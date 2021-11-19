У Цыганкова был вариант с Атлетико Мадрид

Бывший наставник «Динамо» Александр Хацкевич поделился инсайдом об интересе мадридского «Атлетико» к Виктору Цыганкову.

«О том, что «Шальке» давал за Цыганкова 20 миллионов евро я не слышал. Знаю, что один итальянский клуб давал за него серьезные деньги. Знаю, что сейчас у него был вариант с «Атлетико» Мадрид. Почему он не состоялся – я не знаю. Может, как говорит Игорь Михайлович, не совпали цифры. Или факс не пришел (улыбается)», - сказал Хацкевич на ютуб-канале Пряма червона.

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