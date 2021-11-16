Нидерланды не без проблем вышли на ЧМ-2022, Норвегия пролетает

Завершился групповой этап отбора ЧМ-2022

  • 16.11.2021 23:40
  • 3710 просмотров
  • 1 комментарий
Нидерланды не без проблем вышли на ЧМ-2022, Норвегия пролетает
© Getty Images/Global Images Ukraine

К последнему туру отборочного турнира ЧМ-2022 самая интересная ситуация образовалась в группе G, где на первое место претендовали Нидерланды, Турция и Норвегия.

В итоге Нидерланды, принимавшие норвежцев, сумели добыть тяжелую победу 2:0 и выиграли группу. Второе место и путевку в стыковые матчи получила Турция, а вот Эрлинг Холанд и Норвегия остались без большого турнира.

А в группе E, где на ЧМ-2022 досрочно вышла Бельгия, второе место и выход в плей-офф заработала сборная Уэльса.

Группа E

Чехия - Эстония 2:0
Голы: Брабец, 59, Сикора, 85

Уэльс - Бельгия 1:1
Голы: Мур, 32 - Де Брюйне, 12

1. Бельгия - 20 очков
2. Уэльс - 15
3. Чехия - 14
4. Эстония - 4
5. Беларусь - 3

Группа G

Нидерланды - Норвегия 2:0
Голы: Бергвейн, 84, Депай, 90

Черногория - Турция 1:2
Голы: Бечирай, 4 - Артюркоглу, 22, Кокчу, 60

Гибралтар - Латвия 1:3
Голы: Уокер, 7 - Гутковскис, 25, Улдрикис, 55, Кроллиш, 75

1. Нидерланды - 23
2. Турция - 21
3. Норвегия - 18
4. Черногория - 12
5. Латвия - 9
6. Гибралтар - 0

Источник — Sport.ua

(26 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    igor_986
    online
    igor_986, 16.11.2021 23:49
    +2
    Ну Уельс тоже что бы в плей офф выйти из штанов выпрыгнув сиграв с Бельгийцами ничейку в последнем туре.
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