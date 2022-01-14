Короли одиннадцатиметровых. Лучшие исполнители пенальти в топ-5 чемпионатах

Блогер Sport.ua – о лучших пенальтистах в топ-5 еврочемпионатов последнего десятилетия

  • 14.01.2022 16:35
  • 1995 просмотров
  • 3 комментария
Короли одиннадцатиметровых. Лучшие исполнители пенальти в топ-5 чемпионатах
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Не зря пенальти называют футбольной лотереей. Даже такие легендарные бомбардиры современности, как Криштиану Роналду или Лионель Месси, не всегда переигрывают голкиперов с «точки». Несмотря на это, бомбардирам всегда дают шанс, где бы они ни играли, улучшить свою голевую статистику в этом компоненте игры. Мы решили прибегнуть к статистике и отметить лучших пенальтистов из топ-5 европейских футбольных чемпионатов за последние 10 лет. И, стоит отметить, в рейтинге есть довольно неожиданные фамилии. Какие?

Читайте в нашем топ-10 лучших европейских снайперов-пенальтистов.

Неймар

Страна: Бразилия
Реализовано пенальти: 27 из 31
Меткость: 87%

Getty Images/Global Images Ukraine

Удачно исполнять пенальти у бразильского бомбардира получается так же, как и умело симулировать. За 9 лет карьеры в Европе Неймар не смог переиграть голкипера только в четырех случаях, записав на свой счет 27 точных ударов с одиннадцатиметровой отметки. Согласитесь, что такой показатель заслуживает похвалы. Если прибегнуть к статистике, то такими результатами могут похвастаться только два игрока из топ-5 европейских первенств: Роберт Левандовски и Виссам Бен-Йеддер. Правда, у бомбардира «Баварии» было несколько больше попыток – 42 против 31 у Неймара и Виссама.

В первенстве арбитры не очень симпатизируют ПСЖ, назначив за 19 матчей чемпионата лишь три пенальти в ворота соперников парижан. Бразилец, который в этом сезоне большую часть времени находится в лазарете команды, один раз брался за реализацию одиннадцатиметрового и был точен. Учитывая, что в составе ПСЖ есть Килиан Мбаппе, который фактически «не мажет» с «точки» (последний раз промахнулся 17 марта 2019 в игре против «Марселя»), то в будущем Неймару не так часто будет удаваться забивать голы подобным образом.

Виссам Бен-Йеддер

Страна: Франция
Реализовано пенальти: 27 из 31
Меткость: 87%

Getty Images/Global Images Ukraine

До своего перехода в «Монако» в 2019 году форвард никогда не заморачивался над выполнением одиннадцатиметровых ударов, забив таким способом на протяжении карьеры всего 9 голов. А вот в прошлом сезоне Виссам Бен-Йеддер словно с цепи сорвался, клепая вовсю голы с пенальти. Из 20 мячей в Лиге 1 за «монегасков» игрок сборной Франции половину провел именно с «точки». Причем «смазал» только в двух попытках. В первенстве этого года французские арбитры также «облюбовали» команду российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева, назначив в ворота соперников «Монако» шесть одиннадцатиметровых ударов. Пять раз к «точке» подходил именно Виссам Бен-Йеддер и без проблем реализовал все свои попытки. Интересно, что француз также является лидером топ-5 европейских чемпионатов по голам, проведенным с пенальти в течение календарного года, забив за этот промежуток времени 11 мячей.

Яго Аспас

Страна: Испания
Реализовано пенальти: 29 из 34
Меткость: 85%

Getty Images/Global Images Ukraine

Яго Аспас является действующим лучшим бомбардиром «Сельты» в истории. За 12 лет выступлений в футболке «кельтов» форвард отличился 174 мячами, из них 125 в Ла Лиге. Ввиду этого факта неудивительно, что в команде Эдуардо Коудета он является штатным пенальтистом и исполнителем стандартных положений. В этом сезоне Яго Аспас записал на свой счет 10 голов, и всего два из них с пенальти при четырех попытках. Всего в течение 10 сезонов в Ла Лиге Яго 34 раза брался выполнять одиннадцатиметровые удары, и 29 выстрелов были точными, что является достаточно высоким показателем. Можно не сомневаться, что два промаха в нынешнем первенстве не поколеблют его положение в команде, и он и дальше будет улучшать свое голевое наследие в пробитии пенальти.

Фабио Квальярелла

Страна: Италия
Реализовано пенальти: 31 из 37
Меткость: 83%

Getty Images/Global Images Ukraine

Фабио Квальярелла, безусловно, был одним из лучших пенальтистов Серии А за последние 10 лет после Чиро Иммобиле. Впрочем, в нынешнем первенстве 38-летнего бомбардира догнал, а в прошлом туре в игре против «Эмполи» и вообще обогнал молодой и голодный до голов Доменико Берарди из «Сассуоло». Интересно, что подходить к «точке» игрок «Сампдории» начал только в 32-летнем возрасте во время выступлений за «Торино». С тех пор нападающий начал регулярно поражать ворота голкиперов со штрафного без «стенки». Конечно, большинство своих голов Квальярелла забил во время выступлений за «Сампдорию». За 7 сезонов в футболке «моряков» он 27 раз реализовывал пенальти, не забив только в шести случаях.

Златан Ибрагимович

Страна: Швеция
Реализовано пенальти: 31 из 40
Меткость: 77%

Getty Images/Global Images Ukraine

40-летний швед и в этом сезоне продолжает «зажигать» в Серии А, ведя за собой «Милан», где он является лучшим бомбардиром команды (8 голов в 13 матчах). Все мячи одиозный форвард забил с игры, хотя не секрет, что подойти к одиннадцатиметровой отметке для него не проблема. Свидетельством тому его точный 31 удар при 40 подходах к «точке» в топ-5 европейских чемпионатов. Основной пенальтистский голепад пришелся на Златана во время его выступлений за ПСЖ в Лиге 1, где он за 4 сезона забил 113 мячей в чемпионате, из них 24 с «точки». Кто знает, сколько бы было на счету у шведа реализованных одиннадцатиметровых на данный момент, если бы он на два года не исчез с радаров европейского футбола, поехав выступать в МЛС. Как бы то ни было, Златан еще раз подчеркнул недавно, что завершать карьеру пока не собирается, поэтому у него есть все шансы улучшить свою статистику в исполнении пенальти. Конечно, если не будет валять дурака, как в недавнем матче против «Ромы», когда он на 94-й минуте встречи не смог переиграть голкипера римлян Руя Патрисиу.

Доменико Берарди

Страна: Италия
Реализовано пенальти: 32 из 39
Меткость: 82%

Getty Images/Global Images Ukraine

27-летняя легенда скромного «Сассуоло» Доменико Берарди довольно неожиданно ворвался в когорту лучших пенальтистов последнего десятилетия в топ-5 европейских чемпионатов. Чемпион Европы уже десятый сезон защищает цвета черно-зеленых, и за это время отгрузил в ворота соперников 94 мяча в Серии А, из них 31 с одиннадцатиметровой отметки. Несмотря на то, что Доменико частенько грешит в пробитии пенальти, тренер «Сассуоло» Алессио Дионизи продолжает доверять своему лидеру в этом компоненте игры. В этом году Доменико Берарди не подводит своего коуча, реализовав два из двух назначенных судьями одиннадцатиметровых в пользу клуба из провинции Модены.

Лионель Месси

Страна: Аргентина
Реализовано пенальти: 38 из 50
Меткость: 76%

Getty Images/Global Images Ukraine

У семикратного обладателя «Золотого мяча» дела в Париже обстоят плохо. В 11 матчах Лиги 1 нападающий ПСЖ забил всего один гол, что для одного из лучших игроков современности - просто позорный показатель. Свои 38 точных ударов с пенальти в топ-5 европейских чемпионатов Лионель Месси нанес, выступая за родную «Барселону». Причем подход к одиннадцатиметровой отметке мега-голеадора не всегда заканчивался точным ударом. Да, аргентинец за 10 лет выступлений в Ла Лиге 50 раз пытался выиграть у голкиперов футбольную лотерею, и в 12 случаях он проиграл. В этом году ПСЖ лишь трижды получал возможность забить мяч с «точки» в Лиге 1. Впрочем, здесь у Лионеля Месси есть конкурент в лице Килиана Мбаппе, который, считая прошлогодний чемпионат, легко реализовывает уже восьмой одиннадцатиметровый подряд.

Роберт Левандовски

Страна: Польша
Реализовано пенальти: 38 из 42
Меткость: 90%

Getty Images/Global Images Ukraine

Роберт Левандовски по проценту реализации одиннадцатиметровых ударов в топ-5 европейских первенств за последние 10 сезонов уверенно удерживает пальму первенства среди пенальтистов, реализуя 90% своих попыток. Если в начале карьеры Роберт не очень рвался к одиннадцатиметровой отметке, ведь его партнеры, сначала в «Боруссии» (Якуб Блащиковски и Марко Ройс), затем и в «Баварии» (Томас Мюллер) умели так же легко переигрывать голкиперов, то сейчас лидер «Баварии» может позволить себе такое удовольствие. В общей сложности, в течение десяти чемпионатов Германии бомбардир 38 раз реализовывал пенальти, причем промахнулся лишь в четырех случаях. Последний промах с «точки» поляк допустил в прошедшем чемпионате, когда в матче 20 тура не смог переиграть Руне Ярстейна из «Герты». После этого подобной ошибки польский снайпер уже не допускал до настоящего времени.

Чиро Иммобиле

Страна: Италия
Реализовано пенальти: 40 из 49
Меткость: 81%

Getty Images/Global Images Ukraine

Почетное место среди лучших пенальтистов последних 10 сезонов в топ-5 европейских лиг занимает чемпион Европы Чиро Иммобиле. Форвард «Лацио» взялся за это дело совсем недавно: во время своих выступлений за «Торино» в сезоне 2015/16. С тех пор, как говорится, понеслось. За 7 лет выступлений в Серии А лучший снайпер в истории «Лацио» 40 раз переигрывал вратарей соперников. Больше всего таким образом пополнял свое голевое наследие Чиро в сезоне 2019/20, когда реализовал 14 пенальти в чемпионате из 15 попыток, которые в итоге позволили ему победить в гонке снайперов Серии А с 36 точными ударами.

Хуже всего в этом компоненте игры пошло у Чиро в прошлом сезоне, когда он умудрился из восьми попыток реализовать всего половину. В этом году судьи не так часто ставят одиннадцатиметровые в ворота соперников «Лацио», но свои три мяча с «точки» нападающий забил, правда, при этом «смазал» дважды.

Криштиану Роналду

Страна: Португалия
Реализовано пенальти: 62 из 75 попыток
Меткость: 82%

Getty Images/Global Images Ukraine

Несмотря на возраст, CR7 продолжает играть на высоком уровне и в 36 является настоящим лидером «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии. Для суперфорварда не является большой проблемой реализовать штрафной удар, причем с обеих ног, или выиграть верховую дуэль в штрафной площадке соперника. Так же легко ему удается реализовывать одиннадцатиметровые удары. За последние 10 сезонов в топ-5 европейских футбольных чемпионатов португалец уверенно опережает ближайшего преследователя на 22 точных удара с «точки». У Криштиану Роналду на счету 62 реализованных пенальти из 75 попыток. Больше всего пострадали от его ударов голкиперы в Ла Лиге, где он таким образом за 6 сезонов «набомбил» 37 голов. Меньше подходил к «точке» португалец в «Ювентусе», где 23 раза переигрывал голкиперов при четырех неудачах. В нынешнем сезоне CR7 в 14 матчах АПЛ дважды исполнял приговор судьи и дважды свои попытки реализовал.

Александр ШЕРШЕНЬ

Юрий Штемберг, Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    umnuy2
    umnuy2, 14.01.2022 17:44
    0
    75 чи не прцент---позорище
    Ссылка
    Voxa Hvedyk
    Voxa Hvedyk, 14.01.2022 17:30
    0
    Левандовски
    Ссылка
    joytok
    online
    joytok, 14.01.2022 17:29
    0
    Леонид БУРЯК
    31 из 32 - 96,8 %
    Ссылка
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