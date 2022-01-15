Шахтер купил Нереса, Шаран возглавил Минай, у Данченко большая трагедия

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 14 января.
1. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер купил Нереса у Аякса
Нидерландский клуб получит за своего футболиста от €12 до €16 млн
2. ОФИЦИАЛЬНО. Владимир Шаран возглавил Минай
Клуб объявил о назначении нового главного тренера
3A. ОФИЦИАЛЬНО. Олег Данченко – игрок Зари
Защитник возвращается в УПЛ
3B. ФОТО. Жена новичка Зари Данченко погибла в ДТП
Трагедия в семье Олега Данченко
4. Новый вариант в Серии А. Супряга очень близок к трансферу в Италию
Владислав может перебраться в команду, которая является аутсайдером лиги
5. ШЕВЧЕНКО: «Отставка? Я делаю свою работу, решение примет руководство»
Украинский тренер высказался о возможном уходе из «Дженоа»
6A. ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала воспитанников Динамо и Шахтера
Даниил Скорко и Абдулла Абдуллаев стали игроками луганского клуба
6B. Черноморец объявил о подписании мексиканца из Лос-Анджелес Гэлакси
Хорхе Эрнандес стал игроком одесского клуба
7. КАНЧЕЛЬСКИС: «Я приезжал в Киев и уговаривал Ярмоленко перейти в Эвертон»
«Эвертон» предлагал 15–18 млн фунтов стерлингов, а «Динамо» хотело 20 млн
8A. Цуренко обыграла россиянку и пробилась в основной раунд Australian Open
Украинка пробилась в основную сетку турнира
8B. Виза Джоковича вновь аннулирована. Серба депортируют из Австралии
Новак не выступит на Australian Open
9. Рупольдинг-2022. Франция выиграла женскую эстафету, Украина – 9-я
Украинки неудачно начали эстафету, но все-таки сумели забежать в десятку сильнейших
10. Короли одиннадцатиметровых. Лучшие исполнители пенальти в топ-5 чемпионатах
Блогер Sport.ua – о лучших пенальтистах в топ-5 еврочемпионатов последнего десятилетия
Источник — Sport.ua
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