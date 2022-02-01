Даниил ИГНАТЕНКО: «Шахтер – не мой родной клуб. Хочу остаться в Бордо»

Опорный полузащитник «Шахтера» Даниил Игнатенко, который недавно на правах аренды перешел в «Бордо», хочет заявить о себе с хорошей стороны в ближайшие месяцы и остаться во французской Лиге 1 в будущем.

«Когда я получил приглашение от этого клуба, то уже знал, что представляет собой «Бордо». Я знал, что это клуб из Лиги 1. Признаюсь, что мало раздумывал над такой возможностью. Я сразу же согласился и считаю, что для меня этот трансфер является хорошим шансом развить карьеру».

«Я уже играл за венгерский клуб. Мне удалось поучаствовать в матчах Лиги Европы. Для меня это второй шанс поиграть за границей, и это шанс, которым я воспользуюсь».

«Шахтер» - это не мой родной клуб. Сейчас у них есть игрок сильнее меня, который играет на той же позиции. Они считают, что он сильнее. У «Шахтера» на данный момент политика – брать бразильских футболистов, это их цель. Я хочу, чтобы шесть месяцев в «Бордо» были продлены. Я хотел бы проявить себя, чтобы остаться в этом клубе».

«Знаю, что в любом случае все зависит только от меня. Моя цель – помочь клубу, и я хочу сделать все, чтобы не разочаровать свой руководство», - сказал Игнатенко.

Напомним, у «Бордо» есть опция на выкуп контракта Игнтаненко.