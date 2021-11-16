Не только хоккей. Как Канада пробивается на ЧМ по футболу

Канада — единственная команда из конфедерации КОНКАКАФ, не проигравшая ни разу на отборочном этапе на чемпионат мира. Переиграв Коста-Рику со счетом 1:0, она вплотную приблизилась к заветной мечте оказаться на Мундиале. Еще несколько лет назад такое достижение казалось невозможным.

Когда канадцы обсуждали, что станет толчком к развитию футбола в стране, все говорили о чемпионате мира в 2026 году. Но это мнение не разделяют молодые звезды Алфонсо Дейвис и Джонатан Дэвид, готовые на свершения хоть вчера. Не готов ждать и тренер — пожалуй, главный катализатор успеха. Англичанин Джон Хердман молод (ему 46), и в прошлом он работал тренером академии «Сандерленда». Прославился он прежде всего в качестве тренера женской команды, и лишь в 2018 году он стал работать с мужчинами.

Он болеет за «Ньюкасл», а его родным городом является Консетт. «Парниша из Консетта пытается вывести Канаду на чемпионат мира. Не такой карьерный путь мне предсказывали в школе» — улыбается он в интервью Sky Sports.

Сейчас он живет в Ванкувере на границе с США. Как признается Хердман, его мотивировали неуспехи на родине. «В Англии шансов почти не было. Это саркастическая культура, где доверяются только тем, кто играл на высоком уровне. В «Сандерленде» было много выдающихся тренеров, которых не замечали. Я четко видел потолок, который не сломить. Но я хотел доказать скептикам, что готов на большее».

Обиженный на родину, Хердман переехал в Новую Зеландию, где стал тренировать женскую сборную. «Переезд открыл мне глаза. Я должен был перестать крутиться, как белка в колесе английской системы, и что-то предпринять. Мне помогли перестать мыслить штампами и зачитывать одни и те же постулаты».

В своем офисе в Инверкаргилле он обменивался идеями с тренерами сборных по хоккею и именитыми регбистами. Его ментором стал Робби Динс из новозеландской сборной по регби. «Проходило этакое перекрестное опыление каждый день. Столько шансов для введения инновационных идей!»

От женщин до мужчин

Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Хердман

Хердман был достаточно хорош, чтобы в 2011 году стать тренером женской футбольной сборной. В 2012 году он взял бронзу на олимпийских играх — первая такая медаль Канады в традиционном командном спорте за 76 лет. Подвиг удалось повторить в 2016 году в Рио-де-Жанейро.

Ту команду он называл «сокровищем нации». Особо он выделял Кристин Синклер — лучшего бомбардира в истории сборных. Не удивительно, что когда Хердман согласился на приглашение мужской сборной, это подняло шумиху.

«Скандал возник из-за того, как информация утекла в сеть. Об анонсе прознали заранее, и у меня был один час на то, чтобы позвонить Кристин и объяснить, что после семи лет работы мне пришло время уйти. Я не хотел оказаться в такой ситуации, но таков футбол. Я был успешным тренером женской команды с двумя трофеями. Зачем что-то менять? Но в женской команде мой бюджет не менялся с первого же дня. Подиумы, проведение ЧМ, победы, а в награду — все те же деньги. Я думал о том, куда двигаться дальше. Инновации стоят миллионы, и нам была нужна профессиональная женская лига. Без вложений пути вперед не было. И единственный способ получить деньги — добиться успеха с мужской сборной».

«Это сложно понять, но в сердце я все еще думаю о женской программе. Это — шанс вывести футбол на новый уровень в Канаде. И это же я сказал мужской сборной. Мы можем навсегда изменить футбол в стране».

Дисфункциональная команда

Сейчас никто не сомневается в способностях Хердмана, но отмотаем пару лет, и все было иначе. Канадская команда никогда не выигрывала, и лишь раз прошла на ЧМ в 1986 году. Они даже не дошли до финальной стадии квалификации на ЧМ-2018. В сборной царил разлад.

«У нас были хорошие игроки, но не было гармонии — чего-то недоставало». Хердман спросил футболистов, что было не так, и получил самые разные ответы. Все указывало на то, что в коллективе не было доверия или чувства единства.

«Мне сказали, что у нас нет души, не было веры в успех. Мы должны были работать над тактикой, но тактика теряет весь смысл, если не веришь в своего товарища или тренера».

На первых двух сборах были ссоры и драки. «Я хватался за голову и думал, во что вообще ввязался. Шотландские ребята в одной стороне, испаноговорящие — в другой. У нас играют колумбийцы, уругвайцы, шотландцы, сербы, ямайцы. Кто только не играет. В этом прелесть Канады — мы все разные. Это наша сильная сторона, но тогда все было наоборот».

«Никто никому не доверял. Я попытался объяснить им, что с таким подходом побед не видать. Когда что-то идет не так, команда разбивается по группкам. И меня услышали, прежде всего лидеры. Они понимали, как важна культура и командный дух. У нас были исполнители — и шанс. Впервые».

Первая канадская звезда

Getty Images/Global Images Ukraine. Альфонсо Дейвис

Конечно, толчок всему дало появление нового поколения звезд. Хердман присутствовал на матче, когда Дейвис дебютировал за «Ванкувер Уайткэпс» в 15 лет. Сейчас он — обладатель золота ЛЧ в составе «Баварии».

«Он — персонаж интересный. После каждой нашей встречи он добивался чего-то нового. Новый трофей, супермомент против «Барселоны». Он — художник. Он хочет развлекать и развлекаться в процессе. И он помогает нам учиться. Помню, как он рассказывал о подготовке к финалу Лиги чемпионов. Он описывал процессы «Баварии», что работает и не работает. После той лекции у меня было исписано три листа».

Несмотря на то, что в «Баварии» Дейвис играет в защите, для Канады он нападающий. Это решение связано с тем, что нужно сборной. «Он загорается на этой позиции. Он действительно ужасает соперников по КОНКАКАФ».

Что касается Дэвида, он забил победный мяч Коста-Рике и продолжает решать все стоящие перед ним задачи. Он уже стал лучшим бомбардиром Золотого Кубка (футбольного турнира для стран Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна), лучшим бомбардиром в Бельгии и помог «Лиллю» выиграть титул во Франции. Хердман считает, что он может добиться даже большего.

«Он так спокоен под давлением. Это его дар. Кажется, у него просто лед в жилах, и он никогда не волнуется. Он особенный. Очень особенный. Я думаю, его ждет будущее в элитном клубе».

Мундиаль не за горами

16 ноября канадцам предстоит финальный раунд отборочного турнира чемпионата мира. Они принимают Мексику — сборную, которая уже безуспешно пыталась переиграть северян на знаменитом стадионе «Ацтека».

«Оказаться там — как сон. Я помню, как наблюдал за Диего Марадоной с папой по телевизору. В тот момент я влюбился в футбол. Это пугающее место для гостей, но я горд тем, как мы себя показали в Мексике. В 1986 я плакал, но в этот вечер причин для слёз не было».

На решающий матч с мексиканцами придет смотреть около 50 тыс. зрителей. «Мы с нетерпением ждем еще одной встречи. Посмотрим, как они справятся с холодным Эдмонтоном, и как их встретит наша публика. Страна начинает болеть футболом».

И пусть хоккей пока что остается спортом номер один в Канаде, футбол стремительно набирает обороты. Многое зависит от предстоящего чемпионата мира.

«Когда меня взяли на роль тренера, все говорили о 2026 году. Но ключом к успеху в 2026 всегда был 2022. Футболистам нужно понять, что такое Мундиаль для того, чтобы на что-то претендовать. Без 2022 не будет 2026».

Getty Images/Global Images Ukraine. Джонатан Дэвид

«Когда я только пришел, Алфонсо Дейвису было 17, а Джонатан Дэвид еще даже не играл. Никто не верил в то, что в 2022 году что-то будет — кроме нас. Я больше не прячусь за бравадой, а говорю, как есть. Результаты говорят за себя. И наша цель понятна. Футболисты понимают, что квалификация — это гарантия перемен. Это деньги от ФИФА. Ребята с двойным гражданством начнут воспринимать Канаду, как сборную с амбицией. В этом все. Нам нужны чемпионаты мира, чтобы повлиять на саму культуру. Если мы пройдем, мы объединим всю страну так, как не удавалось никому другому. Страна созрела для Мундиаля».

Перевод Денис КОШЕЛЕВ