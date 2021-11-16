Выиграли группу. Украина U-17 обыграла Португалию, дважды уступая в счете

Подопечные Олега Кузнецова вышли в элитный раунд квалификации

  • 16.11.2021 18:51
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Выиграли группу. Украина U-17 обыграла Португалию, дважды уступая в счете
© УАФ

Сборная Украины U-17 провела третий матч в квалификации Евро-2022 (U-17).

Подопечные Олега Кузнецова переиграли команду Португалии, дважды уступая в счете, и вышли в элитный раунд квалификации. Игра проходила в Португалии, но украинцы были номинальными хозяевами.
 
Квалификация Евро-2022 U-17
 
Группа 11, 3-й тур, 16 ноября
 
Украина U-17 – Португалия U-17 – 3:2
Голы: Гусев (43), Дзень (61), Кречманин (81) – Гонсалвеш (13), Родригес (57) 

Турнирная таблица

3-й тур, 16 ноября
Казахстан – Уэльс 1:1

В элитный раунд квалификации, который состоится весной 2022 года, выходят по две сильнейшие сборные 13 групп, а также четыре лучшие команды, которые займут третье место по результатам встреч с первой и второй сборными своей четверки. Сборные Нидерландов и Испании получили прямые пропуски в элит-раунд.
 
Сборная Израиля на правах хозяина Евро получила автоматическую путевку в финальную стадию турнира, которая пройдет в мае 2022 года. Туда же попадут победители восьми групп элит-раунда и семь лучших вторых команд.

Источник — Sport.ua

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