Стаховский обыграл пятого сеяного на пути в полуфинал турнира во Франции

Сергей набрал неплохую форму перед матчами за сборную Украины

  • 19.11.2021 16:46
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Стаховский обыграл пятого сеяного на пути в полуфинал турнира во Франции
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Стаховский

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№233 ATP) продолжает побеждать на челленджере во Франции.
 
В матче 1/4 финала украинец обыграл пятого сеяного Норберта Гомбоша из Венгрии (№119 ATP). 
 
По. Четвертьфинал
Сергей Стаховский (Украина) – Норберт Гомбош (Венгрия) – 6:4, 1:6, 7:6(5)

Это была пятая встреча теннисистов, Стаховский выиграл во второй раз.

В полуфинале Сергей сыграет против Фелисиано Лопеса из Испании (№104 ATP) или Раду Албота из Молдовы (№137 ATP).

В текущем сезоне Стаховский лишь раз играл в полуфинале челленджера. В конце июня украинец проиграл на этой стадии в Порту.

Сборная Украины 26-27 ноября сыграет против Норвегии в Кубке Дэвиса.

Источник — Sport.ua

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