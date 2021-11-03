Чего ждать от Антонио Конте в Тоттенхэме

«Тоттенхэм», после очередного проваленного сезона, очень хотел Антонио Конте еще летом. Но Антонио Конте, только что завоевавший скудетто с «Интером», не хотел в «Тоттенхэм». Итальянец брал выше: «Реал», возможно «Барса», может быть «МанЮнайтед». Однако по разным причинам нигде не срослось. И хотя теперь, сразу после назначения на пост рулевого «шпор» Конте и заявил, что летом союз с «Тоттенхэмом» не состоялся лишь потому, что он тогда «эмоционально не отошел от завершившегося сезона» и что еще «не время возвращаться к тренерской работе», это все пыль в глаза. Многочисленные итальянские инсайдеры утверждают, что Антонио именно не хотел ехать в Лондон, предполагая, что его позовут на более перспективные хлеба. Не позвали. И в итоге два «одиночества» встретились. Встретились, чтобы синхронно пойти на дно.

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«У «Тоттенхэма» ультрасовременная инфраструктура и один из лучших стадионов в мире», - это еще одна из «тронных» цитат Конте после вступления в должность. Чертовски прав. Стадион и все необходимое у лондонцев действительно экстра-класса. Однако об остальном так не скажешь.



Твиттер Тоттенхэма. Нуну Санту

Наследство от предыдущего тренера Конте досталось тяжелое. Под руководством Нуну Санту, продержавшегося во главе команды всего четыре месяца, «шпоры» потерпели пять поражений в семи последних матчах АПЛ. Причем практически все те поражения были очень болезненными: от «Челси» 0:3, столько же от «Кристал Пэлас», 1:3 от «Арсенала». Но чашу терпения «черно-белой» публики переполнила фатальная «капля» от «Манчестер Юнайтед» - тоже 0:3. После той игры болельщики освистали португальского коуча, и руководство клуба решилось на резкие перемены. Команда набрала всего 15 очков в десяти турах, и болтается в середине турнирной таблицы (восьмое место).

Но даже не столько турнирное болото можно считать показательным моментом. Дело в том, что в последнее время, то бишь после ухода с поста наставника команды Почеттино, «Тоттенхэм» медленно, но уверенно превращался в «сбитого летчика». Такого, как «Арсенал». У клуба действительно потрясающая инфраструктура, серьезная армия болельщиков, но вот в команду нужно было еще позавчера вливать сотню-полторы миллионов, дабы она по-настоящему, а не на бумаге или в мечтах, была конкурентно способной.

Клубный босс Дэниэл Леви в силу разных причин упустил/пропустил тот момент. И некогда звездная команда превратилась в середняка, если называть вещи своими именами. Плюс явно захандрил главный «бриллиант» команды – Харри Кейн, засобиравшийся летом в «МанСити». Капитан команды бойкотировал тренировки, ставил ультиматум президенту клуба, но в итоге был вынужден остаться: до конца контракта целых три года, как тут уйдешь по своей воле. И Кейн остался. Но, по всей видимости, обида не ушла. Да и охота тащить и дальше «шпор» на себе улетучилась. Как вам такое: в девяти матчах у Харри – лишь один забитый гол и одна голевая передача. Мягко говоря, не чемпионский график.

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После ухода Почеттино ситуацию должен был удержать на плаву Моуринью. Но он ее не удержал. Португалец довольно бодро начал, но плохо закончил. Под конец его лондонской карьеры «Тоттенхэм» превратился в комок конфликтов: все враждовали со всеми, и конца края тем склокам не было видно. Плюс ко всему Особенный не только «потерял» раздевалку, но и, похоже, игровой тонус. Последние игры «шпор» под его руководством – это однообразная тоска. Тоска и дефилирование на одном месте.

А ведь и сеу Жозе, как сейчас синьор Антонио, тоже обещал вернуть «Тоттенхэм» в Лигу чемпионов. Обещание не сдержал. Даже в Лигу Европы не попали.

После отставки португальца и неудачного эксперимента с назначением и.о. Мэйсона, Леви пытался найти наставника с именем. В этой связи фигурировали фамилии немца Рангника и голландца Тен Хага. Затем возникла кандидатура итальянца Конте. Поговаривают, даже с Почеттино Леви пытался договориться, ведь у того в одно время не заладились отношения с руководством «ПСЖ». Но все эти попытки и метания президента «Тоттенхэма» закончились фиаско. Что там говорить, если даже бывшего тренера «Шахтера» и «Ромы» Паулу Фонсеку не удалось подписать.

Пришлось Леви понижать градус. Вроде бы прощупывалась кандидатура итальянца Гаттузо, вроде бы хотели пригласить француза Галтье. Но и здесь облом. Вот так в итоге и появился в «Тоттенхэме» Нуну Эшпириту Санту, известный в первую очередь тем, что превратил «Вулверхэмптон» в португальскую «колонию».

Стиль, исповедуемый португальцем в «Вулвз», был строго контратакующий. А какой он, собственно, должен быть у середняка? В свой последний сезон в логове «волков» Санту что-то пытался изменить, но не получилось.

Не получилось и на новом рабочем месте. Хотя поначалу было все хорошо: победа над «МанСити», приз лучшему тренеру АПЛ августа. Но когда эмоции закончились, закончились и идеи. «Тоттенхэм» оказался голым королем. Как и его новый наставник. После десяти туров в активе «шпор» лишь девять забитых мячей: хуже только у «Норвича» (три), абсолютного аутсайдера лиги (еще девять забитых мячей у «Саутгемптона»). Причем не только по забитым голам, но и по иным атакующим статистическим показателям «шпоры» откровенно не радуют в новом сезоне. И проблема не в одном только тренере или капитане. Там проблема комплексная, всеобъемлющая. И в целом о ней было сказано выше: стагнация состава. С одной стороны, команда очень нуждается в новой крови, с другой – в новой мотивации. Но ни того, ни иного не было. Почему – вопрос к Леви. И вопрос этот риторический. Хотя, конечно же, президент клуба имеет на него ответ. Даже аргументированный. Но разве от этого легче?

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Вот на такой упаднической волне в команду пришел Конте. Наверное, Антонио действительно успел соскучиться за работой, если вот так сходу решил взяться за кризисный-кризисный «Тоттенхэм». С другой стороны, 15 миллионов евро в год кого хочешь могут утешить. Да и усиление ему в зимнее межсезонье вроде бы как обещано.



Твиттер Тоттенхэма. Антонио Конте

Только вот до усиления еще нужно дотянуть. Конте не слывет тренером-демократом, его методы очень похожи на лекала Моуринью. Вполне может быть, что снова, как и при назначении Санту, взыграет эффект новизны. И «шпоры» снова начнут выигрывать. Тем более, что Антонио постарается передать подопечным и свою харизму, и свои знания.

Но вот дальше, когда наступят будни, «Тоттенхэм» снова рискует попасть в сильную турбулентность, ведь запаса прочности у этой команды нет. Как и длины скамейки. Да и классом она уступает как минимум пятерым клубам – вы их имена знаете. И тогда, мне кажется, у Конте начнется иная риторика…

…Свидетели утверждают, что мобильный телефон Антонио Конте отвечает звонящим мелодией гимна Лиги чемпионов. Итальянец – ужасный максималист: он мечтает выиграть самый престижный клубный турнир и в качестве тренера. Весьма похвально. Но вряд ли это удастся сделать с нынешним клубом. Там до Лиги чемпионов – как завсегдатаю лондонского паба до ресторана с мишленовской звездой.