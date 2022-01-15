Шахтер купил Нереса, Шаран возглавил Минай, у Данченко большая трагедия

Главные новости за 14 января на Sport.ua

  • 15.01.2022 07:59
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Шахтер купил Нереса, Шаран возглавил Минай, у Данченко большая трагедия
© Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Нерес

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 14 января.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер купил Нереса у Аякса
Нидерландский клуб получит за своего футболиста от €12 до €16 млн

2. ОФИЦИАЛЬНО. Владимир Шаран возглавил Минай
Клуб объявил о назначении нового главного тренера

3A. ОФИЦИАЛЬНО. Олег Данченко – игрок Зари
Защитник возвращается в УПЛ

3B. ФОТО. Жена новичка Зари Данченко погибла в ДТП
Трагедия в семье Олега Данченко

4. Новый вариант в Серии А. Супряга очень близок к трансферу в Италию
Владислав может перебраться в команду, которая является аутсайдером лиги

5. ШЕВЧЕНКО: «Отставка? Я делаю свою работу, решение примет руководство»
Украинский тренер высказался о возможном уходе из «Дженоа»

6A. ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала воспитанников Динамо и Шахтера
Даниил Скорко и Абдулла Абдуллаев стали игроками луганского клуба

6B. Черноморец объявил о подписании мексиканца из Лос-Анджелес Гэлакси
Хорхе Эрнандес стал игроком одесского клуба

7. КАНЧЕЛЬСКИС: «Я приезжал в Киев и уговаривал Ярмоленко перейти в Эвертон»
«Эвертон» предлагал 15–18 млн фунтов стерлингов, а «Динамо» хотело 20 млн

8A. Цуренко обыграла россиянку и пробилась в основной раунд Australian Open
Украинка пробилась в основную сетку турнира

8B. Виза Джоковича вновь аннулирована. Серба депортируют из Австралии
Новак не выступит на Australian Open

9. Рупольдинг-2022. Франция выиграла женскую эстафету, Украина – 9-я
Украинки неудачно начали эстафету, но все-таки сумели забежать в десятку сильнейших

10. Короли одиннадцатиметровых. Лучшие исполнители пенальти в топ-5 чемпионатах
Блогер Sport.ua – о лучших пенальтистах в топ-5 еврочемпионатов последнего десятилетия

Источник — Sport.ua

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