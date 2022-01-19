Кривцов получил травму из-за гололеда, Шева остался на контракте у Дженоа

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 18 января.

1. Стало известно, какую травму получил Кривцов

Защитник «Шахтера» сломал малоберцовую кость

2. Источник: Шевченко остался на контракте с Дженоа

Украинец имеет контракт до 2024 года

3. ОФИЦИАЛЬНО. Коуч для Миколенко. Эвертон назначил главного тренера

Данкан Фергюсон будет работать и.о. главного тренера «ирисок»

4. УПЛ в марте проведет тендер по ТВ правам. Хочет выручить 12 миллионов

Удастся ли создать телепул?

5. Арбитр матча Милан – Специя расплакался после своей ошибки

Златан Ибрагимович и другие утешили судью

6. Стали известны подробности перехода Леднева в Фехервар

Полузащитник «Динамо» близок к подписанию контракта с венгерским клубом

7. ЯРОСЛАВСКИЙ: «Скоро будет обалденный трансфер. Это латиноамериканец»

Харьковский клуб вскоре усилит свой состав

8A. Прометей потерпел четвертое поражение в женской Лиге чемпионов

В трех сетах подопечные Ивана Петкова проиграли в Польше местному клубу «Девелопрес»

8B. Подоляне завершили выступление в мужском Кубке вызова

По сумме двух матчей подопечные Мариуша Сордила уступили дорогу греческому «Панатинаикосу»

9. «Попросите прощения у Шевы». Реакция фанатов Дженоа на 0:6 от Фиорентины

Sport.ua собрал реакцию итальянской футбольной общественности на недавние события в «Дженоа»

10A. Мелочность Лионеля. Месси пора забывать о трофеях ради имиджа и истории

Неужели лишняя статуэтка на полке важнее, чем образ, который останется для потомков?

10B. По пути легендарного МЮ. Как Челси взрастил свое золотое поколение молодежи

Ныне в первой команде «синих» сразу несколько топовых воспитанников академии