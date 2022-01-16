Александр ЯРОСЛАВСКИЙ: «Боюсь даже считать, скольких игроков мы подписали»

Президент «Металлиста» - о трансферной кампании клуба

  • 16.01.2022 21:11
  • 1210 просмотров
  • 3 комментария
Александр ЯРОСЛАВСКИЙ: «Боюсь даже считать, скольких игроков мы подписали»
© ФК Металист

Владелец «Металлиста» Александр Ярославский рассказал о переходе аргентинца Херонимо Поблете, а также дал понять, что это не последний трансфер клуба нынешней зимой.

«Я раньше подписывал и волновался, чем оно закончится. Сейчас не волнуюсь, потому что знаю – закончится тратой больших денег. Я уже не волнуюсь.

Главное, чтобы у Поблете здесь получилось, чтобы он влился в коллектив. Чтобы он получал удовольствие, а мы вместе с ним.

Я всех секретов открывать не буду, но вы же следите за нашей трансферной политикой. Это зимнее трансферное окно – это уже проем целый, а не окно.

Боюсь даже считать, скольких футболистов мы уже подписали. Постепенно будем всех объявлять», - сказал Ярославский.

Источник — ТК Футбол

(15 голосов)

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Комментарии
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    Alexander Киев
    Alexander Киев, 16.01.2022 21:35
    +3
    Суркис тоже боится, только не считать, а тратить
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    Face Control
    Face Control, 16.01.2022 21:37
    +2
    Alexander Киев, 16.01.2022 21:35
    Суркис тоже боится, только не считать, а тратить
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    Met_Kh
    Met_Kh, 16.01.2022 21:33
    0
    Если Мбаппе возьмем под колхоз лигу у этих с берегов речки вонючки по штанам органика потечет
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