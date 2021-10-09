Петраков обиделся на прессу, молодежка Ротаня пропустила 5 мячей во Франции

Главные новости за 8 октября на Sport.ua

  • 09.10.2021 07:58
  • 1267 просмотров
  • 2 комментария
Петраков обиделся на прессу, молодежка Ротаня пропустила 5 мячей во Франции
© УАФ. Александр Петраков

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 8 октября.

1A. Петраков обиделся? Тренер сборной Украины очень холодно пообщался со СМИ
Наставник сборной Украины ответил на вопросы перед важным матчем отбора ЧМ-2022

1B. Пресс-атташе сборной отменил заданный Петракову вопрос про Малиновского
Александр Глывинский напомнил, что решением тренера хавбек не был вызван

2. ФОТО. Тренировка сборной на арене-бомбоубежище. Петраков настроен серьезно
9 октября в 19:00 состоится матч отбора ЧМ-2022 между Финляндией и Украиной

3. Ноль ударов. Молодежная сборная Украины разгромно проиграла Франции
Первое поражение в отборе получилось очень болезненным

4. Квалификация ЧМ-2022. Все результаты игрового дня и турнирные таблицы
8 октября прошли 11 поединков отборочного турнира чемпионата мира 2022

4A. Бундестим сильнее наследников Хаджи. Германия одолела Румынию
Джокер Мюллер, выйдя на замену, забил победный гол

5. Кто получит Золотой мяч? Объявлены все претенденты на трофей
Названы 30 претендентов на престижную награду

6. ВИДЕО. Форвард Динамо забил в ворота сборной Бразилии
Эрик Рамирес отличился дебютным голом за национальную команду Венесуэлы

7. Александр ТИХОНОВ: «Сидорова правильно делает, что уезжает в Украину»
Легендарный биатлонист – о переходе россиянки в сборную Украины

8A. Индиан-Уэллс. Свитолина легко разобралась с соперницей из Чехии
Первая ракетка Украины стартовала с уверенной победы

8B. Индиан-Уэллс. Костюк дала бой Халеп, но проиграла
Марта должна была брать первую партию, но Симона оказалась сильнее

9. ВИДЕО. Цыганский король показал фак. У Фьюри и Уайлдера рекордный вес
Утром 10 октября пройдет чемпионский бой между британцем и американцем

10. Владислав СИРЕНКО: Не знаю, что должен изменить Уайлдер, чтобы побить Фьюри
Боксер B1 Boxing – о главном бое октября, а также своих планах на будущее

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
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    Victor Podzigun
    Victor Podzigun, 09.10.2021 08:54
    -1
    Если вам идиотам не нравится Петраков пускай назначают ротаня. Комуникабельный,разговорчивый ,умеет ладить с игроками ,найдёт оправдание за поражение пять ноль. И будете целовать друг друга в попу и радоваться что вы такие хорошие и нашли общий язык с тренером. А вот Петраков другой правда ЧМ. И ещё один разговорчивый смылся в разгар отбора так ничего толком и не объяснил. Ни он ни его кум павелко. А сейчас сидит дома клуб ищет а его никто не замечает. Наверное тоже тренер из розреда ротаней. Все сделали макаронники. Ну ладно держите сегодня кулаки за сборную. Удачи Петраков.
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    offshorezeli
    online
    offshorezeli, 09.10.2021 08:19
    -1
    опять нагнетание, "Петраков обиделся", следующий заголовок "Петракова зачмырили", а потом теже кто пишут эти заголовки будут спрашивать за результат у него.
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