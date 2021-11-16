Нидерланды не без проблем вышли на ЧМ-2022, Норвегия пролетает

К последнему туру отборочного турнира ЧМ-2022 самая интересная ситуация образовалась в группе G, где на первое место претендовали Нидерланды, Турция и Норвегия.
В итоге Нидерланды, принимавшие норвежцев, сумели добыть тяжелую победу 2:0 и выиграли группу. Второе место и путевку в стыковые матчи получила Турция, а вот Эрлинг Холанд и Норвегия остались без большого турнира.
А в группе E, где на ЧМ-2022 досрочно вышла Бельгия, второе место и выход в плей-офф заработала сборная Уэльса.
Группа E
Чехия - Эстония 2:0
Голы: Брабец, 59, Сикора, 85
Уэльс - Бельгия 1:1
Голы: Мур, 32 - Де Брюйне, 12
1. Бельгия - 20 очков
2. Уэльс - 15
3. Чехия - 14
4. Эстония - 4
5. Беларусь - 3
Группа G
Нидерланды - Норвегия 2:0
Голы: Бергвейн, 84, Депай, 90
Черногория - Турция 1:2
Голы: Бечирай, 4 - Артюркоглу, 22, Кокчу, 60
Гибралтар - Латвия 1:3
Голы: Уокер, 7 - Гутковскис, 25, Улдрикис, 55, Кроллиш, 75
1. Нидерланды - 23
2. Турция - 21
3. Норвегия - 18
4. Черногория - 12
5. Латвия - 9
6. Гибралтар - 0
Источник — Sport.ua
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