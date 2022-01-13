Катерина Байндл не смогла пробиться в финал квалификации Australian Open

27-летняя украинская теннисистка Катерина Байндл (№144 WTA) не смогла выйти в финал квалификации Australian Open.
В полуфинальном поединке Байндл в двух сетах проиграла россиянке Элине Аванесян (№214 WTA) — 2:6, 5:7.
Поединок длился 1 час 29 минут.
В финале квалификации Аванесян встретится с победительницей пары Цуренко/Мухаммад.
Источник — Sport.ua
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