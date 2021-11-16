Первая декада Конте в Тоттенхэме: загнал футболистов, но те верят итальянцу

«Конте – очень требовательный тренер. Это касается не только матчей, но и повседневной жизни, каждой тренировки. Он словно сержант полиции. После тренировки Конте оставляет вас мертвым. Не уставшим – мертвым», - именно так три с половиной года назад охарактеризовал методы работы новоиспеченного наставника «Тоттенхэма» многоопытный итальянский центрбек Джорджо Кьеллини, имевший честь работать с Конте в «Ювентусе» и национальной сборной Италии.

Теперь эпитеты «мертвый», «уставший» и «убитый» будут использоваться все чаще на тренировочной базе «Тоттенхэма». За первые десять дней, которые прошли с момента назначения Конте главным тренером «шпор», футболисты лондонской команды, кажется, однозначно прочувствовали ключевые принципы и методы работы итальянского специалиста. Поговаривают, что многие из игроков по утрам даже с трудом заходили на завтрак, так как испытывали колоссальное изнеможение.

Достаточно показательным является эпизод подготовки «Тоттенхэма» от одного матча к другому. В четверг, 4 ноября, «шпоры» на своем поле сыграли матч групповой стадии Лиги конференций против «Витесса», в котором добыли непростую победу со счетом 3:2. После этого обычно футболисты, проводившие большую часть поединка на поле, на следующий день проходили восстановительные процедуры и всячески отходили от предыдущего матча. Такими были правила у Нуну Эшпириту Санту, но не у Конте. Итальянец спустя всего 12 часов после матча с «Витессом» назначил полноценную тренировку для всей команды, проведя ее с интенсивностью, которую многие футболисты «шпор» не видели со времен Маурисио Почеттино. Неофициально вокруг раздевалки «Тоттенхэма», как сообщают английские инсайдеры, витает мысль, что первая тренировочная декада при Конте оказалась более сложной в физическом и ментальном плане для футболистов, нежели все предыдущие четыре месяца при Нуну Эшпириту Санту.

Все потому, что одного лишь бегового процесса для Конте недостаточно. Перед началом пятничной сессии, итальянский коуч собрал всех футболистов в специальной комнате, где показал игрокам видеоанализ матча с «Витессом». Уже на утро следующего дня он был готов, а Конте и его ассистенты четко понимали, где их подопечные недоработали или действовали неправильно. Вместо ожидаемых 20 минут, разбор поединка Лиги конференций затянулся на час с небольшим, из-за чего начало тренировки на поле пришлось отложить аж на 11:45 – необычайно позднее время, как для утренней сессии.

В принципе, футболисты «Тоттенхэма» еще после победы над «Витессом» должны были понять, что им придется несладко. Антонио Конте, поблагодарив подопечных за проявленное мужество и самоотдачу (с 59-й минуты «шпоры», напомним, играли в меньшинстве из-за удаления за два «горчичника» Кристиана Ромеро), подчеркнул, что хочет видеть значительно лучшую физическую форму у своих игроков. Итальянец четко обозначил и другое – матч с «Витессом» должен стать последним, в котором он увидел команду с таким менталитетом.

Методы Конте начались с, казалось бы, банальных, но очень важных аспектов. Итальянец затеял настоящую революцию в питании футболистов, что делал в принципе в каждом клубе, где работал.

When Antonio met the team! 😍 pic.twitter.com/fdS3WCt8h0 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 14, 2021

Коуч исключил из рациона игроков все трудноперевариваемые продукты, запретив быстрые перекусы бутербродами, а также использование майонеза и кетчупа. Также было сокращено употребление соков и блюд, приготовленных с применением сливочного масла. Вместо этого Конте настаивает, чтобы футболисты «Тоттенхэма» ели больше свежих овощей и фруктов. Все это должно давать игрокам «шпор» больше сил, которые те могут реинвестировать на тренировках в улучшение своей физической готовности.

Понятное дело, что изменить все за десять дней в команде – задача нереальная, но Конте усердно за нее взялся. В пятницу, 5 ноября, итальянский коуч даже опоздал на традиционную пресс-конференцию перед поединком Премьер-лиги против «Эвертона». Мероприятие должно было начаться в 13:30 по местному времени, но Конте не было на месте даже в 14:30. Конечно, галантный итальянец, прибыв для общения с журналистами, засыпал последних извинениями, однако со своими футболистами, из-за которых он и опоздал к прессе, Конте не будет столь мягок. Игрокам он специально дает много физической работы и аналитической информации, чтобы те прогрессировали и развивались. Так было в «Сиене», «Ювентусе», «Челси» и «Интере», и именно так отныне будет в «Тоттенхэме».

Вообще для Конте очень важна именно предсезонная подготовка, но в «Тоттенхэме» он был лишен этой возможности. Во многом поэтому сейчас итальянец настолько интенсифицирует тренировочный процесс, стараясь добиться максимума. Конте часто характеризуют, как человека, которому всегда не хватает времени на работу. Последний аспект в «Тоттенхэме» итальянец исправляет просто: приезжает на клубную базу раньше всех, а уезжает оттуда позже всех.

Перед своим официальным представлением в качестве нового главного тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте и вовсе всю ночь провел на клубной базе. На следующий день во второй его половине у итальянца состоялась встреча с командой, на которой коуч рассказал, насколько важно футболистам быть сплоченными, особенно после тяжелых испытаний, с которыми «шпоры» столкнулись на старте сезона. Конте, как пишут в Англии, пообещал игрокам сделать все, что в его силах, чтобы помочь команде побеждать, но попросил взамен преданность своему проекту.

Кажется, что методы Конте пришлись по душе абсолютному большинству игроков «Тоттенхэма». Они еще со времен Маурисио Почеттино были лишены того физического превосходства, которое под руководством аргентинца имели над многими оппонентами, а потому Конте оказался в Лондоне в подходящее для этого время. Например, капитан команды Уго Льорис так прокомментировал первые дни работы с итальянским наставником: «Он привнес в наши тренировки страсть, энергию и знания футбола, а также невероятную интенсивность. Он просит об одном – будьте сосредоточены на каждом дне тренировочного процесса, и это даст свое отражение в результатах на поле».

Также Конте осознает, насколько важно, чтобы команда была сплоченной. Для этого итальянец уже вернул практику совместного приема пищи, сделав ее обязательной. Кроме того, Антонио и его ассистенты четко обрисовали своим подопечным, для чего нужна та или иная диета. В конечно итоге у итальянца все направлено на результат, и футболистам было это донесено.

Судя по первым отзывам из Англии, футболисты «Тоттенхэма» приняли Антонио Конте с большим одобрением. Они понимают, что у этого наставника шикарный послужной список, множество успешных историй и проектов. Фактически впереди у «шпор» долгие месяцы изнуряющей работы, но их обязательно нужно пройти, чтобы увидеть преимущества пережитых трудностей, которые начались для игроков с назначением Конте.

Сейчас для итальянца очень кстати случилась пауза на международные матчи. Благодаря ей, Конте получил возможность проводить с игроками, незадействованными в сборных, двукратные тренировки, чем надеется существенно подтянуть физическую форму подопечных и их тактическое восприятие игры, что должно помочь им лучше выглядеть уже в непростом рождественском периоде, невероятно важном для АПЛ.

Как получится у итальянца и его новых подопечных реализовать задуманное? А вот это, пожалуй, уже тема для совершенно другого разговора…

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