Стаховский обыграл пятого сеяного на пути в полуфинал турнира во Франции

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№233 ATP) продолжает побеждать на челленджере во Франции.
В матче 1/4 финала украинец обыграл пятого сеяного Норберта Гомбоша из Венгрии (№119 ATP).
По. Четвертьфинал
Сергей Стаховский (Украина) – Норберт Гомбош (Венгрия) – 6:4, 1:6, 7:6(5)
Это была пятая встреча теннисистов, Стаховский выиграл во второй раз.
В полуфинале Сергей сыграет против Фелисиано Лопеса из Испании (№104 ATP) или Раду Албота из Молдовы (№137 ATP).
В текущем сезоне Стаховский лишь раз играл в полуфинале челленджера. В конце июня украинец проиграл на этой стадии в Порту.
Сборная Украины 26-27 ноября сыграет против Норвегии в Кубке Дэвиса.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.