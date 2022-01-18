Мелочность Лионеля. Месси пора забывать о трофеях ради имиджа и истории

Неужели лишняя статуэтка на полке важнее, чем образ, который останется для потомков?

  • 18.01.2022 19:30
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Мелочность Лионеля. Месси пора забывать о трофеях ради имиджа и истории
© Getty Images/Global Images Ukraine

17 января в швейцарском Цюрихе состоялась церемония награждения лучших из лучших в мире футбола по итогам минувшего календарного года - The Best FIFA Football Awards 2021. Ее главным триумфатором стал 33-летний форвард «Баварии» и национальной сборной Польши Роберт Левандовски, для которого этот индивидуальный трофей стал уже вторым в карьере, так как поляк признавался ФИФА лучшим и по итогам 2020 года.

Getty Images/Global Images Ukraine

В финальном протоколе, который представили организаторы, Левандовски опередил Месси на четыре пункта (48 против 44), а аргентинец, в свою очередь, оказался в пяти очках впереди в сравнении с показателем Салаха (39). Для выявления лучшего учитываются мнения тренеров и капитанов всех футбольных национальных сборных, чьи ассоциации входят в ФИФА, журналистов соответствующих стран, а также болельщиков. В удельном весе каждой категории принадлежит 25% от общего числа голосов.

В отличие от знаменитой премии «Золотой мяч», которую учредил и вручает журнал France Football, в The Best FIFA Football Awards правила более демократичные. Если организаторы «Золотого мяча» в 2016 году вернулись к практике, когда лучшего футболиста планеты определяют исключительно журналисты, то в ФИФА решили, что подобное волеизъявление грозит однобокостью, и предоставили возможность высказаться практически всем, для кого футбол – это нечто большее, чем просто сумбурное катание мяча по полю от одних ворот к другим.

Возможно, за счет такой позиции со временем приз ФИФА, который пока все же котируется ниже, чем «Золотой мяч», с точки зрения престижности, превратится в главный индивидуальный трофей мирового футбола, и нынешнее голосование доказало, что как минимум прямо сейчас эта награда вручается по куда более объективному числу оценщиков, нежели «Золотой мяч».

Getty Images/Global Images Ukraine

Например, Лионель Месси, который голосовал в опросе как капитан сборной Аргентины, в свою топ-3 не включил ключевого оппонента в борьбе за награду – Роберта Левандовски. Футболист «Пари Сен-Жермен» на первое место поставил одноклубника Неймара, на второе – еще одного одноклубника Килиана Мбаппе, а на третье – форварда «Реала» Карима Бензема. Интересно, что главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони также не нашел для Левандовски места в тройке лучших футболистов планеты по итогам 2021 года. В его топ-3 вошли Месси, Мбаппе и Неймар. И лишь представитель журналистской братии от Аргентины Клаудио Маури проявил подобие принципиальности, поставив на первую строчку, конечно же, Месси, но на вторую – Левандовски, а на третью – итальянца Жоржиньо.

Но оставим в покое Скалони и Маури. Они, безусловно, фигуры значимые в аргентинском футболе, но не настолько интересны широкой общественности, как Лионель Месси. А вот его выбор, мягко говоря, вызывает вопросы. Неужели капитан «бело-голубых» и в правду полагает, что Неймар, который в минувшем сезоне забил 9 мячей, а в нынешнем – всего 3, в чемпионате Франции, достоин звания лучшего игрока планеты по версии ФИФА больше, чем Левандовски, на счету которого оказался 41 забитый мяч в прошлом сезоне Бундеслиги и 23 – уже в рамках нынешнего розыгрыша?

Getty Images/Global Images Ukraine

Честно говоря, даже этих нескольких цифр достаточно, чтобы понять, что достижения Неймара и Левандовски сравнивать за последний год-полтора просто не имеет смысла. Это даже не разные планеты, а разные галактики! Но Месси, словно прикидываясь профаном, сделал именно такой выбор. Почему? Кажется, ответ здесь однозначен и очевиден – аргентинцу просто не хотелось преподносить один из двух наиболее престижных индивидуальных трофеев в мире футбола кому-то другому. Лионель до последнего верил, что вслед за «Золотым мячом» сможет отобрать у Роберта еще и статуэтку The Best FIFA Football Awards 2021.

К чести Левандовски, он не стал уподобляться выходкам Лионеля, поставившего личную выгоду и дружбу с одноклубниками выше справедливости. Роберт в своем топ-3, который он определял в качестве капитана национальной сборной Польши, указал Месси вторым после Жоржиньо, а третьим лучшим обозначил португальца Криштиану Роналду, который в минувшем году побил рекорд по количеству забитых мячей на уровне национальных сборных.

Что правда, тогдашний главный тренер сборной Польши Паулу Соуза не включил Месси в топ-3, но журналист Михал Поль поставил Лионеля на вторую строчку. Как итог – от Польши Месси получил 6 очков в общий зачет, в то время как Левандовски от Аргентины – только 3.

Getty Images/Global Images Ukraine

Конечно, нынешняя система определения триумфатора The Best FIFA Football Awards в определенной степени напоминает голосование за победителя музыкальной премии Евровидение, однако какой бы она не была, но элемент субъективности в ней будет присутствовать всегда. Другой вопрос – насколько сильны перегибы у того или иного респондента? У Месси по итогам 2021 года они, кажется, превысили все мыслимые и немыслимые границы, ведь Неймар на первом месте – это насмешка в адрес всех профессионалов, занимающихся футболом и анализирующих его. Чтобы еще раз укрепиться в этом мнении, достаточно взглянуть, как голосовали другие капитаны национальных сборных. А среди них лишь один, подобно Месси, назвал Неймара лучшим в минувшем году. И это был… Правильно, экс-защитник «Пари Сен-Жермен», а ныне игрок «Челси» и капитан сборной Бразилии Тьяго Силва. Весьма «объективный» выбор, не находите?

Поэтому, демонстративно отдавая свой голос Неймару, Месси хотел послать футбольному миру лишь один яркий месседж – по его мнению в 2021 году был только один по-настоящему достойный футболист на триумф во всех возможных премиях. И это никак не Левандовски. И даже не Неймар. А исключительно сам Месси. Лео не хватило сомнительной победы в выявлении сильнейшего на «Золотой мяч», ему хотелось тотального величия и славы, которые были бы возможны при объединении обеих престижных наград. Но не получилось…

Плохо то, что Месси в погоне за всевозможными трофеями, наградами и статуэтками, кажется, забыл о своем истинном статусе в мировом футболе. А он таков, что сравниться с Лионелем, пожалуй, могут лишь его современник Криштиану Роналду, да гении на все времена Пеле и Диего Марадона. Остальные, среди которых можно выделять десятки по-настоящему великолепных футболистов, все-таки не оставили в истории игры столь значимого следа. Но именно о своем образе, который останется в истории для следующих поколений, в 34 года пора бы задуматься Месси.

Getty Images/Global Images Ukraine

Времена, когда статуэтки нужно было брать любой ценой для Лео закончились. «Зачетная книжка» и так слишком долго продолжает работать на него, хотя на большинстве «экзаменов» Месси, мягко говоря, не выглядит на две головы лучше остальных. Сейчас, набрав столько наград, футболисту «Пари Сен-Жермен» пора бы становится более степенным и солидным, а это значит, что объективность суждений должна выходить на первый план, даже если придется признавать, что лучше тебя кто-то на конкретном отрезке времени действительно нашелся.

Но Месси чересчур увлекся «звездными войнами» с Роналду, что продолжает их даже тогда, когда португалец перестал быть для него реальным конкурентом. Криштиану, который в феврале отметит свой уже 37-й день рождения, вряд ли догонит (не говоря уже про то, чтобы обогнать) аргентинца по числу завоеванных «Золотых мячей». У португальца их 5, а у Месси, который еще и на два года моложе, - уже 7. Значит, пора бы великодушно дать выиграть трофей и тем, кто этого заслуживает больше на данный момент. Но Лионель до последнего не хочет сдавать позиции.

Да, такое поведение Месси можно объяснить элементом состязательности. Великие спортсмены, как правило, не привыкли проигрывать, а потому для них очень тяжело сделать это максимально достойно. Другое дело, что Лионель претендует даже не на статус великого, а как минимум на роль исключительного, коих априори можно пересчитать на пальцах одной или максимум двух рук. Но мелочность – это человеческая черта, присущая не только «простым смертным», но и тем, кому посчастливилось взобраться высоко-высоко, а потому не стоит удивляться, что даже они порой поступают нелогично.

Getty Images/Global Images Ukraine

Очевидно, что спустя два или три десятилетия никто и не вспомнит, как голосовал Лионель Месси в опросе ФИФА для определения триумфатора The Best FIFA Football Awards 2021. В конце концов, у Пеле и Марадоны тоже были свои «зашквары», многие из которых навсегда отошли в вечность со временем. Просто, учитывая едва ли не идеализацию Месси, которая есть сейчас и без сомнений будет лишь преувеличена в будущем современниками для потомков, хотелось бы прямо сейчас действительно видеть неимоверно мудрые и достойные поступки от этого гения. Но… Гении – это, прежде всего, люди, которым тоже свойственно ошибаться, заблуждаться и порой идти против совести.

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Алексей Сливченко, Sport.ua

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Комментарии
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    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 18.01.2022 19:37
    +2
    Гном, конечно, поступил как-то низковато Не зря после вручения Золотого мяча Левандовски заподозрил неискренность его слов о том, что Роберт заслужил эту награду тоже.
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    Kapitan Vrungel
    Kapitan Vrungel, 18.01.2022 19:43
    -1
    Месси мудак - это давно уже не секрет
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    Mr.Budd
    Mr.Budd, 18.01.2022 19:41
    -1
    Мне он всегда казался гнилым челом и крутым футболистом
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