ОФИЦИАЛЬНО. Владимир Шаран возглавил Минай

Бывший главный тренер «Александрии» Владимир Шаран официально возглавил закарпатский «Минай». О деталях соглашения не сообщается.

Вместе с 50-летним Шараном в тренерский штаб команды вошли Вадим Чернышенко, Игорь Лучкевич, Андрей Новак и Алексей Антонович.

Последним местом работы Шарана была «Александрия», в которой он работал с 2010 по 2011 год, а затем с 2013 по 2021 год.

Напомним, что «Минай» после первой части сезона занимает в чемпионате УПЛ 15-е место, набрав десять очков. Перед уходом в отпуск клубное руководство отправило в отставку с поста главного тренера Игоря Леонова.