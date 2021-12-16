ОФИЦИАЛЬНО: Игорь Леонов покинул пост главного тренера Миная

Контракт со специалистом расторгнут по обоюдному согласию сторон

  • 16.12.2021 22:15
  • 2968 просмотров
  • 14 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО: Игорь Леонов покинул пост главного тренера Миная
© ФК Минай. Игорь Леонов

54-летний украинский специалист Игорь Леонов покинул пост главного тренера «Миная». Такое решение руководство клуба приняло на этой неделе. Тренер ушел со своей должности по соглашению сторон.

Леонов возглавил «Минай» в начале октября 2021 года. Специалист провел в качестве главного тренера команды 9 матчей, «Минай» 4 раза сыграл вничью и 5 поединков проиграл.

«Минай» от всей души благодарит за работу Игоря Ивановича. Считаем, что команда во главе с Леоновым демонстрировала хороший футбол, и только невезение привела к отсутствию побед и большего количества набранных очков за этот период. У руководства клуба нет претензий к работе тренера и именно такому результату. Но нынешнее турнирное положение требует соответствующих мер по улучшению ситуации», — говорится в официальном заявлении «Миная».

Имя нового главного тренера «Миная» не сообщается.

После 18-ти сыгранных туров «Минай» занимает 15-е место в УПЛ, имея в активе 10 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 12-30.

Источник — ФК Минай

(23 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    avk2307
    avk2307, 16.12.2021 22:19
    +13
    Наверное Селезнев будет тренировать
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    Maks23
    Maks23, 16.12.2021 22:23
    +6
    Селезнёв наверное пойдёт следом за Леоновым!
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    avk2307
    avk2307, 16.12.2021 22:25
    +5
    Maks23, 16.12.2021 22:23
    Селезнёв наверное пойдёт следом за Леоновым!
    А рекорд?
    Ссылка
    aleks19826
    aleks19826, 16.12.2021 22:49
    +4
    Васька приготувався по ходу з мішаньою!!!!)))
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    joytok
    joytok, 16.12.2021 22:49
    +3
    Это шанс для Селезнёва стать играющим тренером.
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 16.12.2021 22:41
    +3
    единственный кандидат Вася Кобин.
    Команду сам собирал, с авторитетом Тунцом - кореша.
    Ссылка
    DidOk
    DidOk, 16.12.2021 22:36
    +3
    Все правильно
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    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 16.12.2021 22:26
    +3
    avk2307, 16.12.2021 22:19
    Наверное Селезнев будет тренировать
    Играющий тренер? Тогда стоит идти за попкорном
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    agins
    agins, 16.12.2021 23:09
    +2
    по ходу Леонов убегал от позора и от деревянного....... Жалко тренера, которому пришлось столкнуться с таким гнилым игроком..... я думаю что если бы не такое недорозумение как селезнев, то у тренера все бы вышло.....
    Ссылка
    Сергей Ксендзик
    Сергей Ксендзик, 16.12.2021 22:58
    +2
    Слідуючий--- "Кормилец" ...)))
    Ссылка
    FunnyCat_____
    online
    FunnyCat_____, 16.12.2021 22:45
    +1
    В Динамо Леонова
    Ссылка
    dd dent
    dd dent, 16.12.2021 22:40
    +1
    avk2307, 16.12.2021 22:19
    Наверное Селезнев будет тренировать
    Играющий тренер гопарь это мощно конечно
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    Владимир Коновалец
    Владимир Коновалец, 16.12.2021 23:37
    0
    Таки тунець добився своего - тренера попросили з команди. А вci кричали що в командi все гаразд...
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    agins
    agins, 16.12.2021 23:07
    -1
    то есть не в селезне дело, а в тренере!? вы вообще там на голову ударились? То есть получается реально селезень на тренера пиз*дел и его уволили!? что за команда?
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