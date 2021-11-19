СУРКИС: «С Баварией не надо делать детские ошибки, которые были в Мюнхене»

Президент «Динамо» поделился впечатлениями от матча УПЛ с «Черноморцем»

  • 19.11.2021 23:59
  • 403 просмотра
  • 1 комментарий
СУРКИС: «С Баварией не надо делать детские ошибки, которые были в Мюнхене»
© ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Игорь Суркис поделился впечатлениями от матча 15-го тура УПЛ с «Черноморцем» (6:1), а также ожиданиями от поединка Лиги чемпионов против «Баварии». 

– Вы позволили сыграть арендованным футболистам. Почему?

– Иначе у «Черноморца» бы некому было играть. Сегодня эти ребята посмотрели, как нужно играть. Они же все хотят выступать в киевском «Динамо». И многие из них обижаются. Пускай показывают свой уровень, доказывают и играют. Да и, во-первых, разрешение играть арендованным дал главный тренер. Я в эти вопросы не лезу. Им нужно набираться опыта.

– Кто из арендованных игроков вам сегодня понравился?

– При таком счете сложно сказать, что кто-то понравился. Скорко неплохо выглядел в начале встречи. Затем началась нервозность. Пара центральных защитников, мне кажется, отыграла не совсем качественно. А во втором тайме, когда вышел Михайленко, стало поспокойнее. Я обычно никого не выделяю в чужой команде, потому что смотрю на свою.

– Объясните феномен Гармаша.

– Я сам себе часто задаю этот вопрос – это уже опыт, или мастерство, или фарт. Он выходит и на первых минутах забивает. Дай Бог, чтобы это так продолжалось. Денис – опытный футболист. Иногда не справляется со своими эмоциями. Но если держит себя в руках, играет с улыбкой – у него все получается. А когда он начинает нервничать, естественно, у него ничего не получается.

Это наш динамовец, он всю жизнь провел в «Динамо». У него были как прекрасные времена, так и не очень. Но он доказывает все на поле. Его Мистер выпускает – и он тут же забивает. Этот игрок необходим сегодня киевскому «Динамо» прежде всего благодаря своему опыту, чтобы показывать молодежи, как нужно играть.

– Вы сильно удивились, когда целых пять минут арбитры пытались выяснить, была рука или нет, назначая пенальти?

– Сказать вам честно? При таком счете я такой комедии не видел сколько живу. И вы, наверное, тоже. Давайте будем откровенны. У нас же футбол, а не цирк. По пять минут смотреть, был пенальти или нет – да лучше бы его отменили, но не смешили бы людей. Видно же было, что защитник «Черноморца» сыграл рукой. Я так понимаю, смотрели, было ли вне игры или нет. Но нужно это делать быстро. Сейчас пришел новый куратор – возможно, он научит арбитров, как нужно работать.

– Кулач забил свой первый гол за «Динамо». Заиграет этот футболист в вашем клубе?

– Прежде всего, я очень рад за него в свете того, что он очень долго болел. У него было хирургическое вмешательство в сердечную мышцу в связи с аритмией. Затем он подхватил COVID и очень долго восстанавливался. Но он парень очень трудолюбивый, на тренировках отдается полностью. Желаю каждому футболисту, чтобы, выходя на поле, они отдавали полностью себя игре. И, естественно, нападающий должен забивать. А то ведь у нас много нападающих, а забивает Гармаш.

– Какие у вас ожидания от встречи с, пожалуй, сильнейшим клубом мира?

– Неправильно, если мы будем искать оправдания – против нас самый сильный клуб и так далее. Нужно выходить на поле, бороться и доказывать. Футболисты ведь смотрят на Запад. Но в таких матчах они должны доказывать, что они достойны играть в топ-чемпионатах. Сборная же сыграла достойно с Францией, Испанией. Нужно выходить и играть, никого не бояться. И не делать детских ошибок, таких, какие мы допустили в Мюнхене. Мы можем проиграть, но смотря как – отдаваясь в игре, борясь до последнего. У нас есть какие-то призрачные шансы зацепиться за евровесну. Хотелось бы набрать больше очков, забить мячи в еврокубках. Очень бы этого хотелось. Хотя я лично понимаю, что «Бавария» это сегодня топ-клуб, и команда показывает на сегодняшний день фантастический футбол.

– Этот тур в Лиге чемпионов – ключевой?

– Считаю, что для продолжения борьбы в еврокубках он ключевой. Естественно, многое будет зависеть от того, как сыграют «Барселона» с «Бенфикой». Но если мы зацепимся за очки, и «Бенфика» не выиграет, то мы можем на их поле побороться. Мы могли в первом матче с «Бенфикой» как выиграть, так и проиграть. Хотелось бы увидеть хороший, качественный футбол. Чтобы не было боязни и авантюры в обороне. 

Источник — ФК Динамо Киев

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Burevestnik
    Burevestnik, 20.11.2021 00:02
    0
    хорошо сказал:
    - у нас много нападающих, а забивает Гармаш...
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