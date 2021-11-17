16 ноября состоялся матч 10-го тура квалификации ЧМ-2022 по футболу.
Нидерланды – Норвегия – 2:0. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Стивен Бергвейн, 84 мин.
ГОЛ! 2:0. Мемфис Депай, 90+1 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Мемфис Депай (Нидерланды).
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Стевен Бергвейн (Нидерланды).
Источник — Sport.ua
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