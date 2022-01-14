КАНЧЕЛЬСКИС: «Я приезжал в Киев и уговаривал Ярмоленко перейти в Эвертон»

«Эвертон» предлагал 15–18 млн фунтов стерлингов, а «Динамо» хотело 20 млн

  • 14.01.2022 21:40
  • 2120 просмотров
  • 3 комментария
КАНЧЕЛЬСКИС: «Я приезжал в Киев и уговаривал Ярмоленко перейти в Эвертон»
© УАФ. Андрей Ярмоленко

Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал, что Андрей Ярмоленко мог перейти из «Динамо» в английский «Эвертон».

«В 2014 или 2015 году я приезжал в Киев, уговаривал Ярмоленко перейти в «Эвертон». Уверен, если бы он тогда перешел, его карьера сложилась бы по-другому.

Ярмоленко тогда классно выглядел в «Динамо». «Эвертон» попросил меня связаться с Андреем и его агентом. Я приехал на пару дней в Киев, мы с ним встретились после тренировки в Конча-Заспе, поговорили.

У Андрея было желание уехать, но клубы не договорились по трансферной сумме. Это уже не от меня зависело. Я сделал все, о чем меня попросили. Тогда «Эвертон» был очень хорош.

По-моему, «Эвертон» предлагал в пределах 15–18 миллионов фунтов, а «Динамо» хотело 20 миллионов. Цена была хорошая и я не понимаю, почему «Динамо» не согласилось на трансфер».

Ярмоленко затем в 2017 году перешел из «Динамо» в дортмундскую «Боруссию» за 25 млн евро. Сейчас 32-летний вингер выступает за «Вест Хэм».

Источник — FanDay

(16 голосов)

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Комментарии
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    maxno
    online
    maxno, 14.01.2022 21:50
    +3
    Он вроде не расстроен с зарплатой в 6 лямов .
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    Leo Ga
    Leo Ga, 14.01.2022 22:11
    +1
    Ну в общем-то Динамо не прогадало - 25 уж точно больше 15-18...
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    rugby1970
    rugby1970, 14.01.2022 21:53
    -2
    Хороший анекдот Никому ненужная пародия на спортсмена
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