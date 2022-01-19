Кривцов получил травму из-за гололеда, Шева остался на контракте у Дженоа

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 18 января.
1. Стало известно, какую травму получил Кривцов
Защитник «Шахтера» сломал малоберцовую кость
2. Источник: Шевченко остался на контракте с Дженоа
Украинец имеет контракт до 2024 года
3. ОФИЦИАЛЬНО. Коуч для Миколенко. Эвертон назначил главного тренера
Данкан Фергюсон будет работать и.о. главного тренера «ирисок»
4. УПЛ в марте проведет тендер по ТВ правам. Хочет выручить 12 миллионов
Удастся ли создать телепул?
5. Арбитр матча Милан – Специя расплакался после своей ошибки
Златан Ибрагимович и другие утешили судью
6. Стали известны подробности перехода Леднева в Фехервар
Полузащитник «Динамо» близок к подписанию контракта с венгерским клубом
7. ЯРОСЛАВСКИЙ: «Скоро будет обалденный трансфер. Это латиноамериканец»
Харьковский клуб вскоре усилит свой состав
8A. Прометей потерпел четвертое поражение в женской Лиге чемпионов
В трех сетах подопечные Ивана Петкова проиграли в Польше местному клубу «Девелопрес»
8B. Подоляне завершили выступление в мужском Кубке вызова
По сумме двух матчей подопечные Мариуша Сордила уступили дорогу греческому «Панатинаикосу»
9. «Попросите прощения у Шевы». Реакция фанатов Дженоа на 0:6 от Фиорентины
Sport.ua собрал реакцию итальянской футбольной общественности на недавние события в «Дженоа»
10A. Мелочность Лионеля. Месси пора забывать о трофеях ради имиджа и истории
Неужели лишняя статуэтка на полке важнее, чем образ, который останется для потомков?
10B. По пути легендарного МЮ. Как Челси взрастил свое золотое поколение молодежи
Ныне в первой команде «синих» сразу несколько топовых воспитанников академии
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.