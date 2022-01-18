Стали известны подробности перехода Леднева в Фехервар

Полузащитник «Динамо» близок к подписанию контракта с венгерским клубом

  • 18.01.2022 13:39
  • 3978 просмотров
  • 2 комментария
Стали известны подробности перехода Леднева в Фехервар
© ФК Динамо Киев. Богдан Леднев

Полузащитник «Динамо» Богдан Леднев в ближайшее время станет игроком «Фехервара», как и сообщалось ранее.
 
По информации источника, для венгерского клуба, спортивный директор которого имеет хорошие контакты с агентской компанией ProStar Вадима Шаблия и Сергея Серебренникова, аренда 23-летнего хавбека обойдется в 300 тысяч евро. Причина ухода Леднев из «Динамо» – дефицит игрового времени.
 
Также сообщается, что о сделке должны объявить в ближайшее время. В «Фехерваре» играют два украинца – Иван Петряк и Евгений Макаренко.
 
В текущем сезоне Богдан сыграл 10 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличился.

Источник — Telegram

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 18.01.2022 14:26
    +1
    Чому б в Зорю не повернутися? Там він непогано грав (це і Андрієвського стосується) ....
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    potemkin78
    online
    potemkin78, 18.01.2022 14:16
    +1
    не переход а аренда.
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