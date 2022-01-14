Новый вариант в Серии А. Супряга очень близок к трансферу в Италию

Владислав может перебраться в команду, которая является аутсайдером лиги

  • 14.01.2022 22:58
  • 3374 просмотра
  • 8 комментариев
Новый вариант в Серии А. Супряга очень близок к трансферу в Италию
© Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Супряга

Главный аутсайдер нынешнего розыгрыша итальянской Серии А «Салернитана» получила новое руководство, которое в ближайшее время нацелено всерьез изменить вектор кадровой работы клуба.

В частности, спортивным директором «Салернитаны» назначен Вальтер Сабатини, перед которым поставлена задача подыскивать интересных для инвестиций молодых игроков.

Одним из таковых является украинский форвард «Динамо» Владислав Супряга, которого ранее сватали в другие итальянские клубы, в частности, «Дженоа», «Сампдорию» и «Удинезе».

«Салернитана» серьезно нацелена на трансфер Супряги, за которого киевский клуб, как ожидается, запросит от 5 до 10 миллионов евро. Президент итальянского клуба Даниэле Иерволино рассчитывает, что ему удастся убедить боссов «Динамо» снизить стоимость или даже отпустить форварда в аренду.

Также отмечается, что никогда ранее, как сейчас, Супряга не был настолько близок к переезду в итальянскую Серию А.

Ранее в СМИ писали, что арендовать Супрягу с опцией выкупа в 8 миллионов евро планирует «Сампдория».

Источник — Calcio Style

(30 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Serhii P.
    Serhii P., 14.01.2022 23:01
    +3
    Наша пісня гарна й нова, починаєм її знову ))
    Ссылка
    Макс Максов
    online
    Макс Максов, 14.01.2022 23:18
    +1
    На такие новости, уже можно просто не обращать внимания... По крайней мере, пока не будет приставки "официально"!
    Ссылка
    Maks23
    Maks23, 14.01.2022 23:15
    +1
    Эпопея никогда не закончится..
    Ссылка
    Злий Глобинець
    online
    Злий Глобинець, 14.01.2022 23:52
    0
    Хай в нагузку і Бєсєдіна віддають. Даром. І буде в Салернітани два "суперфорварда"
    Ссылка
    rus
    online
    rus, 14.01.2022 23:49
    0
    Опять!
    Ссылка
    Serhii P.
    Serhii P., 14.01.2022 23:44
    0
    В результаті, років через 3, перейде в умовний "Верес" в оренду за мішок картоплі.
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    Поручик Ржевский, 14.01.2022 23:37
    0
    Это в любом случае лучше, чем его сегодняшняя ситуация застоя...
    Ссылка
    K.A.R.abas
    online
    K.A.R.abas, 14.01.2022 23:21
    -1
    Я всегда ЗА когда Украинские футболисты переходят в Европу. Тем более что Супряга до попадания в динамо феерил в Днепре1, так что может и перезапустить в Италии свой уровень.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности