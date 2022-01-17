Источник: Леднев станет одноклубником Петряка и Макаренко

Полузащитник «Динамо» Богдан Леднев близок к подписанию контракта с венгерским «Фехерваром».



Сообщается, что 23-летний хавбек перейдет в новую команду на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.



В «Фехерваре» играют два украинца – Иван Петряк и Евгений Макаренко.



По информации источника, Леднев не полетел с «Динамо» на сбор в Марбелью, хотя в официальном списке он есть. В текущем сезоне Богдан сыграл 10 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличился.