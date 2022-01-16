Александр ЯРОСЛАВСКИЙ: «Боюсь даже считать, скольких игроков мы подписали»

Владелец «Металлиста» Александр Ярославский рассказал о переходе аргентинца Херонимо Поблете, а также дал понять, что это не последний трансфер клуба нынешней зимой.

«Я раньше подписывал и волновался, чем оно закончится. Сейчас не волнуюсь, потому что знаю – закончится тратой больших денег. Я уже не волнуюсь.

Главное, чтобы у Поблете здесь получилось, чтобы он влился в коллектив. Чтобы он получал удовольствие, а мы вместе с ним.

Я всех секретов открывать не буду, но вы же следите за нашей трансферной политикой. Это зимнее трансферное окно – это уже проем целый, а не окно.

Боюсь даже считать, скольких футболистов мы уже подписали. Постепенно будем всех объявлять», - сказал Ярославский.