Стали известны подробности перехода Леднева в Фехервар

Полузащитник «Динамо» Богдан Леднев в ближайшее время станет игроком «Фехервара», как и сообщалось ранее.



По информации источника, для венгерского клуба, спортивный директор которого имеет хорошие контакты с агентской компанией ProStar Вадима Шаблия и Сергея Серебренникова, аренда 23-летнего хавбека обойдется в 300 тысяч евро. Причина ухода Леднев из «Динамо» – дефицит игрового времени.



Также сообщается, что о сделке должны объявить в ближайшее время. В «Фехерваре» играют два украинца – Иван Петряк и Евгений Макаренко.



В текущем сезоне Богдан сыграл 10 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличился.