Украина будет несеяной в плей-офф: среди соперников Италия и Португалия

Стали известны все участники плей-офф квалификации чемпионата мира

  • 17.11.2021 00:13
  • 2600 просмотров
  • 6 комментариев
Украина будет несеяной в плей-офф: среди соперников Италия и Португалия
© УАФ

В отборочном турнире вторые места в своих группах заняли Португалия, Швеция, Италия, Россия, Турция, Польша, Северная Македония, Шотландия, Уэльс и Украина.

Также в плей-офф сыграют две сборные, которые выиграли свои группы в Лиге наций. Это Австрия и Чехия, которые автоматом попали в число несеяных команд. Остальные команд были «посеяны» согласно набранных очков в группе. Отметим, что Украина набрала меньше всех очков – всего 12.

Сеяные:

Португалия

Шотландия

Италия

Россия

Швеция

Уэльс

Несеяные:

Турция

Польша

Северная Македония

Украина

Австрия

Чехия

12 сборных разыграют в мини-турнире с полуфиналами и финалами три путевки в Катар. «Сеяные» стартуют на своем поле. Отметим, что Россия и Украина не могут оказаться в одной паре. Таким образом, потенциальные соперники Украины в полуфинале – Португалия, Шотландия, Италия, Швеция и Уэльс.

Жеребьевка стыкового турнира ЧМ-2022 состоится 26 ноября. Плей-офф пройдет в конце марта 2022 года. Полуфиналы будут сыграны — 24 и 25 марта, финалы — на 28 и 29 марта.

Источник — Sport.ua

(19 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    fedd1979
    fedd1979, 17.11.2021 00:30 (изменен)
    +2
    Ну, на рахунок Австрії з Чехією - взагалі брєд сивої кобили!!! Причому тут Ліга Націй до відбірного турніру ЧС? Подумаєш, групу В виграли... Добре хоч не групу С. І це вони реально грали у відборі, знаючи, що вже точно у стиках??? Нормальний розклад, нахіба нам тоді було в групу А виходити?
    Ссылка
    Xzibit11
    online
    Xzibit11, 17.11.2021 00:28
    +1
    Spectra, 17.11.2021 00:26
    Много очков в своей группе набрала!
    Ясно
    Тогда судьба с ними встретиться
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    Spectra
    Spectra, 17.11.2021 00:26
    0
    Xzibit11, 17.11.2021 00:25
    С какого перепугу Шотландия сеяная?
    Много очков в своей группе набрала!
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    brighi10
    online
    brighi10, 17.11.2021 00:26
    0
    Ну почему бы нам не попасть к паре сеянных Швеции(Уэльс) и Шотландии например с каким-то австрийцами...реально ведь и побороться с такими командами...
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    Spectra
    Spectra, 17.11.2021 00:26 (изменен)
    0
    В полуфинале на Шотландию, а потом в финале на Швецию, конечно из всех вариантов не хочется Италию, но часто нам не везет, может сейчас тот случай что и нам повезет, а так вообще это не стыки, а плей-офф, в одном матче может случится все что угодно, вперед Украина на ЧМ
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    Xzibit11
    online
    Xzibit11, 17.11.2021 00:25
    0
    С какого перепугу Шотландия сеяная?
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