Australian Open. Украинки узнали имена соперниц в первом круге

Украинские теннисистки узнали соперниц в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису. Все они волей жребия попали в верхнюю половину сетки.

Первой ракетке Украины Элине Свитолиной (№16 WTA), которая уже в десятый раз сыграет в основе австралийского «Шлема», будет противостоять Фиона Ферро из Франции (№104 WTA).

С соперницами других украинок можно ознакомиться ниже:

Марта Костюк (№50 WTA) – Диан Парри (Франция, №117 WTA)

Ангелина Калинина (№51 WTA) – Джессика Пегула (США, №22 WTA)

Даяна Ястремская (№102 WTA) – Мэдисон Бренгл (США, WTA 59)

Стоит отметить, что самая сложная соперница на бумаге досталась Калининой, однако ранее она уже дважды выигрывала у Пегулы. Для Ангелины дебют в основной сетке Australian Open.

Марта Костюк с француженкой Диан Парри на корте ранее не встречалась, а Даяна Ястремская единственную личную личную встречу с американкой Мэдисон Бренгл выиграла.

Напомним, Свитолина дважды выходила в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии (в 2018 и 2019 годах), а рекордом Костюк и Ястремской является третий круг соревнований.

Ранее Леся Цуренко вышла в финал квалификации Australian Open. Все остальные украинцы провалили отбор на мэйджор.