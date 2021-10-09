8 октября в матче квалификации ЧМ-2022 Германия обыграла Румынию (2:1).
Голы: Гнабри, 52, Мюллер, 81 – Хаджи, 9.
Германия – Румыния – 2:1. Волевая победа немцев. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Хаджи, 9 мин.
ГОЛ! 1:1. Гнабри, 52 мин.
ГОЛ! 2:1. Мюллер, 81 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|81'
|ГОЛ ! Мяч забил Томас Мюллер (Германия).
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Германия).
|9'
|ГОЛ ! Мяч забил Янис Хаджи (Румыния).
Источник — Sport.ua
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