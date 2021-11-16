Денис ГАРМАШ: «Ребров не говорил в глаза, что хочет выгнать меня из Динамо»

Игрок киевского клуба рассказал об отношениях с некоторыми одноклубниками и бывшим тренером

  • 16.11.2021 09:20
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Денис ГАРМАШ: «Ребров не говорил в глаза, что хочет выгнать меня из Динамо»
© ФК Динамо Киев. Денис Гармаш

31-летний футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Денис Гармаш рассказал о своих взаимоотношениях с Евгением Хачериди, Сергеем Рыбалкой и Сергеем Ребровым.

- Как ты проводишь свой досуг?
 - В компьютерные игры я не играю. У меня не получается, и я злюсь, когда играю против кого-то. Он умеет, а я нет. Нужно учиться хорошо играть, но я не вижу смысла в этом. Можно поиграть для себя, но не более.

- Ты крестил детей Хачериди, с Рыбалкой вы тоже кумовья...
- Да, сейчас такая «фишка» среди футболистов — становиться кумовьями.

- Кто для тебя Хачериди?
- Он для меня — друг, кум и, можно сказать, брат.

- Вы поддерживаете тесную связь?
- Не тесную, но общаемся. Последний раз виделись, когда вместе смотрели матч сборной.

- Собирается ли он завершать карьеру? Он уже давно не играет.
- Говорит, что пока нет вариантов. Тренируется он индивидуально. Заканчивать карьеру не собирается.

- Когда вы вместе с Женей играли в «Динамо», то говорили, что ваши эмоции — это главная беда «Динамо».
- Он — тоже эмоциональный человек, который любит справедливость.

- Почему, когда Ребров тренировал «Динамо», то он хотел выгнать из команды тебя, Хачериди и Рыбалку?
- Я читал это только в интернете. Никто в глаза мне это не говорил.

Источник — BurBuzz

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