Петраков обиделся? Тренер сборной Украины очень холодно пообщался со СМИ

Наставник сборной Украины ответил на вопросы перед важным матчем отбора ЧМ-2022

  • 08.10.2021 18:47
  • 5882 просмотра
  • 79 комментариев
Петраков обиделся? Тренер сборной Украины очень холодно пообщался со СМИ
© uaf.ua

Наставник Александр Петраков рассказал о ситуации в сборной Украины перед матчем против Финляндии в отборе к ЧМ-2022.

Игра состоится 9 октября, начало в 19:00.

Отметим, что Петраков на все вопросы отвечал односложно и не захотел общаться со СМИ в своем привычном стиле. Возможно, тренер обиделся на прессу из-за ситуации с Русланом Малиновским.

 - Что случилось, на вас лица нет?

 - Нормальное лицо.
 
 - Есть ли потери, какая кадровая ситуация?
 
 - Все нормально, потерь нет.
 
 - Нужно ли обязательно выигрывать? Есть такое чувство?
 
 - Есть такое чувство, что нужно выигрывать.
 
 - Сборная много пропускает в последние минуты матчей. Как не повторить ошибки?
 
 - Постараемся не повторить тех ошибок.

 - Чувствует ли давление? Это самый серьезный вызов для вас?

 - Давления уже нет, но давление было серьезным.
 
 - Как хорошо знаете сборную Финляндии?
 
 - Знаю хорошо, посмотрел много матчей. Завтра увидите.
 
 - Вы обиделись на прессу, что случилось? Почему такие лаконичные ответы?
 
 - Так будет всегда.
 
 - Сегодня молодежная сборная играет важный матч. Будете смотреть?
 
 - Нет. Физически не успею посмотреть.

Источник — Sport.ua

(37 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    alefteev77
    online
    alefteev77, 08.10.2021 19:38
    0
    solart1964, 08.10.2021 19:35
    Пусть Петраков сначала дорастет до Лобановского, а потом будем их сравнивать))
    Для меня Петраков - тренер топ-уровня после победы на ЧМ U-20. Не понимаю, как можно критиковать тренера после 14 дней его работы в команде. Этот нонсенс и бред.
    Ссылка
    Bibenco
    Bibenco, 08.10.2021 19:38
    0
    alefteev77, 08.10.2021 19:29
    Лобановсий вообще не пришел бы на пресс-конференцию, отправил бы Михайличенко или Демьяненко отдуваться
    Однозначно. Валерий Васильевич не любил эту
    п-братию, и был прав.
    Ссылка
    turist86
    online
    turist86, 08.10.2021 19:38
    0
    Совкові тренери погано розуміють, що спілкування зі ЗМІ - це також частина роботи.
    Блохін цього так і не зрозумів.
    Маркевич ніби розумів, але замість яскравих коментарів щось тихо бурмотів під ніс.
    Петраков спершу розплескав все зайве в ефірі "Великий футбол", а потім, схоже, дуже про це пожалкував.
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 08.10.2021 19:37
    0
    Віталій Яценко, 08.10.2021 19:34
    Це просто неповага до всіх тих журналістів, які приїхали туди і до тих хто це дивився он-лайн.
    В чому неповага? В лаконічних відповідях? Чи в чому? Чи що треба було розказати? Що ви хотіли дізнатись в деталях?
    Ссылка
    solart1964
    online
    solart1964, 08.10.2021 19:35
    0
    alefteev77, 08.10.2021 19:29
    Лобановсий вообще не пришел бы на пресс-конференцию, отправил бы Михайличенко или Демьяненко отдуваться
    Пусть Петраков сначала дорастет до Лобановского, а потом будем их сравнивать))
    Ссылка
    solart1964
    online
    solart1964, 08.10.2021 19:34
    0
    alefteev77, 08.10.2021 19:31
    Жесть - тут все сливают Петракова, хотя он тренирует сборную 14 дней.
    Шеву тоже сливали. Да и любого тренера. Это менталитет у нас такой. Вот даст результат - тогда на руках носить будем. Хотя мне в это не верится. Но если что - могу и извиниться)))
    Ссылка
    Віталій Яценко
    online
    Віталій Яценко, 08.10.2021 19:34
    0
    Це просто неповага до всіх тих журналістів, які приїхали туди і до тих хто це дивився он-лайн.
    Ссылка
    solart1964
    online
    solart1964, 08.10.2021 19:32
    0
    CheMP, 08.10.2021 19:30
    надеть хотя...если хочешь быть пациентом,то тогда одевай
    Хорошо. Можешь уже учителем русского языка работать. Хотя ошибку свою признаю, конечно. Но тут еще и не такое прочитать можно.)))
    Ссылка
    syrkis-shybkis
    online
    syrkis-shybkis, 08.10.2021 19:31
    0
    denzellezned, 08.10.2021 19:21
    В мене лише одне питання, На УЙ нам такий тренер? «Так буде завжди», та не буде, ти просто підеш на уй. Я думав він тільки бабка базарна, а він щей образився, жах🤦‍♂️
    Так пойди покажи как надо,или только с дивана под пиво могешь?
    Ссылка
    CheMP
    online
    CheMP, 08.10.2021 19:31
    0
    solart1964, 08.10.2021 19:29
    В дурдоме кто с утра первый халат одел, тот и доктор))))
    надел
    Ссылка
    AlexandrDorofiy
    online
    AlexandrDorofiy, 08.10.2021 19:31
    0
    З такою поведінкою Петракову не місце в збірній. Це не повага до всіх вболівальників. Треба бути професіоналом, а не ображатися на кожне слово.
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 08.10.2021 19:31
    +3
    Жесть - тут все сливают Петракова, хотя он тренирует сборную 14 дней.
    Ссылка
    CheMP
    online
    CheMP, 08.10.2021 19:30
    0
    Istm, 08.10.2021 19:27
    "главное первьім одеть бельій халат"
    надеть хотя...если хочешь быть пациентом,то тогда одевай
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 08.10.2021 19:29
    +2
    Лобановсий вообще не пришел бы на пресс-конференцию, отправил бы Михайличенко или Демьяненко отдуваться
    Ссылка
    solart1964
    online
    solart1964, 08.10.2021 19:29
    0
    Istm, 08.10.2021 19:27
    "главное первьім одеть бельій халат"
    В дурдоме кто с утра первый халат одел, тот и доктор))))
    Ссылка
    dudigo78
    dudigo78, 08.10.2021 19:27
    0
    треба було ще раз про Маліновського запитати. Це вже доконаний факт: в Україні журналістики нема, а є нижчеплінтусові мисливці за хайпом. Ви журнашлюхи своїм Маліновським по суті розвалили збірну. Уроди одним словом
    Ссылка
    Istm
    online
    Istm, 08.10.2021 19:27
    0
    JohnDoe, 08.10.2021 19:26
    Знаешь,что психологи сами немного психи?
    "главное первьім одеть бельій халат"
    Ссылка
    JohnDoe
    JohnDoe, 08.10.2021 19:26
    0
    niko23341 ., 08.10.2021 19:13
    Тренер не в последнюю очередь должен быть психологом, а тут тренеру нужен психолог
    Знаешь,что психологи сами немного психи?
    Ссылка
    solart1964
    online
    solart1964, 08.10.2021 19:25
    0
    Local78, 08.10.2021 19:20
    Цей настрій навколо збірної насторожує, але все побачимо завтра на полі.
    Пофиг какой настрой вокруг. Главное - какой настрой внутри. Вот завтра мы это и увидим.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    Vladislav Pohily, 08.10.2021 19:25
    0
    Признаюсь, сначала мне такой подход Петракова понравился, надоела чрезмерная дипломатия Шевы, когда на пресс конференциях на словах все хорошо, а на поле полный провал. Команде явно нужна была встряска. Но сейчас, честно говоря, постоянная эта конфликтность буквально со всеми начинает настораживать. Нужно как-то успокоится и начать находить общий язык. А то прямо вокруг одни враги.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности