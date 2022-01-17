Источник: Леднев станет одноклубником Петряка и Макаренко

Богдан в ближайшее время перейдет на правах аренды в венгерский «Фехервар»

  • 17.01.2022 19:25
  • 4677 просмотров
  • 12 комментариев
Источник: Леднев станет одноклубником Петряка и Макаренко
© ФК Динамо Киев. Богдан Леднев

Полузащитник «Динамо» Богдан Леднев близок к подписанию контракта с  венгерским «Фехерваром».
 
Сообщается, что 23-летний хавбек перейдет в новую команду на правах аренды до конца сезона с правом выкупа. 
 
В «Фехерваре» играют два украинца – Иван Петряк и Евгений Макаренко.
 
По информации источника, Леднев не полетел с «Динамо» на сбор в Марбелью, хотя в официальном списке он есть. В текущем сезоне Богдан сыграл 10 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличился.

Источник — Twitter

(23 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    FunnyCat_____
    FunnyCat_____, 17.01.2022 19:27 (изменен)
    +2
    Комментарий свернут. Показать
    Ну и отлично , в Динамо он пока откровенно не тянет в первую очередь в тактическом плане . И года идут и надо играть
    Ссылка
    cucumber
    cucumber, 17.01.2022 20:30
    +1
    Віталій Ткачук, 17.01.2022 20:04
    Хто йому заважав проявити себе в ДК? Біда в тому, що клуби "другого ешелону" не в змозі ні купити когось толкового, ні в своїй академії виховати. 
    потому что клубы первого эшелона всех перспективных сразу подбирают на контракт
    Ссылка
    adidas77
    online
    adidas77, 17.01.2022 19:41
    +1
    Vytas Meskauskas, 17.01.2022 19:37
    Хорошо играл в Заре и уровень ЧУ поднимался бы конкуренцией , теперь ДК испортил карьеру ему, с ЧУ уезжает игрок не плохого уровня в шлак страну.
    ДК испортил ему карьеру?
    Что серьёзно?
    Ему не давали шансов?
    А может игрок сам не воспользовался шансами, которые ему давались?
    Никто не говорит, что Леднев плохой игрок.
    Просто ДК по стилю, возможно не его клуб.
    Или сам Леднев не дотягивает сейчас до уровня игрока основы.
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
    Віталій Ткачук, 17.01.2022 20:04
    0
    Vytas Meskauskas, 17.01.2022 19:37
    Хорошо играл в Заре и уровень ЧУ поднимался бы конкуренцией , теперь ДК испортил карьеру ему, с ЧУ уезжает игрок не плохого уровня в шлак страну.
    Хто йому заважав проявити себе в ДК? Біда в тому, що клуби "другого ешелону" не в змозі ні купити когось толкового, ні в своїй академії виховати. 
    Ссылка
    Умник
    Умник, 17.01.2022 19:54
    0
    Если опять на 50 процентов прав то супер
    Ссылка
    FunnyCat_____
    FunnyCat_____, 17.01.2022 19:30
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Тарас Чубак, 17.01.2022 19:29
    Та і технічно не вражає, а це вже дивно
    Он играл в максимально простой футбол , что в ДЮСШ Динамо , что в Заре принял , прошёл - пробил
    Комбинационной игры от него не требовали
    У Хацкевича кстати он бы заиграл в основе
    Ссылка
    Тарас Чубак
    Тарас Чубак, 17.01.2022 19:29
    0
    FunnyCat_____, 17.01.2022 19:27
    Ну и отлично , в Динамо он пока откровенно не тянет в первую очередь в тактическом плане . И года идут и надо играть
    Та і технічно не вражає, а це вже дивно
    Ссылка
    AK.228
    AK.228, 17.01.2022 20:34
    -1
    Умник, 17.01.2022 19:54
    Если опять на 50 процентов прав то супер
    Кто!? Твиттер!?
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    Vytas Meskauskas, 17.01.2022 19:37
    -1
    Хорошо играл в Заре и уровень ЧУ поднимался бы конкуренцией , теперь ДК испортил карьеру ему, с ЧУ уезжает игрок не плохого уровня в шлак страну.
    Ссылка
    FunnyCat_____
    FunnyCat_____, 17.01.2022 19:31
    -1
    Комментарий свернут. Показать
    Ещё бы Шепелева туда же отправить и вообще отлично !
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 17.01.2022 19:47
    -2
    FunnyCat_____, 17.01.2022 19:31
    Ещё бы Шепелева туда же отправить и вообще отлично !
    А лучше сразу полкоманды, один х разницы нет.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 17.01.2022 19:29
    -4
    Комментарий свернут. Показать
    Очередной «талант» автобусников.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности