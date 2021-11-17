Украина вышла в плей-офф, Ротань обыграл Сербию, 17-летние – Португалию

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 16 ноября.
1. Колоссальное напряжение! Украина добыла путевку в плей-офф квалификации ЧМ
Подопечные Александра Петракова сломили сопротивление Боснии и Герцеговины на ее поле
2A. Итоги группового раунда. Кто вышел на ЧМ, кто сыграет с Украиной в плей-офф
Сборной Украины выиграла непростой выездной матч с Боснией и Герцеговиной
2B. Украина будет несеяной в плей-офф: среди соперников Италия и Португалия
Стали известны все участники плей-офф квалификации чемпионата мира
3. Нидерланды не без проблем вышли на ЧМ-2022, Норвегия пролетает
Завершился групповой этап отбора ЧМ-2022
4A. Выстраданная победа. Сборная Украины U-21 в нервном матче обыграла Сербию
Команда Руслана Ротаня вырвала победу у сербов
4B. Выиграли группу. Украина U-17 обыграла Португалию, дважды уступая в счете
Подопечные Олега Кузнецова вышли в элитный раунд квалификации
5. Украина проиграла Испании и во втором контрольном поединке
Снова испанцы забили три гола в ворота гостей, не пропустив в свои ни одного
6. ФОТО. Неймару подарили футболку Шахтера
Дентиньо встретился с форвардом ПСЖ
7A. Денис ГАРМАШ: «Ребров не говорил в глаза, что хочет выгнать меня из Динамо»
Игрок рассказал об отношениях с некоторыми одноклубниками и бывшим тренером
7B. Агентские мутки. Гармаш объяснил, почему не остался в Ризеспоре
Украинскому футболисту было вполне комфортно в турецком клубе
8. Первая декада Конте в Тоттенхэме: загнал футболистов, но те верят итальянцу
Коуч интенсивно начал отрабатывать свою зарплату в 18 миллионов евро в год
9. От «маньяков» до «красноармейцев»: кто будет поддерживать сборную Боснии
Блогер Sport.ua рассказывает о наиболее ярких боснийских фан-группировках
10. Не только хоккей. Как Канада пробивается на ЧМ по футболу
Как «красные» стали футбольной державой и причем здесь женская сборная
Источник — Sport.ua
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