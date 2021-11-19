ТАЙСОН: «Украина – сложная. Я жил в стране, где много предрассудков»

Бразильский хавбек предметно высказался на тему расизма, вспомнив и случаи в Украине

  • 19.11.2021 14:34
  • 2363 просмотра
  • 9 комментариев
ТАЙСОН: «Украина – сложная. Я жил в стране, где много предрассудков»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон (справа)

Бывший полузащитник и капитан «Шахтера» Тайсон, который ныне в свои 33 года выступает в Бразилии за «Интернасьонал», является популярной фигурой на родине, в том числе и по причине борьбы с расизмом, которую хавбек активно продолжает, отмечая забитые мячи особенным жестом с поднятой вверх рукой.

Не так давно Тайсон дал интервью бразильским журналистам, в котором особое место досталось теме расизма.

- Что для вас расизм?
- Я пострадал от него в Украине, хотя думал, что никогда не столкнусь с этим. Когда я был очень молод, я толком не понимал, что это такое, и отпустил проблему из сферы внимания. Сейчас это причиняет мне боль, поэтому я действительно рад, что могу донести свою позицию до многих людей. Знаю, что некоторые проходят мимо и скрывают расизм. Для них я хочу стать вдохновителем. Я борюсь за очень трудное дело, через которое люди проходят ежедневно, когда идут на работу, заходят в магазин, а охранник преследует их буквально по пятам.

- Какой самый худший эпизод расизма из пережитых вами?
- Это был классический матч в Украине между «Шахтером» и «Динамо». Мы играли на домашнем стадионе, и в первом тайме уже началось что-то такое, но я был сосредоточен на игре и мало слушал, что происходит вокруг. Затем во втором тайме – да. Мы атаковали флангом, где располагались фанаты «Динамо». Я слышал, как они имитируют звуки обезьяны, и моя реакция на это была такова – я схватил мяч и ударил его ногой в их сторону. Мне было очень больно в тот день, я много думал о том, что мне делать дальше. Моя мать, мой отец, вся моя семья – позвонили мне утром и сказали, чтобы я возвращался. Многие люди мне помогали, но внутри мне было очень грустно и плохо… Это произошло в стране, где я прожил 12 лет и в которой, как я думал, подобное никогда не произойдет. Я видел, как мимо меня приходят и уходят товарищи по команде, и думал: «Со мной этого не будет», но это случилось. Сегодня я вижу, что с людьми происходит и в повседневной жизни, и это причиняет мне боль.

- Проявления расизма хуже в Бразилии или в Украине?
- Это похоже. Я жил в стране, где много предрассудков. Украина – сложная. Я приехал в 2010 году и играл с другом из Сенегала (очевидно, речь о Папе Гуйе из «Металлиста» - прим. Sport.ua), который сталкивался с этим каждый день, когда ходил на рынок или водил сына в школу… А в Бразилии моя мать прошла через это, когда мы переехали, она покинула мой дом и переехала в другой в Пелотасе, где живут более высокопоставленные люди. Моя мама подметала, убирала перед домом, когда проходили соседи и спрашивали, не новая ли она домработница. Это меня огорчает, потому что с подобным сталкивалась не только моя мама, но и многие люди. Мы куда-то заходим, и за нами следит охрана. Если это зависит от меня, я всегда буду бороться. Многие просто перестают говорить или боятся быть обвиненными во лжи. Но ведь подобные факты происходят ежедневно, и мы не можем просто молчать.

- Забивая мяч, вы делаете антирасистский жест. Когда это началось?
- После того, как я столкнулся с расизмом в Украине. Я так отпраздновал гол, и буду продолжать делать так в будущем. Это мой момент, который способен вдохновить других. Я получаю сообщения от людей, которые играют в футбол, и тоже начали праздновать забитые мячи так, как я. Недавно я разговаривал с другом: «Тайсон, я не играю с такими футболистами, как ты, но я, как и ты, отмечаю голы и чувствую себя польщенным, что ты борешься за нас». Я думаю, когда один из нас побеждает, то мы побеждаем вместе. Мы должны много бороться, убивать по одному льву в день, но не сдаваться от того, что доставляет нам страдания. Вы никогда не должны сдаваться. Будем ли мы дальше чувствовать себя униженными или прятаться? Я очень надеюсь, что на этом все закончится. Однако понимаю, что ничего не закончится, потому как это очень сложно. Однако я верю, что мы сможем объединится, чтобы стать намного сильнее и противостоять этому.

- Как думаете, что можно сделать для улучшения ситуации?
- Нам нужно сильнее объединятся не только в этом вопросе, но и в других. Когда люди смотрят на нас, они хотят быть одними из нас, а мы многое скрываем. Так не должно быть. Мое слово может помочь многим.

- Какое наказание было бы справедливым за расизм?
- Фред (бывший полузащитник «Шахтера» и партнер Тайсона по команде – прим. Sport.ua) прошел через это в Англии, на игре, и тот фанат больше никогда не попадет на стадион, для него это запрещено. Здесь, в Бразилии, тоже должно быть так. В Серии В был случай с Сельсиньо, и тогда соперник был наказан снятием очков. Мне очень понравилось, что такое решение было принято. Такие болельщики не должны больше приходить на стадион. Правильное наказание – поймать фаната. Насколько я понимаю, было бы неплохо арестовать его, потому как он причинил вред другим. Если этого не может быть, то такому человеку просто не место на стадионе. Наказание фаната в Англии, оскорбившего Фреда, должно стать примером для нас здесь, в Бразилии.

- Какие уроки вы извлекаете из этой ситуации для своей дочери?
- Я держу ее в курсе всего, что может случиться в ее жизни. Слава Богу, сегодня я могу дать ей лучшую жизнь, жизнь, которой не было у меня, то, чего у меня не было в детстве, но я хочу, чтобы она побеждала в своей борьбе. Обращаю ее внимание, что могут спекулировать на теме ее волос, цвета кожи. Я держу ее в тонусе, поэтому, если подобное произойдет, она сможет позвонить мне, пообщаться, и получить поддержку. Я знаю, что люди говорят: «О, какие у тебя волосы» или «Как ты собираешься устроиться на работу с такой стрижкой?» Для меня лично нет черных и белых, все едины. Но черный человек сильно страдает.

Getty Images/Global Images Ukraine

- Как вы оцениваете действия правительств в борьбе с расизмом?
- Я не особо люблю говорить о политике. Но я думаю, что они держатся от этой темы подальше, если вы понимаете, о чем я. Важно, чтобы они могли больше присутствовать в повседневных вопросах, с которыми люди сталкиваются в жизни.

- Они далеки от людей?
- Когда я был молод, слышал от многих кандидатов: «Я сделаю это, я сделаю то», но когда человека избирали, он просто исчезал. Им нужно больше присутствовать в повседневной жизни людей, общества. Я разговаривал с Тингой (экс-футболист сборной Бразилии, дортмундской «Боруссии» и ряда других клубов – прим. Sport.ua), который занимается общественными вопросами в своем районе, после чего приехал туда и у меня были мурашки на коже, когда я оттуда уезжал. Я сказал ему: «Спасибо, что каждый день меня вдохновляешь». Политики, о которых мы говорили, могли бы помочь Тинге.

- Чтобы вы хотели сказать темнокожим парням, которые считают вас своим кумиром?
- Я просто прошу, чтобы они не молчали. Покажите, на что вы способны. Мы это умеем. Но, как говорит Мано Браун (бразильский рэпер и музыкальный продюсер – прим. Sport.ua), нам нужно быть в десять раз лучше. Я хочу сказать, чтобы они не сдавались. Ничего не изменится за один-два раза, за свои права придется бороться долго.

Источник — GaúchaZH

(17 голосов)

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Комментарии
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    Михаил Василькив
    online
    Михаил Василькив, 19.11.2021 14:40
    +7
    Скільки вовка не годуй... Як на мене, то не все так погано в цьому плані у нас, в Україні.
    Ссылка
    wartaan
    wartaan, 19.11.2021 14:48
    +3
    капуцин просто смешон. он обижен на людей из-за ущемлений в детсве. мама уборщица, папа алконафт и все негры. это судьба, но ему она же подарила шанс и он им воспользовался, а теперьн ачинает умничать, т.к. играть уже не может оприори. какой расизм может быть в бразилии, в стране, которая создана из рабов - негров, привезеных из африки и получивших свободу. гонево, а не интервью!
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    Дмитрий Климов
    online
    Дмитрий Климов, 19.11.2021 14:41 (изменен)
    +3
    ути пути, ну так треба було їхати заробити свої лями в толерантну Європу ( та де нема расизму і тд), тільки там ти б не отримував на руки свої лями а платив 50-70% податків, тоді побачили як би ти "заспівав" наш "чорний" друже)
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    Петр Смирнов
    Петр Смирнов, 19.11.2021 14:55 (изменен)
    +1
    Так це ж не расизм, а спосіб вивести суперника з рівноваги і поки вони ведуться на це, це буде продовжуватися.
    Це як діти ,чіпляються до рудого, з зайвою вагою, вухатого чи кучерявого. Якщо дитина плаче, будуть далі цькувати, якщо посміятися з своєї особливості, зникне причина задирсива.
    Щодо Тайсона - це інфантилізм, він з мамою в Україні жив, не сформована особистість, не освічена.
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    Доброгорский Юрий
    Доброгорский Юрий, 19.11.2021 15:14
    0
    "Мы должны много бороться, убивать по одному льву в день, но не сдаваться..."
    После этих слов Тайсона можно обвинить в ЖИВОДЕРСТВЕ!!!
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    Хосе Карерас
    online
    Хосе Карерас, 19.11.2021 15:12
    0
    Точно так само принижують багаті бідних.Чи тих у кого одна мати або хто сирота.Їм постійно нагадують про їхнє убожество про їхнє походження і щоб вони сиділи тихо!Це невід'ємна складова життя.А у житті потрібно багато на що не звертати уваги і розвиватись .Тому ,що ідеального суспільства ніколи не буде.
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    Trollface
    Trollface, 19.11.2021 15:00
    0
    Наконец то избавились от него.
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    Умник
    Умник, 19.11.2021 14:57
    0
    Господи и это дерьмо жило в моей стране.
    Ела пила на мои налоги.
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    cooperchack
    cooperchack, 19.11.2021 14:48
    0
    Ссыкло плакса и нытик,что ещё сказать.
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