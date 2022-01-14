Новый вариант в Серии А. Супряга очень близок к трансферу в Италию

Главный аутсайдер нынешнего розыгрыша итальянской Серии А «Салернитана» получила новое руководство, которое в ближайшее время нацелено всерьез изменить вектор кадровой работы клуба.

В частности, спортивным директором «Салернитаны» назначен Вальтер Сабатини, перед которым поставлена задача подыскивать интересных для инвестиций молодых игроков.

Одним из таковых является украинский форвард «Динамо» Владислав Супряга, которого ранее сватали в другие итальянские клубы, в частности, «Дженоа», «Сампдорию» и «Удинезе».

«Салернитана» серьезно нацелена на трансфер Супряги, за которого киевский клуб, как ожидается, запросит от 5 до 10 миллионов евро. Президент итальянского клуба Даниэле Иерволино рассчитывает, что ему удастся убедить боссов «Динамо» снизить стоимость или даже отпустить форварда в аренду.

Также отмечается, что никогда ранее, как сейчас, Супряга не был настолько близок к переезду в итальянскую Серию А.

Ранее в СМИ писали, что арендовать Супрягу с опцией выкупа в 8 миллионов евро планирует «Сампдория».