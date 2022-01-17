Источник: Леднев станет одноклубником Петряка и Макаренко

Полузащитник «Динамо» Богдан Леднев близок к подписанию контракта с венгерским «Фехерваром».
Сообщается, что 23-летний хавбек перейдет в новую команду на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.
В «Фехерваре» играют два украинца – Иван Петряк и Евгений Макаренко.
По информации источника, Леднев не полетел с «Динамо» на сбор в Марбелью, хотя в официальном списке он есть. В текущем сезоне Богдан сыграл 10 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличился.
Источник — Twitter
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Что серьёзно?
Ему не давали шансов?
А может игрок сам не воспользовался шансами, которые ему давались?
Никто не говорит, что Леднев плохой игрок.
Просто ДК по стилю, возможно не его клуб.
Или сам Леднев не дотягивает сейчас до уровня игрока основы.
Комбинационной игры от него не требовали
У Хацкевича кстати он бы заиграл в основе
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