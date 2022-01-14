Цуренко обыграла россиянку и пробилась в основной раунд Australian Open

32-летняя украинская теннисистка Леся Цуренко (№120 WTA) стала победительницей квалификации Открытого чемпионата Австралии. В финале отбора украинка обыграла Элину Аванесян из России (№214 WTA).
Цуренко одолела соперницу в двух сетах и забронировала себе участие в основном этапе Australian Open.
Australian Open. Финал квалификации
Леся Цуренко – Элина Аванесян – 6:4, 6:0
Напомним, что кроме Цуренко в основной сетке Australian Open выступят трое украинок.
Источник — Sport.ua
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