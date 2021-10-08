Бундестим сильнее наследников Хаджи. Германия одолела Румынию

Уже на 5-й минуте арбитр встречи Джюнейт Чакыр очень уверенно назначил пенальти за фол Буркэ на Вернере. Но просмотр ВАРа показал, что нарушения не было. И буквально в следующей атаке счет открыла Румыния. Янис Хаджи обыграл двоих защитников и с носка прошил тер Штегена - 0:1!



Второй тайм Германия начала активнее. Бундестим задействовал оба фланга и давление принесло результат. На 52-й минуте фирменный удар из-за пределов штрафной удался Гнабри - 1:1. А на 81-й победу Германии принес Мюллер. Томас, вышедший на замену в середине второго тайма, после скидки головой от Горецки, поставил финальную точку в матче - 2:1!

Квалификация к ЧМ - 2022. Группа J. 7-й тур.

Германия - Румыния - 2:1

Гнабри, 52, Мюллер, 81 - Хаджи, 9

Керер, 87 - Станчу, 42, Рациу, 59, Пушкаш, 80



Германия: тер Штеген, Рюдигер, Зюле, Керер, Хофманн (Клостерманн, 85), Киммих, Горецка, Ройс (Хаверц, 67), Гнабри, Сане (Адейми, 89), Вернер (Мюллер, 67)

Румыния: Ницэ, Рациу, Тошка, Кирикеш, Буркэ (Маня, 49), Рус, Хаджи (Максим, 60), Марин, Михайла (Иван, 60), Станчу (Албу, 82), Пушкаш (Митрицэ, 82)

Арбитр: Джюнейт Чакыр, Турция

Стадион: «Фолькпаркштадион», Гамбург

ГЕРМАНИЯ-РУМЫНИЯ. ТЕНСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА