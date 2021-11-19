ВИДЕО. Шикарный гол Гармаша. Динамо уничтожает Черноморец

19 ноября в 19:30 в Киеве проходит матч 15-го тура УПЛ, в котором играют «Черноморец» и «Динамо».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Шикарный гол в начале второго тайма забил Денис Гармаш. «Динамо» довело перевес над «Черноморцем» до разгромного (4:1).
ГОЛ! 1:4. Гармаш, 48 мин.
Источник — Sport.ua
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