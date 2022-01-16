ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал контракт с аргентинским хавбеком

Клуб Первой лиги «Металлист» подписал контракт с аргентинским полузащитником Херонимо Поблете. В харьковском клубе он будет выступать под номером 80.

29-летний опорник в Аргентине защищал цвета клубов «Колон», «Сан-Лоренсо» и «Велес Сарсфилд». Также он играл за французский «Мец» и чилийскую команду «Ла Серена».

Президент «Металлиста» Александр Ярославский: «Новый игрок нашей команды – вот он, перед нами. Только прилетел из Аргентины с нашим другом Рикардо Гиаконе. Это заслуга всех нас, но, в основном, львиная доля – это Евгений Красников. Мы надеемся, что игроку здесь понравится, у нас уже не первый аргентинец. Вы помните, в том «Металлисте» было много аргентинцев, которые принесли успех команде, удовольствие харьковчанам и всем тем, кто болел за «Металлист». Спасибо всем: Евгению Красникову, Рикардо Гиаконе, Херонимо Поблете, всем тем, кто поверил и верит в нас. Болельщикам, в первую очередь. Просим любить и жаловать – Поблете.

Стоит ли ждать еще громких трансферов этой зимой? Конечно! Мы сегодня только начали. Поблете – первый из тех, кто объявлен официально. Вы же знаете, нескольких футболистов мы приобрели, но давайте все делать шаг за шагом. Вот как только следующие футболисты будут прилетать – мы их будем так же встречать и представлять. А так, все уже, наверное, знают, какой обновленный состав «Металлиста» нас ожидает».

Новичок «Металлиста» Херонимо Поблете: «Харьков очень красив, на первый взгляд он мне очень понравился. Но еще будет время, чтобы более детально ознакомиться с городом. Что мне известно о «Металлисте»? Большинство из тех аргентинцев, кто раньше играл здесь, я знаю. С некоторыми даже лично общался перед приездом в Украину, спрашивал у них совета. Для меня это очень ответственный и важный шаг – помочь вернуть тот «Металлист», который был когда-то. Сейчас «Металлист» начинает свой путь и в ближайшее время, даст бог, будет все хорошо и вернется на свои места».