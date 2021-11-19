Стаховский обыграл пятого сеяного на пути в полуфинал турнира во Франции

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№233 ATP) продолжает побеждать на челленджере во Франции.



В матче 1/4 финала украинец обыграл пятого сеяного Норберта Гомбоша из Венгрии (№119 ATP).



По. Четвертьфинал

Сергей Стаховский (Украина) – Норберт Гомбош (Венгрия) – 6:4, 1:6, 7:6(5)

Это была пятая встреча теннисистов, Стаховский выиграл во второй раз.

В полуфинале Сергей сыграет против Фелисиано Лопеса из Испании (№104 ATP) или Раду Албота из Молдовы (№137 ATP).

В текущем сезоне Стаховский лишь раз играл в полуфинале челленджера. В конце июня украинец проиграл на этой стадии в Порту.

Сборная Украины 26-27 ноября сыграет против Норвегии в Кубке Дэвиса.