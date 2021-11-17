Украина будет несеяной в плей-офф: среди соперников Италия и Португалия

В отборочном турнире вторые места в своих группах заняли Португалия, Швеция, Италия, Россия, Турция, Польша, Северная Македония, Шотландия, Уэльс и Украина.

Также в плей-офф сыграют две сборные, которые выиграли свои группы в Лиге наций. Это Австрия и Чехия, которые автоматом попали в число несеяных команд. Остальные команд были «посеяны» согласно набранных очков в группе. Отметим, что Украина набрала меньше всех очков – всего 12.

Сеяные:

Португалия

Шотландия

Италия

Россия

Швеция

Уэльс

Несеяные:

Турция

Польша

Северная Македония

Украина

Австрия

Чехия

12 сборных разыграют в мини-турнире с полуфиналами и финалами три путевки в Катар. «Сеяные» стартуют на своем поле. Отметим, что Россия и Украина не могут оказаться в одной паре. Таким образом, потенциальные соперники Украины в полуфинале – Португалия, Шотландия, Италия, Швеция и Уэльс.

Жеребьевка стыкового турнира ЧМ-2022 состоится 26 ноября. Плей-офф пройдет в конце марта 2022 года. Полуфиналы будут сыграны — 24 и 25 марта, финалы — на 28 и 29 марта.