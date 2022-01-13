Леся Цуренко вышла в финал квалификации Australian Open

32-летняя украинская теннисистка Леся Цуренко (№120 WTA) с трудом пробилась в финал квалификации Australian Open.
В полуфинале квалификации Цуренко в двух сетах обыграла американку Эйжу Мухаммад — 6:3, 7:5.
Поединок длился 1 час 38 минут.
В финале квалификации Цуренко встретится с россиянкой Элиной Аванесян, которая ранее обыграла украинку Катерину Байндл.
Источник — Sport.ua
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