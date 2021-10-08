Петраков обиделся? Тренер сборной Украины очень холодно пообщался со СМИ

Наставник Александр Петраков рассказал о ситуации в сборной Украины перед матчем против Финляндии в отборе к ЧМ-2022.

Игра состоится 9 октября, начало в 19:00.

Отметим, что Петраков на все вопросы отвечал односложно и не захотел общаться со СМИ в своем привычном стиле. Возможно, тренер обиделся на прессу из-за ситуации с Русланом Малиновским.

- Что случилось, на вас лица нет?

- Нормальное лицо.



- Есть ли потери, какая кадровая ситуация?



- Все нормально, потерь нет.



- Нужно ли обязательно выигрывать? Есть такое чувство?



- Есть такое чувство, что нужно выигрывать.



- Сборная много пропускает в последние минуты матчей. Как не повторить ошибки?



- Постараемся не повторить тех ошибок.

- Чувствует ли давление? Это самый серьезный вызов для вас?

- Давления уже нет, но давление было серьезным.



- Как хорошо знаете сборную Финляндии?



- Знаю хорошо, посмотрел много матчей. Завтра увидите.



- Вы обиделись на прессу, что случилось? Почему такие лаконичные ответы?



- Так будет всегда.



- Сегодня молодежная сборная играет важный матч. Будете смотреть?



- Нет. Физически не успею посмотреть.