ЯРОСЛАВСКИЙ: «Скоро будет обалденный трансфер. Это латиноамериканец»

Президент «Металлиста» Александр Ярославский анонсировал топовый трансфер харьковского клуба

«У нас еще будет обалденный трансфер. Говорить о нем пока не буду, но открою пару секретов. Этому игроку 21 год, его скорость больше, чем у Тайсона, а удар сильнее, чем у Жажи. На этом пока все, больше ничего не отвечу. Национальность не скажу, а то вы начнете искать, вдруг найдете. Скажу только, что это латиноамериканец.

Все уже соскучились по футболу. Все, с кем я разговариваю в Харькове, говорят: «Ну когда, когда уже». И я отвечаю, что первая порция будет в феврале. Футбол - это же соревнование. Даже когда матч проходит на пляже, все равно одни хотят выиграть у других», — сказал Ярославский.

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