Месси не против завершить карьеру в США. Реальный вариант - Интер Майами

Форвард хочет пожить в США

  • 03.01.2022 09:29
  • 267 просмотров
  • 0 комментариев
Месси не против завершить карьеру в США. Реальный вариант - Интер Майами
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард ПСЖ Лионель Месси готов задуматься над тем, чтобы после завершения контракта с французским клубом в 2023 году перебраться в МЛС.

«Мне бы хотелось попробовать жизнь в США. Поиграть в чемпионате, понять, что и как там работает. Думаю, это было бы интересно».

«Получится ли сделать это в конце карьеры - посмотрим», - сказал Месси.

В СМИ сообщается, что главным претендентом на подписание Лионеля является «Интер» Майами, которым владеет Дэвид Бекхэм.

Источник — Marca

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности