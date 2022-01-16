ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал контракт с аргентинским хавбеком

Херонимо Поблете будет выступать в харьковском клубе под номером 80

  • 16.01.2022 00:45
  • 929 просмотров
  • 6 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал контракт с аргентинским хавбеком
© ФК Металлист Харьков. Поблете и Ярославский

Клуб Первой лиги «Металлист» подписал контракт с аргентинским полузащитником Херонимо Поблете. В харьковском клубе он будет выступать под номером 80.

29-летний опорник в Аргентине защищал цвета клубов «Колон», «Сан-Лоренсо» и «Велес Сарсфилд». Также он играл за французский «Мец» и чилийскую команду «Ла Серена».

Президент «Металлиста» Александр Ярославский: «Новый игрок нашей команды – вот он, перед нами. Только прилетел из Аргентины с нашим другом Рикардо Гиаконе. Это заслуга всех нас, но, в основном, львиная доля – это Евгений Красников. Мы надеемся, что игроку здесь понравится, у нас уже не первый аргентинец. Вы помните, в том «Металлисте» было много аргентинцев, которые принесли успех команде, удовольствие харьковчанам и всем тем, кто болел за «Металлист». Спасибо всем: Евгению Красникову, Рикардо Гиаконе, Херонимо Поблете, всем тем, кто поверил и верит в нас. Болельщикам, в первую очередь. Просим любить и жаловать – Поблете.

Стоит ли ждать еще громких трансферов этой зимой? Конечно! Мы сегодня только начали. Поблете – первый из тех, кто объявлен официально. Вы же знаете, нескольких футболистов мы приобрели, но давайте все делать шаг за шагом. Вот как только следующие футболисты будут прилетать – мы их будем так же встречать и представлять. А так, все уже, наверное, знают, какой обновленный состав «Металлиста» нас ожидает».

Новичок «Металлиста» Херонимо Поблете: «Харьков очень красив, на первый взгляд он мне очень понравился. Но еще будет время, чтобы более детально ознакомиться с городом. Что мне известно о «Металлисте»? Большинство из тех аргентинцев, кто раньше играл здесь, я знаю. С некоторыми даже лично общался перед приездом в Украину, спрашивал у них совета. Для меня это очень ответственный и важный шаг – помочь вернуть тот «Металлист», который был когда-то. Сейчас «Металлист» начинает свой путь и в ближайшее время, даст бог, будет все хорошо и вернется на свои места».

Источник — ФК Металлист

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    avtv5555
    avtv5555, 16.01.2022 01:04
    +1
    Опорный полузащитник необходим. В добрый путь. Удачи в Металлисте.
    Ссылка
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин)
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин), 16.01.2022 01:03
    +1
    Главное что не Шкурин
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
    Robert Monroe, 16.01.2022 01:47
    0
    Петр Яновский, 16.01.2022 01:36
    Пиз ц динамо
    До чого тут Динамо взагалі? Це якась хвороба?
    Ссылка
    jetcrow
    jetcrow, 16.01.2022 01:11
    0
    DmitrySviridon, 16.01.2022 01:04
    Копа Америка намечается в УПЛ. Есть сборная Бразилии, тут сборная Аргентины, еще Уругвая сборную надо, Парагвая. Будет зрелищно!
    Сборная Африки играет в АПЛ и норм.
    Ссылка
    DmitrySviridon
    DmitrySviridon, 16.01.2022 01:04
    0
    Копа Америка намечается в УПЛ. Есть сборная Бразилии, тут сборная Аргентины, еще Уругвая сборную надо, Парагвая. Будет зрелищно!
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
    Петр Яновский, 16.01.2022 01:36
    -1
    Пиз ц динамо
    Ссылка
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