на межсезонном турнире Winter Cup 2022, который пройдет в турецком Белеке с 3 по 12 февраля. Также в турнире примут участие «Верес», «Черноморец» и харьковский «Металлист».

«Друзья, всем здравствуйте. Меня зовут Александр Усик, и я дебютирую за команду «Полесье» Первой лиги. 3 февраля я дебютирую за эту команду в Турции. Winter Cup 2022. Смотрите в 19:00. Всем бокс, а потом футбол», — заявил Усик в специальном ролике.

В первом матче Winter Cup 2022 «Полесье» сыграет с «Вересом».

В своем последнем поединке, который состоялся 25 сентября 2021 года в Лондоне, Усик победил британца Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) единогласным решением судей, отняв у него четыре чемпионских пояса.

Имя следующего соперника Александра не называлось.