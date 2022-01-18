Стало известно, какую травму получил Кривцов

Защитник «Шахтера» Сергей Кривцов не поехал с командой на сбор в Турцию. Как сообщает Футбол NEWS, Кривцов сломал малоберцовую кость. Он вернется в строй не раньше марта. При этом травму 30-летний защитник получил в бытовых условиях – из-за гололеда.

В нынешнем сезоне Кривцов сыграл 7 матчей, в которых сделал 1 голевую передачу.