Конте посадил игроков Тоттенхэма на строгую диету

Итальянский тренер борется с лишним весом подопечных

  • 10.11.2021 20:44
  • 1103 просмотра
  • 2 комментария
Конте посадил игроков Тоттенхэма на строгую диету
© Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Новый главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте ввел строгую диету для игроков команды. Некоторым футболистам он прямо заявил, что у них есть лишний вес.

Конте ввел обязательный командный обед. Под запретом сэндвичи и тяжелая пища, а также кетчуп и майонез.

Также игрокам «Тоттенхэма» будут давать меньше фруктового сока и масла. Конте рекомендует своим подопечным есть больше фруктов.

Источник — The Athletic

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    belerilf1
    belerilf1, 10.11.2021 20:48
    0
    гари в аду за кетчуп, презираю
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    CheMP
    online
    CheMP, 10.11.2021 20:46
    0
    жиробасы! так их!
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