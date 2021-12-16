ОФИЦИАЛЬНО: Игорь Леонов покинул пост главного тренера Миная

54-летний украинский специалист Игорь Леонов покинул пост главного тренера «Миная». Такое решение руководство клуба приняло на этой неделе. Тренер ушел со своей должности по соглашению сторон.

Леонов возглавил «Минай» в начале октября 2021 года. Специалист провел в качестве главного тренера команды 9 матчей, «Минай» 4 раза сыграл вничью и 5 поединков проиграл.

«Минай» от всей души благодарит за работу Игоря Ивановича. Считаем, что команда во главе с Леоновым демонстрировала хороший футбол, и только невезение привела к отсутствию побед и большего количества набранных очков за этот период. У руководства клуба нет претензий к работе тренера и именно такому результату. Но нынешнее турнирное положение требует соответствующих мер по улучшению ситуации», — говорится в официальном заявлении «Миная».

Имя нового главного тренера «Миная» не сообщается.

После 18-ти сыгранных туров «Минай» занимает 15-е место в УПЛ, имея в активе 10 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 12-30.