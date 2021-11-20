Динамо разгромило Черноморец, Тайсон рассказал о расизме, Украина в топ-25

Главные новости за 19 ноября на Sport.ua

  • 20.11.2021 07:40
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Динамо разгромило Черноморец, Тайсон рассказал о расизме, Украина в топ-25
© ФК Динамо Киев

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 19 ноября.

1A. Вернули первое место. Динамо забило шесть голов Черноморцу
Номинальные хозяева отличились только раз

1B. ВИДЕО. Шикарный гол Гармаша. Динамо уничтожает Черноморец
«Динамо» довело перевес над «Черноморцем» до разгромного

2A. ЛУЧЕСКУ: «Такого крупного счета я не ожидал. У нас здоровая конкуренция»
Главный тренер «Динамо» подвел итоги крупной победы над «Черноморцем»

2B. СУРКИС: «С Баварией не надо делать детские ошибки, которые были в Мюнхене»
Президент «Динамо» поделился впечатлениями от матча УПЛ с «Черноморцем»

3. ТАЙСОН: «Украина – сложная. Я жил в стране, где много предрассудков»
Бразильский хавбек предметно высказался на тему расизма, вспомнив и случаи в Украине

4. Рейтинг ФИФА. Сборная Украины вернулась в топ-25. Где будущие соперники?
За последний месяц подопечные Александра Петракова поднялись на одну строчку

5. ПАВЕЛКО: «Его хотели лучшие сборные мира, но он будет работать в Украине»
Президент УАФ ставит большие задачи перед Луисом Кортесом

6. Хацкевич рассказал, кто из молодых игроков Динамо заиграл бы у Лобановского
Экс-наставник «Динамо» - о нынешней молодежи киевлян

7. У Цыганкова был вариант с Атлетико Мадрид
Чемпион Испании проявлял интерес к полузащитнику «Динамо» и сборной Украины

8. Донбасс выиграл, дисквалифицированные были на льду. Клуб могут исключить
Федерация хоккея Украины может исключить клуб из УХЛ

9. Стаховский обыграл пятого сеяного на пути в полуфинал турнира во Франции
Сергей набрал неплохую форму перед матчами за сборную Украины

10. Прыжки на лыжах с трамплина. Превью сезона
Sport.ua анонсирует старт нового сезона Кубка мира по прыжкам с трамплина

Источник — Sport.ua

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