Выиграли группу. Украина U-17 обыграла Португалию, дважды уступая в счете

Сборная Украины U-17 провела третий матч в квалификации Евро-2022 (U-17).

Подопечные Олега Кузнецова переиграли команду Португалии, дважды уступая в счете, и вышли в элитный раунд квалификации. Игра проходила в Португалии, но украинцы были номинальными хозяевами.



Квалификация Евро-2022 U-17



Группа 11, 3-й тур, 16 ноября



Украина U-17 – Португалия U-17 – 3:2

Голы: Гусев (43), Дзень (61), Кречманин (81) – Гонсалвеш (13), Родригес (57)

Турнирная таблица

3-й тур, 16 ноября

Казахстан – Уэльс 1:1

В элитный раунд квалификации, который состоится весной 2022 года, выходят по две сильнейшие сборные 13 групп, а также четыре лучшие команды, которые займут третье место по результатам встреч с первой и второй сборными своей четверки. Сборные Нидерландов и Испании получили прямые пропуски в элит-раунд.



Сборная Израиля на правах хозяина Евро получила автоматическую путевку в финальную стадию турнира, которая пройдет в мае 2022 года. Туда же попадут победители восьми групп элит-раунда и семь лучших вторых команд.