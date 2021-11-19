Рейтинг ФИФА. Сборная Украины вернулась в топ-25. Где будущие соперники?

ФИФА опубликовала очередной рейтинг национальных сборных, который учитывает выступления команд за последний месяц.
Сборная Украины за этот период провела два матча: товарищеский против Болгарии (1:1) и еще один в рамках квалификации ЧМ-2022 - против Боснии и Герцеговины (2:0).
Украина добавила одну строчку и теперь занимает 25-е место в рейтинге ФИФА.
Потенциальные соперники сине-желтых в полуфинале плей-офф отбора ЧМ-2022 расположились на следующих позициях: Италия – шестая, Португалия – восьмая, Швеция – 18, Уэльс – 19, Шотландия – 38. Жеребьевка состоится 26 ноября.
Полный рейтинг здесь.
Топ-10 рейтинга ФИФА
Источник — Sport.ua
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А какие рейтинги возможных соперников по Финалу.
Есть ещё 5 несеяных сборных.
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