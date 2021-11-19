ПАВЕЛКО: «Его хотели лучшие сборные мира, но он будет работать в Украине»

Президент УАФ ставит большие задачи перед Луисом Кортесом

  • 19.11.2021 02:20
  • 352 просмотра
  • 0 комментариев
ПАВЕЛКО: «Его хотели лучшие сборные мира, но он будет работать в Украине»
© УАФ. Андрей Павелко

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о том, какие задачи он ставит перед новым главным тренером женской сборной Украины Луисом Кортесом.

«За этим тренером выстроились в очередь самые топовые клубы и сборные, но он выбрал Украину. Мы пообщались с ним, и я рассказал ему свое видение и стратегию. Мне нужна его помощь не только в сборной. Успехи здесь придут со временем.

Я хочу, чтобы он выстроил вертикаль в наших женских клубных командах и молодежных сборных. Его задача - влюбить в женский футбол нашу страну как это происходит в передовых странах Европы и мира», - сказал Павелко.

Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности