Рейтинг ФИФА. Сборная Украины вернулась в топ-25. Где будущие соперники?

За последний месяц подопечные Александра Петракова поднялись на одну строчку

  • 19.11.2021 16:57
  • 2543 просмотра
  • 4 комментария
Рейтинг ФИФА. Сборная Украины вернулась в топ-25. Где будущие соперники?
© УАФ

ФИФА опубликовала очередной рейтинг национальных сборных, который учитывает выступления команд за последний месяц.
 
Сборная Украины за этот период провела два  матча: товарищеский против Болгарии (1:1) и еще один в рамках квалификации ЧМ-2022 - против Боснии и Герцеговины (2:0).
 
Украина добавила одну строчку и теперь занимает 25-е место в рейтинге ФИФА. 
 
Потенциальные соперники сине-желтых в полуфинале плей-офф отбора ЧМ-2022 расположились на следующих позициях: Италия – шестая, Португалия – восьмая, Швеция – 18, Уэльс – 19, Шотландия – 38. Жеребьевка состоится 26 ноября.
 
Полный рейтинг здесь.
 
Топ-10 рейтинга ФИФА 

Источник — Sport.ua

(16 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    onco-clown
    onco-clown, 19.11.2021 16:55
    +1
    38-ю нам пожалуйста)
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    Roger
    online
    Roger, 19.11.2021 17:24
    0
    Да сколько можно, всегда публикуется скрин только топ-10. Вам что пикселей жалко? Опубликуйте вы уже и с 11 по 20 и с 21 по 30, тем более в том десятке сбУ находится, и хочется понимать кто конкуренты и как они близко.
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    onco-clown
    onco-clown, 19.11.2021 16:57
    0
    Странный рейтинг: Дания 9-я, а Германия 11-я..
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 19.11.2021 17:21
    -1
    Новость неполная.
    А какие рейтинги возможных соперников по Финалу.
    Есть ещё 5 несеяных сборных.
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