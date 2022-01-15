МЮ и ПСЖ летом подписали Роналду и Месси, но не стали лучше. Почему это так

Летом минувшего года в футбольном мире Европы, кажется, не было никого счастливее фанатов «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен». Англичанам удалось вернуть на «Олд Траффорд» Криштиану Роналду, который еще в весьма молодом возрасте стал кумиром поклонников «красных дьяволов», а французы осуществили давнюю мечту своих владельцев и заключили контракт с Лионелем Месси, уличив момент и выманив того из «Барселоны».

Благодаря трансферам двух лучших футболистов в новейшей истории мирового футбола, «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен» еще больше повысили к себе интерес со стороны болельщицкой аудитории. В конце концов, разве могло быть иначе, когда речь заходит о командах, в рядах которых выступают Роналду и Месси?

Экономически приглашения Роналду и Месси уже почти наверняка окупились для английского и французского клубов, но сейчас мы предлагаем оценить чисто спортивную составляющую, которая указывает на то, что подписания португальца и аргентинца глобально не улучшили результаты их новых коллективов.

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«Пари Сен-Жермен» в 20 турах нынешнего розыгрыша французской Лиги 1 набрал 47 очков (14 побед, 5 ничьих и 1 поражение). Да, это на пять пунктов больше, нежели на аналогичной отметке годом ранее (тогда у парижан было 13 побед, 3 ничьи и 4 поражения), однако Месси вряд ли подписывали с целью выиграть местную лигу. Боссы ПСЖ слишком давно в своих мечтах представляют совсем иной трофей в руках – долгожданный «ушастый кубок», вручаемый УЕФА за победу в Лиге чемпионов.

А вот в главном клубном турнире европейского континента дела у «Пари Сен-Жермен» в текущем сезоне идут не столь хорошо, как ранее. Команда Маурисио Почеттино выбралась в плей-офф, где сыграет с «Реалом» на стадии 1/8 финала, однако важно отмечать, что впервые за четыре года парижане не смогли завершить групповую стадию Лиги чемпионов на первом месте. При этом, ранее ПСЖ удавалось выигрывать свои группы, несмотря на стабильное присутствие в них континентальных монстров, таких как «Бавария», «Ливерпуль», «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

По итогам группового раунда ЛЧ-2021/22 «Пари Сен-Жермен» финишировал вторым, пропустив вперед «Манчестер Сити». Команда Почеттино набрала только 11 очков, и это также минимум для нее с момента возвращения в самый престижный клубный турнир Европы, которое произошло еще в сезоне-2012/13. Даже имея в своем распоряжении тройку самых грозных игроков атаки, как Месси, Мбаппе и Неймар, парижане в шести матчах забили только 13 мячей, а это – худший показатель для команды за последнее десятилетие. С разгромным счетом ПСЖ выиграл в ЛЧ-2021/22 только однажды, когда дома разбил «Брюгге» (4:1). На выезде же французы расписали с бельгийцами сенсационную ничью (1:1), которая не стоила подопечным Почеттино места в плей-офф лишь из-за еще большей расточительности «Лейпцига».

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Что касается «Манчестер Юнайтед», то приход в его ряды Криштиану Роналду вовсе не помог коллективу вырваться на лидирующие позиции в английской Премьер-лиге. Наоборот, в результатах «красных дьяволов» наметился явный кризис, по причине чего уже по ходу сезона команде пришлось распрощаться с Уле-Гуннаром Сульшером и после длительных поисков назначить главным тренером Ральфа Рангника. После 19 сыгранных поединков в АПЛ ныне «Манчестер Юнайтед» имеет в активе 31 очко, что позволяет команде занимать только седьмое место в турнирной таблице. Год назад, когда Роналду еще вовсю «пылил» за «Ювентус», у манкунианцев в 19 играх было 40 очков в активе, и вторая строчка вслед за земляками из «Сити», которым команда Сульшера проигрывала всего один пункт. Сейчас же «горожане» снова являются лидерами АПЛ, однако подопечных Рангника они опережают уже не на одно, а на восемнадцать очков, пусть и при двух матчах в запасе у «Юнайтед»…

К слову, к отставке Сульшера, помимо общей невыразительной игры, привели и два исторических погрома – 0:5 от «Ливерпуля» и 1:4 от аутсайдера лиги «Уотфорда». Сейчас, поменяв главного тренера, «Юнайтед» рискуют повторить фиаско сезонов-2015/16 и 2018/19, когда так и не смогли по итогам розыгрышей АПЛ добыть путевки в Лигу чемпионов… А это не только удар по имиджу, но и существенный недобор денег от спонсоров и УЕФА.

Непосредственно Роналду и Месси с точки зрения результативности также откровенно не блещут, из-за чего называть их однозначным усилением для «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен» вряд ли возможно. Португалец отличился 8 забитыми мячами и 3 ассистами в 16 играх АПЛ, занимая лишь четвертое место в списке бомбардиров турнира наряду с Эммануэлем Деннисом, хорошо известным в Украине по выступлениям за луганскую «Зарю», а ныне играющим за «Уотфорд». Месси же в 11 матчах французской Лиги 1, которая никак не превосходит по классу испанскую Ла Лигу, где аргентинец феерил ранее в составе «Барселоны», отличился лишь 1 забитым мячом и 5 результативными передачами.

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Правда, Роналду и Месси пока достаточно хороши в Лиге чемпионов. Португалец наколотил 6 мячей в 5 матчах, а аргентинец отметился 5 голами в 5 поединках. Но даже такая пристойная результативность не позволяет обоим занимать хотя бы место в тройке лучших голеадоров сезона, которую составляют Алле из «Аякса» (10 голов), Левандовски из «Баварии» (9), а также Салах из «Ливерпуля» и Нкунку из «Лейпцига» (по 7).

Поэтому прямо сейчас неудивительно, что в прессу просачиваются сплетни о желании Роналду и Месси сменить клубы. Португальца сватают в «Барселону» уже нынешним летом, а вот аргентинца – в американский «Интер Майами», но летом 2023-го, когда истечет его договор с ПСЖ. Как не прискорбно, но великая эпоха Роналду и Месси прямо на наших глазах подходит к своему завершению. Просто никто не может обмануть природу и возраст, даже такие гении, как Криштиану и Лионель…