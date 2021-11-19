У Цыганкова был вариант с Атлетико Мадрид

Чемпион Испании проявлял интерес к полузащитнику «Динамо» и сборной Украины

  • 19.11.2021 12:35
  • 2517 просмотров
  • 8 комментариев
У Цыганкова был вариант с Атлетико Мадрид
© ФК Динамо. Виктор Цыганков

Бывший наставник «Динамо» Александр Хацкевич поделился инсайдом об интересе мадридского «Атлетико» к Виктору Цыганкову.

«О том, что «Шальке» давал за Цыганкова 20 миллионов евро я не слышал. Знаю, что один итальянский клуб давал за него серьезные деньги. Знаю, что сейчас у него был вариант с «Атлетико» Мадрид. Почему он не состоялся – я не знаю. Может, как говорит Игорь Михайлович, не совпали цифры. Или факс не пришел (улыбается)», - сказал Хацкевич на ютуб-канале Пряма червона.

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Тарас Чубак
    online
    Тарас Чубак, 19.11.2021 13:14
    +3
    Mac_Gyver, 19.11.2021 12:55
    Цыганкову не помешало бы поехать в какой-нибудь Дженоа.
    і головна проблема Циганкова що він майже не обводить
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
    Тарас Чубак, 19.11.2021 13:25
    +2
    Ще крім Циганкова точно кому треба тікати із своїм клубів так це Ярмола якщо хоче ще пограти на високому рівня роки 2-3, Зіна - якщо не хоче завжди бути гравцем ротації та без певної позиції, він точно не ЛЗ для більшості клубів, а ще трохи і півзахисником його важко буде назвати. І Миколенко, після невдалого періоду у збріній він щось підсів як і ментально так і в ігровому плані.
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
    Тарас Чубак, 19.11.2021 13:13
    +2
    Mac_Gyver, 19.11.2021 12:55
    Цыганкову не помешало бы поехать в какой-нибудь Дженоа.
    або максимум клуб рівня Севільї, він вже зупинився у розвитку, скоро почне регресувати, тож треба хапатися ща будь-яку можливіть. Якщо для збірної він вже майже точно не буде такою величиною як Ярмола, то може хоч у клубній кар'єрі випередить Андрія
    Ссылка
    Mac_Gyver
    Mac_Gyver, 19.11.2021 12:55
    +2
    Цыганкову не помешало бы поехать в какой-нибудь Дженоа.
    Ссылка
    Trollface
    Trollface, 19.11.2021 13:21
    0
    У Суркиса не совпали цифры по смете, у Цыганкова звезды по фарту.
    Ссылка
    ENJOY--
    online
    ENJOY--, 19.11.2021 13:14
    0
    года два назад разве что
    Ссылка
    --smart--Forever--
    online
    --smart--Forever--, 19.11.2021 13:38
    -1
    Не смешите интересом Диего Симеоне к деревянному по пояс
    Я поверю, что интерес могли проявлять Докса или Этникос Кипр
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 19.11.2021 13:12
    -1
    Ссылка
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