Кривцов получил травму из-за гололеда, Шева остался на контракте у Дженоа

Главные новости за 18 января на Sport.ua

  • 19.01.2022 07:30
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Кривцов получил травму из-за гололеда, Шева остался на контракте у Дженоа
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Кривцов

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 18 января.

1. Стало известно, какую травму получил Кривцов
Защитник «Шахтера» сломал малоберцовую кость

2. Источник: Шевченко остался на контракте с Дженоа
Украинец имеет контракт до 2024 года

3. ОФИЦИАЛЬНО. Коуч для Миколенко. Эвертон назначил главного тренера
Данкан Фергюсон будет работать и.о. главного тренера «ирисок»

4. УПЛ в марте проведет тендер по ТВ правам. Хочет выручить 12 миллионов
Удастся ли создать телепул?

5. Арбитр матча Милан – Специя расплакался после своей ошибки
Златан Ибрагимович и другие утешили судью

6. Стали известны подробности перехода Леднева в Фехервар
Полузащитник «Динамо» близок к подписанию контракта с венгерским клубом

7. ЯРОСЛАВСКИЙ: «Скоро будет обалденный трансфер. Это латиноамериканец»
Харьковский клуб вскоре усилит свой состав

8A. Прометей потерпел четвертое поражение в женской Лиге чемпионов
В трех сетах подопечные Ивана Петкова проиграли в Польше местному клубу «Девелопрес»

8B. Подоляне завершили выступление в мужском Кубке вызова
По сумме двух матчей подопечные Мариуша Сордила уступили дорогу греческому «Панатинаикосу»

9. «Попросите прощения у Шевы». Реакция фанатов Дженоа на 0:6 от Фиорентины
Sport.ua собрал реакцию итальянской футбольной общественности на недавние события в «Дженоа»

10A. Мелочность Лионеля. Месси пора забывать о трофеях ради имиджа и истории
Неужели лишняя статуэтка на полке важнее, чем образ, который останется для потомков?

10B. По пути легендарного МЮ. Как Челси взрастил свое золотое поколение молодежи
Ныне в первой команде «синих» сразу несколько топовых воспитанников академии

Источник — Sport.ua

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