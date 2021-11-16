От «маньяков» до «красноармейцев»: кто будет поддерживать сборную Боснии

«Распад Югославии все изменил, но… местная фан-культура остается неизменной – в равной мере интересной и жестокой» – эти слова о балканской фан-сцене известного британского исследователя мировых фан-движений Дуги Бримсона вышли из-под его пера в далеком уже 2003 г., но даже в начале 2020-х гг. остаются актуальными. Украинской сборной, кроме пусть и не слишком мотивированного, но упорного соперника на футбольном поле, будет противостоять экстравагантный, шумный и неистовый противник вне границ зеленого прямоугольника – 12-й игрок сборной Боснии. Да что там игрок, там настоящая команда, может, и не слишком однородная, но с собственной историей, динамичная и преданная! Давайте исследуем, кто формирует эту мощную команду.

BHFanaticos (сборные Боснии по разным видам спорта)

BHFanaticos – это объединение фанов из разных видов спорта, которое немного размывает клубные границы, но зато горячо поддерживает разные сборные Боснии (футбольную, баскетбольную, гандбольную). BHFanaticos было основано в 2000 г., и ныне в него входит около 1000 человек

Центр и руководящие органы размещены в Сараево, в то же время представительства есть не только по всей Европе – там, где проживают беженцы из Боснии, но даже в США, Канаде и Австралии. Девиз этого объединения – «Над нами будет гореть небо!» Логотип BHFanaticos содержит изображение бульдога и боснийской лилии. Своей энергией они заряжают, как правило, весь стадион.

The Maniacs («Железничар»)

Группировка The Maniacs увидела свет в 1987 г. Она объединила самых горячих поклонников сараевского «Железничара». В то же время немаленькое количество субгруп (Blue Tigers, Joint Union, Urban Corps, Stari Grad, Vendetta) входит в это объединение, и сказать, что оно является однородным, – значительно погрешить против истины.

Во время Боснийской войны немало членов группировки приняло участие в боевых действиях. Здешний герой – лидер и один из основателей группы Джевад Бегич-Джильда. Его убили в 1992 г., а память о верховоде не угасает и доныне, ведь регулярно проходят мемориальные мероприятия в его честь под эгидой The Maniacs.

2 мая 1996 г. «Железничар» сыграл свой первый послевоенный матч на домашнем стадионе «Грбавица». С той поры этот день широко отмечается здешним фанатьем.

В 1998 г. «маньяки» напали на голкипера ФК «Сараево» Мирсада Дедича прямо на поле во время сараевского дерби. После этого началось массовое побоище, в ходе которого получили травмы свыше 30 человек.

Изюминка: небольшой филиал «маньяков» есть в аргентинском городе Мар-дель-Плата. Причиной его создания стала пылкая любовь. Аргентинский поклонник «Боки Хуниорс» по имени Марсело Торре влюбился в боснийскую девушку из группировки The Maniacs и создал соответствующий фан-филиал на своей родине. Несколько раз он посещал матчи «железнодорожников» в Сараево, выбирался и на матчи сборной Боснии.

Современные The Maniacs отличаются нерядовыми вокальными данными, и, по признанию многих балканских ультрас, лидируют в этой номинации в Боснии. Неоднократно «маньяки» демонстрировали это свое умение и во время матчей национальной сборной. Вероятно, и по давлению на команды-соперницы фаны «Железничара» имеют мало себе равных, по крайней мере, в Боснии.

Horde Zla («Сараево»)

Пылкие поклонники ФК «Сараево», или «бордово-бьелих» организационно объединились в 1987 г. Отличительная черта этого объединения, или, как его еще кличут, «ультрас-холдинга» – децентрализация, то есть наличие немалого количества субгрупп: Outlaws, Maroon Brothers, Vutrasi, Fina Gradska Raja и Downtown.

Логотип «Орды Зла» представляет собой изображение «Мрачного Жнеца» – образа смерти из известного итальянского комикса «Загор» (это – совместный проект популярного на Апеннинах писателя Серджо Гонелли и генуэзского художника Гальено Ферри). По своему влиянию на боснийской ультрас-сцене «Орда» постоянно соревнуется с группировкой The Maniacs. Девиз «ордынцев»: «До последнего дня моей жизни – только «Сараево».

Исторически за «Сараево» болел высший класс сараевского общества, а представители рабочих кварталов города, поддерживавшие преимущественно «Железничар», в желании обидеть снобов называли оппонентов «питарями», то есть людьми, едящими недешевую питу, или бурек.

Немало «ордынцев» принимало участие в Боснийской войне. В память о погибших на домашней арене ФК «Сараево» установлена мемориальная доска. В 1997 г., по окончании боевых действий Horde Zla возобновила свою основную – фанатскую деятельность.

В середине 2000-х гг. обозначился внутренний конфликт между «старыми» и «новыми» «ордынцами». Молодежь обвиняла старшее поколение в мелких кражах общефанатских средств, сотрудничестве с непопулярным руководством клуба, даже в торговле наркотой, особенно в дни матчей. Споры велись и вокруг централизации руководства. В конце концов, как это традиционно бывает в спорах отцов и детей, победила новая генерация (иначе просто не было бы прогресса), а значит, был провозглашен курс на децентрализацию и автономию мелких движений, входящих в «Орду».

В ХХI ст. «ордынцы» неоднократно проявляли свое стремление к околофутбольному насилию. В частности, в 2009 г. в г. Широки Бриег произошли столкновения фанов «Сараево» с местным населением и органами правопорядка. Как следствие, погиб член Horde Zla 24-летний Ведран Пулич. С тех пор ежегодно 4 октября «ордынцы» традиционно собираются на мероприятия, посвященные увековечиванию памяти этого парня.

В середине 2010-х гг. парни из «Орды» нагло атаковали группировку фанатов польского «Леха» из Познани, которые уж никак не числятся отстающими в околофутболе. Однако не только враги есть у «Орды Зла». Традиционные теплые отношения у сараевских фанов с поклонниками дрезденского «Динамо». Частенько они осуществляли совместные акции, несколько раз фаны «Динамо» даже выезжали с «ордынцами» поддержать национальную сборную Боснии!

В современной Horde Zla не последнюю роль играет маркетинговая составляющая. Группировка выпускает многочисленную продукцию со своим лого. Реализует его по вполне приемлемым ценам. Например, традиционная «роза» – фанатский двуцветный шарфик (правда, с вертикальными, а не с горизонтальными полосами) стоит 25 конвертированных марок – приблизительно 12 евро, а футболка со стилизированным изображением года основания любимого клуба – 1946-го – обойдется фану или коллекционеру в 20 конвертируемых марок – меньше 10-ти евро.

Количество активных членов группы насчитывает три сотни, на разнообразные «биг парти» «ордынцы» могут собрать под свои знамена до 2000 человек.

Тесные связи с «ордынцами» поддерживает и объединение респектабельных фанов ФК «Сараево». Оно основано в 2010 г. и получило название Maroon Friends 1946, а в его состав входят представители финансовой, культурной и политической элиты Боснии. Главой этой группы является известный боснийский певец и автор песен Беньямин Исович. Заслуга этих уважаемых мужчин – в привлечении иностранных, в частности малайзийских инвестиций в развитие любимого клуба.

Red Army Mostar («Вележ» Мостар)

В отличие от большинства возрастных фанатских группировок Red Army Mostar, поддерживающая клуб «Вележ», четко определяет дату создания: 1 апреля 1981 г. ветераны «Красной Армии» торжественно отмечали 40-летие своего организационного оформления. Как провозгласили те парни немало лет назад лозунг «Мостар в сердце, «Вележ» до гроба», так и идут с ним фанатскими тропинками несколько десятков лет. Поводом для создания группировки послужила победа «Вележа» в финале Кубка Югославии. Обыгран был не кто-нибудь, а другой боснийский клуб – «Железничар». Бурные празднования завершились организацией группы болельщиков, которая вначале получила название «Црвени Шайтани». Нельзя сказать, что развитие организованной поддержки «Вележа» было динамичным. Неуспехи команды на футбольном поле приглушили порывы мостарских тифози, но в 1986 г. произошло настоящее возрождение. Повод – тот же: победа в финале Кубка Югославии. В тот раз от «Вележа» пострадало загребское «Динамо». Группировка же фанатов «Вележа» претерпела ребрендинг, и с тех пор зовется Red Army Mostar. Группа имела в своем составе сформированные приблизительно в то же время подгруппы: «Чикаго», «Карина», «Орлы», «Фурия» и др. А болельщики «Вележа» из города Сараево объединились в группу под названием «Красный взвод». Количество «красноармейцев» в середине 1980-х впечатляло! Так, на один из тогдашних выездов – в Сплит на матч против «Хайдука» – последовало 8000 фанатов «Вележа». И это из города, население которого на то время составляло 110 000 жителей! А в наших широтах тогда полутысячный выезд считался мегасобытием.

Все время «красноармейцы» тяготели к левой идеологии, что нередко и вызывало конфликты с группировками, ориентированными на боснийскую самобытность и правые политические течения. Тем не менее, ошибочно считать, что «Красная Армия» не поддерживает национальную сборную. Может, группировка и не делегирует на матчи Деко и компании многочисленное представительство, но 30–50 «красноармейцев», по крайней мере, на домашних матчах сборной присутствуют регулярно и поют нередко не хуже других. Кстати, о пении. «Вележ» является едва ли не рекордсменом в Восточной Европе (хотя принадлежность к ней Боснии и весьма-весьма условна) по количеству песен, посвященных команде. Драйвером этого музыкального безумия является группа Red Army Band, которая студийно записала немало из них. А поют «красноармейцы» так, что даже обессиленные игроки поневоле бегут в атаку!

Ultras Mostar («Зриньски» Мостар)

Как незарегистрированная группа поддержки Ultras Mostar действует с 10 апреля 1994 г., а в 1998 г. стала официальным объединением фанов ФК «Зриньски». На заре своей деятельности парни организованно болели за местную баскетбольную команду (особенность бывшей Югославии!), а в

дальнейшем проявили свои голосовые способности и на футбольных матчах. Нередко называют себя «Зориньевцы». Особенность группировки – использование множества красно-белых флагов, немало из которых напоминают национальные (не государственные!) флаги Беларуси, под которыми митингующие выходили в Минске на протесты в прошлом году.

Robijaši («Челик» Зеница)

Группировка Robijaši («Заключенные»), поддерживающая клуб «Челик», не относится к крупнейшим или наиболее влиятельным в околофутболе Боснии. Однако эти парни сполна проявляют свои патриотические чувства во время матчей национальной сборной в Зенице. Группа была создана в 1988 г., а название она получила в связи с тем, что город Зеница известен своими тюрьмами. Собственно, песни на тему пребывания в заключении прочно вошли в местный фольклор, в том числе и в фанатский. Иногда кажется, что усталость парням из Robijaši вообще неведома – горланят и горланят лозунги в поддержку своих любимцев, начиная примерно минут за 20 до начала матча, частенько не успокаиваясь и по окончании игр.

Отдал бы им пальму первенства и по красоте оформления шарфиков группировки. Черно-красная гамма со множеством вариаций действительно впечатляет! Как бы то ни было, а на домашнем стадионе своего клуба именно Robijaši являются основной движущей силой поддержки национальной сборной.

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Есть в Боснии и фан-группировки, поддерживающие другие национальные сборные и в то же время не выказывающие откровенной нелюбви к Джеко и компании. Так, Škripari (группа поддержки команды «Широки Бриег») организационно оформились 9 сентября 1996 г. и никогда не то что не скрывали своего прохорватского вектора, а даже принимали активное участие в поддержке национальной сборной Хорватии (в частности, на российском мундиале). В то же время, сборную Сербии поддерживают дюжие мужики из Lešinari (их любимый клуб – «Борац» Баня-Лука). Эта банда является старейшей (ведут свою историю с 1987 г.) организованной саппортер-группой в Республике Сербской – государственном образовании на территории Боснии, возникновение которого стало результатом (или следствием, здесь уж в зависимости от ваших симпатий) Дейтонского соглашения. В 1988 р. с десяток тогда еще молодых фанов из Lešinari посетило матч Кубка кубков в Харькове против «Металлиста». Кстати, весьма добрые отношения Lešinari поддерживают с ультрас клуба, на тренерский мостик которого недавно взошел Андрей Шевченко, – «Дженоа».

Как бы то ни было, а давление болельщиков на наших парней будет колоссальным (тем более, что присутствие украинской торсиды на трибунах боснийцы стараются минимизировать). Надеюсь, что сине-желтые с ним справятся и решат промежуточное задание – занять 2-е место в группе. Жаль, правда, что не все зависит от нас.

Алексей РЫЖКОВ