Нидерланды не без проблем вышли на ЧМ-2022, Норвегия пролетает

К последнему туру отборочного турнира ЧМ-2022 самая интересная ситуация образовалась в группе G, где на первое место претендовали Нидерланды, Турция и Норвегия.

В итоге Нидерланды, принимавшие норвежцев, сумели добыть тяжелую победу 2:0 и выиграли группу. Второе место и путевку в стыковые матчи получила Турция, а вот Эрлинг Холанд и Норвегия остались без большого турнира.

А в группе E, где на ЧМ-2022 досрочно вышла Бельгия, второе место и выход в плей-офф заработала сборная Уэльса.

Группа E

Чехия - Эстония 2:0

Голы: Брабец, 59, Сикора, 85

Уэльс - Бельгия 1:1

Голы: Мур, 32 - Де Брюйне, 12

1. Бельгия - 20 очков

2. Уэльс - 15

3. Чехия - 14

4. Эстония - 4

5. Беларусь - 3

Группа G

Нидерланды - Норвегия 2:0

Голы: Бергвейн, 84, Депай, 90

Черногория - Турция 1:2

Голы: Бечирай, 4 - Артюркоглу, 22, Кокчу, 60

Гибралтар - Латвия 1:3

Голы: Уокер, 7 - Гутковскис, 25, Улдрикис, 55, Кроллиш, 75

1. Нидерланды - 23

2. Турция - 21

3. Норвегия - 18

4. Черногория - 12

5. Латвия - 9

6. Гибралтар - 0