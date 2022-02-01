Даниил ИГНАТЕНКО: «Шахтер – не мой родной клуб. Хочу остаться в Бордо»

Полузащитник хочет закрепиться во французском клубе

  • 01.02.2022 20:49
  • 3156 просмотров
  • 36 комментариев
Даниил ИГНАТЕНКО: «Шахтер – не мой родной клуб. Хочу остаться в Бордо»
© ФК Бордо. Даниил Игнатенко

Опорный полузащитник «Шахтера» Даниил Игнатенко, который недавно на правах аренды перешел в «Бордо», хочет заявить о себе с хорошей стороны в ближайшие месяцы и остаться во французской Лиге 1 в будущем.

«Когда я получил приглашение от этого клуба, то уже знал, что представляет собой «Бордо». Я знал, что это клуб из Лиги 1. Признаюсь, что мало раздумывал над такой возможностью. Я сразу же согласился и считаю, что для меня этот трансфер является хорошим шансом развить карьеру».

«Я уже играл за венгерский клуб. Мне удалось поучаствовать в матчах Лиги Европы. Для меня это второй шанс поиграть за границей, и это шанс, которым я воспользуюсь».

«Шахтер» - это не мой родной клуб. Сейчас у них есть игрок сильнее меня, который играет на той же позиции. Они считают, что он сильнее. У «Шахтера» на данный момент политика – брать бразильских футболистов, это их цель. Я хочу, чтобы шесть месяцев в «Бордо» были продлены. Я хотел бы проявить себя, чтобы остаться в этом клубе».

«Знаю, что в любом случае все зависит только от меня. Моя цель – помочь клубу, и я хочу сделать все, чтобы не разочаровать свой руководство», - сказал Игнатенко.

Напомним, у «Бордо» есть опция на выкуп контракта Игнтаненко.

Источник — Girondins4Ever

(16 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    agins, 01.02.2022 21:00
    +4
    Вопрос один только..... нафига ты только подписывал контракт с Шахтером? Выгодно было по ЗП? Когда подписывал играть не хотел?
    Ссылка
    online
    ___FunnyCat, 01.02.2022 21:37
    +1
    Георгий Судаков: «Хотел бы играть в «Металлисте», но на данный момент я футболист «Шахтера»
    Коноплянка не хочет оставаться в Шахтере
    ———
    Все бегут из колхоза .
    Ссылка
    Aleks04, 01.02.2022 21:29
    +1
    Face Control, 01.02.2022 21:22
    А где сейчас тот клюб, что у тебя на аве?
    Шахтёр потерял крутого опорника, просто признай это.
    Ссылка
    online
    Петр Яновский, 01.02.2022 21:43
    0
    Face Control, 01.02.2022 21:39
    https://sport.ua/news/572453-surkis-zvonil-rotenbergu-dinamo-proyavlyaet-in
    teres-k-forvardu-sochi , ты рада таким новостям?
    Так уже давно все знают ,что наше динамо сепарский клуб
    Ссылка
    Aleks04, 01.02.2022 21:37
    0
    Петр Яновский, 01.02.2022 21:33
    Днепр потерял такой клуб,признай это
    Днепр футбол не потерял в отличие от Донецка. В Донецке сейчас уровень футбола ниже аматорского чемпионата Украины
    Ссылка
    online
    ___FunnyCat, 01.02.2022 21:21
    0
    Ясное дело, какой нормальный украинский игрок хочет в этом колхозе бездомном сидеть ?
    Ссылка
    Aleks04, 01.02.2022 21:21
    0
    Респект Игнату из Днепра!
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro, 01.02.2022 21:10
    0
    ХотеЛОСЬ
    Ссылка
    online
    andre_lui, 01.02.2022 21:05
    0
    agins, 01.02.2022 21:00
    Вопрос один только..... нафига ты только подписывал контракт с Шахтером? Выгодно было по ЗП? Когда подписывал играть не хотел?
    Если бы не хотел играть, то сидел бы в Шахтере, а не ездил по арендам!
    Ссылка
    online
    sane69, 01.02.2022 21:05
    0
    agins, 01.02.2022 21:00
    Вопрос один только..... нафига ты только подписывал контракт с Шахтером? Выгодно было по ЗП? Когда подписывал играть не хотел?
    Ответ же очевиден. Уйти из Шахтера куда-то в Европу намного легче, чем из условного Мариуполя. Ну и ЗП, куда ж без нее
    Ссылка
    online
    ĴØЌÉŔ, 01.02.2022 21:04
    0
    Это что решил перестраховаться? Если провал в Бордо то хоть на контракте в шахте останется. Очередной тип который продлевает контракт а потом будет рассказывать что не давали играть!
    Ссылка
    No name, 01.02.2022 21:44
    -1
    Ссылка
    online
    Face Control, 01.02.2022 21:39
    -1
    ___FunnyCat, 01.02.2022 21:37
    Георгий Судаков: «Хотел бы играть в «Металлисте», но на данный момент я футболист «Шахтера»
    Коноплянка не хочет оставаться в Шахтере
    ———
    Все бегут из колхоза .
    https://sport.ua/news/572453-surkis-zvonil-rotenbergu-dinamo-proyavlyaet-in
    teres-k-forvardu-sochi , ты рада таким новостям?
    Ссылка
    online
    Face Control, 01.02.2022 21:38
    -1
    Aleks04, 01.02.2022 21:37
    Днепр футбол не потерял в отличие от Донецка. В Донецке сейчас уровень футбола ниже аматорского чемпионата Украины
    Так где сейчас тот клюб, что у тебя на аве?
    Ссылка
    online
    Петр Яновский, 01.02.2022 21:33
    -1
    Aleks04, 01.02.2022 21:29
    Шахтёр потерял крутого опорника, просто признай это.
    Днепр потерял такой клуб,признай это
    Ссылка
    Kovalchuk, 01.02.2022 21:32
    -1
    Это родной клуб обезьянок
    Ссылка
    online
    Петр Яновский, 01.02.2022 21:27
    -1
    Face Control, 01.02.2022 21:23
    А почему этот «колхоз» вас, автобусников, е почти каждый год, даже несмотря на то, что вас судьи тащат?
    Шахтёр каждый сезон насилует по 3-0 наше динамо.Спасибо Игорю Михайловичу должны сказать за это
    Ссылка
    online
    ĴØЌÉŔ, 01.02.2022 21:14
    -1
    Полузащитник донецкого "Шахтера" Даниил Игнатенко, который первую половину сезона провел на правах аренды в "Днепре-1", следующие полгода также на правах аренды будет выступать за "Бордо". Отметим, что перед арендным соглашением с французским клубом, Игнатенко продлил с "Шахтером" контракт , который у него заканчивался в июне 2022 года. И сравнить это с интервью. У него что провалы в памяти? На х.. контракт продлевал?
    Ссылка
    online
    Петр Яновский, 01.02.2022 21:14
    -1
    Face Control, 01.02.2022 21:12
    В этом сезоне скорее всего 2 будете (ещё и судьи как всегда помогут), а вот со следующего сезона боюсь уже 3 это для вас счастье будет.
    Я тоже так думаю .Вот на днях все шубы хозяин Суркис у нас забрал с цеха. Говорит, так надо. Наверное, для судей приберег ,за 2 место
    Ссылка
    online
    Face Control, 01.02.2022 21:34
    -2
    Aleks04, 01.02.2022 21:29
    Шахтёр потерял крутого опорника, просто признай это.
    Этот чувак на днях подписал новый контракт с Шахтёром, ты в себе? А вот клуб вы давно потеряли.
    Ссылка
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