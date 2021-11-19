Хацкевич рассказал, кто из молодых игроков Динамо заиграл бы у Лобановского

Бывший наставник «Динамо» Александр Хацкевич назвал молодых игроков «бело-голубых», которые могли бы заиграть в «Динамо» Валерия Лобановского.

«Миколенко и Шапаренко не только выдержали бы нагрузки, но и составили бы конкуренцию. Коля Шапаренко мог бы играть на позиции восьмерки, шестерки, скрытого плеймейкера или как сейчас говорят – пивота. Буяльский бы тоже составил конкуренцию. Витя Цыганков? Ну, тут… Давайте откровенно. Какие матчи уровня Лиги чемпионов вам приходят на ум, в которых Цыганков приносил результат? Витя хорош в чемпионате, он определяет результат. Он неплох был, когда ушел Андрюха Ярмоленко. В сентябре, октябре, ноябре 2017 года. Сборы он здорово прошел, вернулся на свою позицию – на правый фланг. Я ему доверил капитанскую повязку.

Сборы зимние он прошел хорошо. Мы «Олимпиакос» прошли, потом с «Лацио» хорошая у нас игра была. Потом у него какие-то проблемы начались понемногу и на каком-то этапе Витя остановился. Психологические ли это проблемы? Может быть. Есть матчи чемпионата, еврокубки, игры сборной. Где-то он, возможно, стал выбирать, к каким играм он может готовиться… Но это мое мнение. У Вити оно может быть другое», - сказал Хацкевич на ютуб-канале Пряма червона.