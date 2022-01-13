Australian Open. Украинки узнали имена соперниц в первом круге

В Мельбурне состоялась жеребьевка Открытого чемпионата Австралии

  • 13.01.2022 08:10
  • 2002 просмотра
  • 12 комментариев
Australian Open. Украинки узнали имена соперниц в первом круге
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинские теннисистки узнали соперниц в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису. Все они волей жребия попали в верхнюю половину сетки.

Первой ракетке Украины Элине Свитолиной (№16 WTA), которая уже в десятый раз сыграет в основе австралийского «Шлема», будет противостоять Фиона Ферро из Франции (№104 WTA).

С соперницами других украинок можно ознакомиться ниже:

Марта Костюк (№50 WTA) – Диан Парри (Франция, №117 WTA) 

Ангелина Калинина (№51 WTA) – Джессика Пегула (США, №22 WTA)

Даяна Ястремская (№102 WTA) – Мэдисон Бренгл (США, WTA 59)

 

 

Стоит отметить, что самая сложная соперница на бумаге досталась Калининой, однако ранее она уже дважды выигрывала у Пегулы. Для Ангелины дебют в основной сетке Australian Open.

Марта Костюк с француженкой Диан Парри на корте ранее не встречалась, а Даяна Ястремская единственную личную личную встречу с американкой Мэдисон Бренгл выиграла.

Напомним, Свитолина дважды выходила в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии (в 2018 и 2019 годах), а рекордом Костюк и Ястремской является третий круг соревнований.

Ранее Леся Цуренко вышла в финал квалификации Australian Open. Все остальные украинцы провалили отбор на мэйджор.

Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Oksana Karpevych
    online
    Oksana Karpevych, 13.01.2022 09:04
    +5
    vittroy, 13.01.2022 08:34
    Так , а з якої дати розпочинається сам турнір, його основні раунди за участю наших тенисисток? Ні слова не написали....А навіщо...це вони краще зроблять ще одну статтю...😂😂😂😂
    О, так. А ще інтерв'ю Гордона два тижні, ну може і довше ділитимуть на цитати, і так буде виходити по кілька статтей в день, допоки всі 1 год 56 хв і 8 секунд не будуть розміщені на сайті. І обов'язково провокаційна назва, яка не відповідатиме змісту, але ж ми всі живемо без ютубу і ніхто цього подивитись не зможе, тому треба донести до людей Все для нас
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    Ghostly
    Ghostly, 13.01.2022 09:02
    +5
    Надеюсь, что Эля уже очухалась. Без неё турниры не так интересны...
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    Oksana Karpevych
    online
    Oksana Karpevych, 13.01.2022 08:58
    +5
    Spectra, 13.01.2022 08:53
    С нетерпением ждал тенниса, но начало разочаровало, но протяжении этих 2 недель жёстко не досыпаюсь, но щас уже почти ничего нет и скоро выходные, можно перед началом хорошо выспаться
    Так, початок більше як провальний Успіхів Вам зі сном Будемо чекати
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    Oksana Karpevych
    online
    Oksana Karpevych, 13.01.2022 08:49
    +5
    Успіхів дівчатам! Чекаю-недочекаюсь початку. Січень зі сном пішов нанівець Хронічний недосип Мені навіть сьогодні Австралія снилась після Цюренко Хоча без тенісу в грудні було ще гірше. Шановні дописувачі, ви висипаєтесь?
    Ссылка
    vittroy
    online
    vittroy, 13.01.2022 08:34
    +5
    Так , а з якої дати розпочинається сам турнір, його основні раунди за участю наших тенисисток? Ні слова не написали....А навіщо...це вони краще зроблять ще одну статтю...😂😂😂😂
    Ссылка
    Oksana Karpevych
    online
    Oksana Karpevych, 13.01.2022 09:12
    +4
    Ghostly, 13.01.2022 09:02
    Надеюсь, что Эля уже очухалась. Без неё турниры не так интересны...
    Теж сподіваюсь Судячи по сьогодішньому фото в інстаграмі, всі надії покладаються на футболку
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    Spectra
    Spectra, 13.01.2022 09:02 (изменен)
    +4
    Oksana Karpevych, 13.01.2022 08:58
    Так, початок більше як провальний Успіхів Вам зі сном Будемо чекати
    Благодарю, жалко что все в одной сетки, это все в один день, их всех могут раскидать в разное время, придется что-то пропускать
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    Spectra
    Spectra, 13.01.2022 09:06 (изменен)
    +3
    Ghostly, 13.01.2022 09:02
    Надеюсь, что Эля уже очухалась. Без неё турниры не так интересны...
    Может быть, только как она в третьем круге будет Азаренко проходит, для Свитолины это страшный сон, даже в прошлом году когда Вика играла с травмой она её выиграла надеяться и ждать что Мартич или Тайхманн её выбьет.
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    Spectra
    Spectra, 13.01.2022 08:53 (изменен)
    +3
    Oksana Karpevych, 13.01.2022 08:49
    Успіхів дівчатам! Чекаю-недочекаюсь початку. Січень зі сном пішов нанівець Хронічний недосип Мені навіть сьогодні Австралія снилась після Цюренко Хоча без тенісу в грудні було ще гірше. Шановні дописувачі, ви висипаєтесь?
    С нетерпением ждал тенниса, но начало разочаровало, но протяжении этих 2 недель жёстко не досыпаюсь, но щас уже почти ничего нет и скоро выходные, можно перед началом хорошо выспаться
    Ссылка
    Spectra
    Spectra, 13.01.2022 08:37 (изменен)
    +3
    Самый топ был бы матч в третьем круге двух подруг Бадоса-Костюк, её в разы успешнее и она хотя бы ей доказать что она тоже на что-то способна! У Элины в первых двух кругах удобные соперники, а потом наверное самая неудобная из всех это Азаренко. Даяна может сыграть с Осакой, но сначало надо пройди Бренгли, у Калинины, Пегула которая провалила старт сезона, но будет очень мотивированная так как ей защищать 1/4, но шансы безусловно будут. Как итог: все в одной сетки, но шансов на украинское дерби нет, ждём кого-то во второй недели, но шансов немного!
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    Arctic
    online
    Arctic, 13.01.2022 08:31
    +3
    Здається в Марти найкраща сітка, може вийти на Бадосу в 3 колі, а та здається її подруга (можливо помиляюсь з іншої іспанкою)
    Вболіватиму за всіх наших, за перемоги!
    Ссылка
    vital
    online
    vital, 13.01.2022 09:13
    +2
    Spectra, 13.01.2022 09:02
    Благодарю, жалко что все в одной сетки, это все в один день, их всех могут раскидать в разное время, придется что-то пропускать
    З іншого боку безсонні ночі не підряд, можна буде після перегяду наступну ніч відіспатися. Хоч не факт що цих безсонних ночей буде багато, як раніше.
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