Конте посадил игроков Тоттенхэма на строгую диету

Новый главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте ввел строгую диету для игроков команды. Некоторым футболистам он прямо заявил, что у них есть лишний вес.

Конте ввел обязательный командный обед. Под запретом сэндвичи и тяжелая пища, а также кетчуп и майонез.

Также игрокам «Тоттенхэма» будут давать меньше фруктового сока и масла. Конте рекомендует своим подопечным есть больше фруктов.