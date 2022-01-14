ОФИЦИАЛЬНО. Владимир Шаран возглавил Минай

Клуб объявил о назначении нового главного тренера

  • 14.01.2022 13:45
  • 1646 просмотров
  • 8 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Владимир Шаран возглавил Минай
© ФК Минай. Владимир Шаран

Бывший главный тренер «Александрии» Владимир Шаран официально возглавил закарпатский «Минай». О деталях соглашения не сообщается.

Вместе с 50-летним Шараном в тренерский штаб команды вошли Вадим Чернышенко, Игорь Лучкевич, Андрей Новак и Алексей Антонович.

Последним местом работы Шарана была «Александрия», в которой он работал с 2010 по 2011 год, а затем с 2013 по 2021 год.

Напомним, что «Минай» после первой части сезона занимает в чемпионате УПЛ 15-е место, набрав десять очков. Перед уходом в отпуск клубное руководство отправило в отставку с поста главного тренера Игоря Леонова.

Источник — ФК Минай

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    kaka
    kaka, 14.01.2022 14:46
    +1
    если не зажабят на состав-то Марику и Фекалам торба
    Ссылка
    ffff
    online
    ffff, 14.01.2022 14:07
    +1
    Щаран + Селезнёв = ?
    Ссылка
    8number
    8number, 14.01.2022 14:48
    0
    Що це робиться у світі
    Жесть.
    Ссылка
    FunnyCat_
    online
    FunnyCat_, 14.01.2022 14:12
    0
    Торба Мариуполю
    Ссылка
    vittroy
    vittroy, 14.01.2022 14:07
    0
    тут , або їздити по селам з ветеранами в футбол грати, чи ще позайматися тренерською діяльністю....вибір очевидний...та ще й Минай якісь грошики платить....чому б ні
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 14.01.2022 14:01
    0
    Шаран вроде норм тренер и туда пошёл, хз...
    Ссылка
    Artyom_I
    online
    Artyom_I, 14.01.2022 14:07
    -1
    Какой Минай? Это фейк!
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    vittroy
    vittroy, 14.01.2022 14:05
    -2
    Face Control, 14.01.2022 14:01
    Шаран вроде норм тренер и туда пошёл, хз...
    ото такий він нормальний😂😂😂
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