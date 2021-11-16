«Агентские мутки». Гармаш объяснил, почему не остался в Ризеспоре

Украинскому футболисту было вполне комфортно в турецком клубе

  • 16.11.2021 11:39
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«Агентские мутки». Гармаш объяснил, почему не остался в Ризеспоре
© ФК Ризеспор. Денис Гармаш ( в центре)

31-летний футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Денис Гармаш рассказал о своем турецком этапе игровой карьеры. В 2020 году Гармаш защищал цвета «Ризеспора» на правах аренды.

- Почему тебя не оставили в «Ризеспоре»?
- В этом клубе такая политика. Они берут человек восемь в аренду на полгода, если кто-то очень понравился, то оставляют. Затем снова берут в аренду несколько человек. Агентские «мутки».

- Как тебе было переезжать в Турцию с практически нулевым знанием языка?
- Там же был Морозюк. Он уже хорошо понимал язык и помогал мне. Было легко. Еще с нами был и Борячук, поэтому чувствовали мы себя нормально.

- Почувствовал ли ты в Турции, как это — быть чужаком в команде?
- Нет. Там было много легионеров: хорваты, бразильцы. Турков вообще было человек восемь. Тем более, опять-таки, нас было трое украинцев в команде, и мы держались вместе.

Гармаш провел за «Ризеспор» 16 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча.

Источник — Футбол 1/2/3

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