Стало известно, какую травму получил Кривцов

Защитник «Шахтера» Сергей Кривцов не поехал с командой на сбор в Турцию. Как сообщает Футбол NEWS, Кривцов сломал малоберцовую кость. Он вернется в строй не раньше марта. При этом травму 30-летний защитник получил в бытовых условиях – из-за гололеда.
В нынешнем сезоне Кривцов сыграл 7 матчей, в которых сделал 1 голевую передачу.
Источник — ТК Футбол
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