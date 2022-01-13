Australian Open. Украинки узнали имена соперниц в первом круге

Украинские теннисистки узнали соперниц в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису. Все они волей жребия попали в верхнюю половину сетки.
Первой ракетке Украины Элине Свитолиной (№16 WTA), которая уже в десятый раз сыграет в основе австралийского «Шлема», будет противостоять Фиона Ферро из Франции (№104 WTA).
С соперницами других украинок можно ознакомиться ниже:
Марта Костюк (№50 WTA) – Диан Парри (Франция, №117 WTA)
Ангелина Калинина (№51 WTA) – Джессика Пегула (США, №22 WTA)
Даяна Ястремская (№102 WTA) – Мэдисон Бренгл (США, WTA 59)
#AusOpen Singles Draw. pic.twitter.com/gyBZigu8LV— WTA Insider (@WTA_insider) January 13, 2022
Стоит отметить, что самая сложная соперница на бумаге досталась Калининой, однако ранее она уже дважды выигрывала у Пегулы. Для Ангелины дебют в основной сетке Australian Open.
Марта Костюк с француженкой Диан Парри на корте ранее не встречалась, а Даяна Ястремская единственную личную личную встречу с американкой Мэдисон Бренгл выиграла.
Напомним, Свитолина дважды выходила в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии (в 2018 и 2019 годах), а рекордом Костюк и Ястремской является третий круг соревнований.
Ранее Леся Цуренко вышла в финал квалификации Australian Open. Все остальные украинцы провалили отбор на мэйджор.
Источник — Sport.ua
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