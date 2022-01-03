Месси не против завершить карьеру в США. Реальный вариант - Интер Майами

Форвард ПСЖ Лионель Месси готов задуматься над тем, чтобы после завершения контракта с французским клубом в 2023 году перебраться в МЛС.
«Мне бы хотелось попробовать жизнь в США. Поиграть в чемпионате, понять, что и как там работает. Думаю, это было бы интересно».
«Получится ли сделать это в конце карьеры - посмотрим», - сказал Месси.
В СМИ сообщается, что главным претендентом на подписание Лионеля является «Интер» Майами, которым владеет Дэвид Бекхэм.
Источник — Marca
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