Хацкевич рассказал, кто из молодых игроков Динамо заиграл бы у Лобановского

Экс-наставник «Динамо» - о нынешней молодежи киевлян

  • 19.11.2021 12:26
  • 3097 просмотров
  • 1 комментарий
Хацкевич рассказал, кто из молодых игроков Динамо заиграл бы у Лобановского
© ФК Динамо. Александр Хацкевич

Бывший наставник «Динамо» Александр Хацкевич назвал молодых игроков «бело-голубых», которые могли бы заиграть в «Динамо» Валерия Лобановского.

«Миколенко и Шапаренко не только выдержали бы нагрузки, но и составили бы конкуренцию. Коля Шапаренко мог бы играть на позиции восьмерки, шестерки, скрытого плеймейкера или как сейчас говорят – пивота. Буяльский бы тоже составил конкуренцию. Витя Цыганков? Ну, тут… Давайте откровенно. Какие матчи уровня Лиги чемпионов вам приходят на ум, в которых Цыганков приносил результат? Витя хорош в чемпионате, он определяет результат. Он неплох был, когда ушел Андрюха Ярмоленко. В сентябре, октябре, ноябре 2017 года. Сборы он здорово прошел, вернулся на свою позицию – на правый фланг. Я ему доверил капитанскую повязку.

Сборы зимние он прошел хорошо. Мы «Олимпиакос» прошли, потом с «Лацио» хорошая у нас игра была. Потом у него какие-то проблемы начались понемногу и на каком-то этапе Витя остановился. Психологические ли это проблемы? Может быть. Есть матчи чемпионата, еврокубки, игры сборной. Где-то он, возможно, стал выбирать, к каким играм он может готовиться… Но это мое мнение. У Вити оно может быть другое», - сказал Хацкевич на ютуб-канале Пряма червона.

Источник — Пряма червона

(20 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    sokolyk
    sokolyk, 19.11.2021 13:21
    +1
    Пофіг на причини, але по факту Циганков не прогресує...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности