Петраков обиделся? Тренер сборной Украины очень холодно пообщался со СМИ

Наставник Александр Петраков рассказал о ситуации в сборной Украины перед матчем против Финляндии в отборе к ЧМ-2022.
Игра состоится 9 октября, начало в 19:00.
Отметим, что Петраков на все вопросы отвечал односложно и не захотел общаться со СМИ в своем привычном стиле. Возможно, тренер обиделся на прессу из-за ситуации с Русланом Малиновским.
- Что случилось, на вас лица нет?
- Нормальное лицо.
- Есть ли потери, какая кадровая ситуация?
- Все нормально, потерь нет.
- Нужно ли обязательно выигрывать? Есть такое чувство?
- Есть такое чувство, что нужно выигрывать.
- Сборная много пропускает в последние минуты матчей. Как не повторить ошибки?
- Постараемся не повторить тех ошибок.
- Чувствует ли давление? Это самый серьезный вызов для вас?
- Давления уже нет, но давление было серьезным.
- Как хорошо знаете сборную Финляндии?
- Знаю хорошо, посмотрел много матчей. Завтра увидите.
- Вы обиделись на прессу, что случилось? Почему такие лаконичные ответы?
- Так будет всегда.
- Сегодня молодежная сборная играет важный матч. Будете смотреть?
- Нет. Физически не успею посмотреть.
Источник — Sport.ua
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п-братию, и был прав.
Блохін цього так і не зрозумів.
Маркевич ніби розумів, але замість яскравих коментарів щось тихо бурмотів під ніс.
Петраков спершу розплескав все зайве в ефірі "Великий футбол", а потім, схоже, дуже про це пожалкував.
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