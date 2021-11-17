Украина вышла в плей-офф, Ротань обыграл Сербию, 17-летние – Португалию

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 16 ноября.

1. Колоссальное напряжение! Украина добыла путевку в плей-офф квалификации ЧМ

Подопечные Александра Петракова сломили сопротивление Боснии и Герцеговины на ее поле

2A. Итоги группового раунда. Кто вышел на ЧМ, кто сыграет с Украиной в плей-офф

Сборной Украины выиграла непростой выездной матч с Боснией и Герцеговиной

2B. Украина будет несеяной в плей-офф: среди соперников Италия и Португалия

Стали известны все участники плей-офф квалификации чемпионата мира

3. Нидерланды не без проблем вышли на ЧМ-2022, Норвегия пролетает

Завершился групповой этап отбора ЧМ-2022

4A. Выстраданная победа. Сборная Украины U-21 в нервном матче обыграла Сербию

Команда Руслана Ротаня вырвала победу у сербов

4B. Выиграли группу. Украина U-17 обыграла Португалию, дважды уступая в счете

Подопечные Олега Кузнецова вышли в элитный раунд квалификации

5. Украина проиграла Испании и во втором контрольном поединке

Снова испанцы забили три гола в ворота гостей, не пропустив в свои ни одного

6. ФОТО. Неймару подарили футболку Шахтера

Дентиньо встретился с форвардом ПСЖ

7A. Денис ГАРМАШ: «Ребров не говорил в глаза, что хочет выгнать меня из Динамо»

Игрок рассказал об отношениях с некоторыми одноклубниками и бывшим тренером

7B. Агентские мутки. Гармаш объяснил, почему не остался в Ризеспоре

Украинскому футболисту было вполне комфортно в турецком клубе

8. Первая декада Конте в Тоттенхэме: загнал футболистов, но те верят итальянцу

Коуч интенсивно начал отрабатывать свою зарплату в 18 миллионов евро в год

9. От «маньяков» до «красноармейцев»: кто будет поддерживать сборную Боснии

Блогер Sport.ua рассказывает о наиболее ярких боснийских фан-группировках

10. Не только хоккей. Как Канада пробивается на ЧМ по футболу

Как «красные» стали футбольной державой и причем здесь женская сборная