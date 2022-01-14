Цуренко обыграла россиянку и пробилась в основной раунд Australian Open

Украинка пробилась в основную сетку турнира

  • 14.01.2022 09:21
  • 1079 просмотров
  • 3 комментария
Цуренко обыграла россиянку и пробилась в основной раунд Australian Open
© Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

32-летняя украинская теннисистка Леся Цуренко (№120 WTA) стала победительницей квалификации Открытого чемпионата Австралии. В финале отбора украинка обыграла Элину Аванесян из России (№214 WTA).

Цуренко одолела соперницу в двух сетах и забронировала себе участие в основном этапе Australian Open.

Australian Open. Финал квалификации
Леся Цуренко – Элина Аванесян – 6:4, 6:0

Напомним, что кроме Цуренко в основной сетке Australian Open выступят трое украинок.

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Андрій Бабущак
    Андрій Бабущак, 14.01.2022 09:23
    +7
    Ха. Не все так погано. Зробила сюрприз Леся.
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    сергей богданов
    online
    сергей богданов, 14.01.2022 09:27
    +3
    Умничка
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    vittroy
    vittroy, 14.01.2022 09:48
    +1
    Молодчинка.....так тримати...уже хоч якісь грошики та заробила👍👍👍💪💪💪
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