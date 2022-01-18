ЯРОСЛАВСКИЙ: «Скоро будет обалденный трансфер. Это латиноамериканец»

Харьковский клуб вскоре усилит свой состав

  • 18.01.2022 12:41
  • 2962 просмотра
  • 18 комментариев
ЯРОСЛАВСКИЙ: «Скоро будет обалденный трансфер. Это латиноамериканец»
© ФК Металлист Харьков

Президент «Металлиста» Александр Ярославский анонсировал топовый трансфер харьковского клуба

«У нас еще будет обалденный трансфер. Говорить о нем пока не буду, но открою пару секретов. Этому игроку 21 год, его скорость больше, чем у Тайсона, а удар сильнее, чем у Жажи. На этом пока все, больше ничего не отвечу. Национальность не скажу, а то вы начнете искать, вдруг найдете. Скажу только, что это латиноамериканец. 

Все уже соскучились по футболу. Все, с кем я разговариваю в Харькове, говорят: «Ну когда, когда уже». И я отвечаю, что первая порция будет в феврале. Футбол - это же соревнование. Даже когда матч проходит на пляже, все равно одни хотят выиграть у других», — сказал Ярославский.

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Источник — Футбол 1/2/3

(17 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    potemkin78
    online
    potemkin78, 18.01.2022 12:45
    +6
    Месси?
    Ссылка
    Etana
    Etana, 18.01.2022 13:25
    +3
    Крутой латиноамериканец, это конечно хорошо и здорово. Но лимит то никто не отменял. Где украинское усиление то?.
    Ссылка
    vittroy
    online
    vittroy, 18.01.2022 12:59
    +3
    Robert Monroe, 18.01.2022 12:51
    Шалений трансфер - це Нерес, а не черговий маловідомий бразильський проспект за 1-2 мільйони. Знову багато пафосу від Ярославського на порожньому місці.
    Та не говоріть...Цей Ярославський, наче з котушок злетів, повсюди його рило....Вже трошки занадто.....
    Ссылка
    Стас Одессит
    Стас Одессит, 18.01.2022 13:08
    +2
    У ФК Львов одно время тоже было куча бразильцев ,да толку.Все покажет время.
    Ссылка
    Brinks76
    online
    Brinks76, 18.01.2022 12:55
    +1
    Ці маловідомі трансфери потім будуть виносити Шахтар з його Нересами вперед ногами
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    sane69
    sane69, 18.01.2022 12:53
    +1
    Robert Monroe, 18.01.2022 12:51
    Шалений трансфер - це Нерес, а не черговий маловідомий бразильський проспект за 1-2 мільйони. Знову багато пафосу від Ярославського на порожньому місці.
    Педриньо тоже супер трансфер говорили, а по факту ничем не лучше Коваленко
    Ссылка
    Leg҉e҉nd҉a
    online
    Leg҉e҉nd҉a, 18.01.2022 13:34 (изменен)
    0
    Brinks76, 18.01.2022 12:55
    Ці маловідомі трансфери потім будуть виносити Шахтар з його Нересами вперед ногами
    Металлист если и будет выносить!То только мусор
    Ссылка
    potemkin78
    online
    potemkin78, 18.01.2022 13:31
    0
    Etana, 18.01.2022 13:25
    Крутой латиноамериканец, это конечно хорошо и здорово. Но лимит то никто не отменял. Где украинское усиление то?.
    пойдут по стопам Девича
    Ссылка
    marko2020
    online
    marko2020, 18.01.2022 13:30
    0
    "И 4лен как у Лукаку" - добавил Ярославский на ушко журналисту. 
    Ссылка
    Муґунот Уух
    Муґунот Уух, 18.01.2022 13:22
    0
    Абелардо?
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    potemkin78
    online
    potemkin78, 18.01.2022 13:08
    0
    Brinks76, 18.01.2022 12:55
    Ці маловідомі трансфери потім будуть виносити Шахтар з його Нересами вперед ногами
    гы гы. эт когда это Металл именно выносил Шахту?
    Ссылка
    sancho_v
    online
    sancho_v, 18.01.2022 13:07
    0
    Robert Monroe, 18.01.2022 12:51
    Шалений трансфер - це Нерес, а не черговий маловідомий бразильський проспект за 1-2 мільйони. Знову багато пафосу від Ярославського на порожньому місці.
    Ух, ты. А шаленый Нерес уже что-то показал по игре? Или это так, языком потелепать? Диванный ты наш.
    Ссылка
    Дмитрий Рыженко
    Дмитрий Рыженко, 18.01.2022 13:05
    0
    Роналдиньо?
    Ссылка
    Robert Monroe
    Robert Monroe, 18.01.2022 13:02
    0
    sane69, 18.01.2022 12:53
    Педриньо тоже супер трансфер говорили, а по факту ничем не лучше Коваленко
    Дивні порівняння та висновки. У Педріньо 5 результативних дій за 7 матчів УПЛ. Поганий трансфер? Подивимось, на що здатні на рівні УПЛ легіонери Металіста.
    Ссылка
    Robert Monroe
    Robert Monroe, 18.01.2022 12:59
    0
    Brinks76, 18.01.2022 12:55
    Ці маловідомі трансфери потім будуть виносити Шахтар з його Нересами вперед ногами
    Хіба що у вологих мріях вболівальників Металіста) Поки Металіст набирає досить посередніх легіонерів. Може через 2-3 роки Металіст зможе реально конкурувати. Але вже з іншим складом та іншим тренером. Аби тільки Ярославський знову не зник нікуди.
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    kolezey-2
    kolezey-2, 18.01.2022 13:13
    -1
    potemkin78, 18.01.2022 13:08
    гы гы. эт когда это Металл именно выносил Шахту?
    все впереди
    Ссылка
    Robert Monroe
    Robert Monroe, 18.01.2022 12:51
    -3
    Шалений трансфер - це Нерес, а не черговий маловідомий бразильський проспект за 1-2 мільйони. Знову багато пафосу від Ярославського на порожньому місці.
    Ссылка
    Вячеслав Федак
    Вячеслав Федак, 18.01.2022 13:13
    -4
    Віримо в Вас!Разом до перемоги!
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