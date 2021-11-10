Конте посадил игроков Тоттенхэма на строгую диету

Новый главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте ввел строгую диету для игроков команды. Некоторым футболистам он прямо заявил, что у них есть лишний вес.
Конте ввел обязательный командный обед. Под запретом сэндвичи и тяжелая пища, а также кетчуп и майонез.
Также игрокам «Тоттенхэма» будут давать меньше фруктового сока и масла. Конте рекомендует своим подопечным есть больше фруктов.
Источник — The Athletic
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