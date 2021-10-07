В пятницу, 8 октября, в Гамбурге на арене «Фолькпаркштадион» состоится матч квалификации чемпионата мира 2022 года, в котором в группе J сборная Германии примет команду Румынии. Стартовый свисток в матче прозвучит в 21:45 по Киеву.

Германия

Подопечные Ханса-Дитера Флика являются единоличными лидерами турнирной таблицы отборочной группы J. В шести проведенных встречах они добились 5 побед при одном поражении. Как следствие, в активе у бундестим 15 пунктов, что на 4 очка больше, нежели у команды Армении, которая идет второй.

В весенних играх отбора на ЧМ-2022 немцы дважды победили, а один раз проиграли. Стартовали они с выигрышей у Исландии (3:0 дома) и Румынии (1:0 в гостях), но затем на своем поле оступились в поединке с Северной Македонией (1:2).

Зато на порядок лучше немецкой дружине дался сентябрьский цикл матчей, который она провела под руководством Флика, сменившего после Евро-2020 на тренерском мостике коллектива Йоахима Лева. Тогда за шесть дней Германия поочередно разбила сборные Лихтенштейна (2:0 на выезде), Армении (6:0 дома) и Исландии (4:0).

Румыния

Команда Мирела Радои в турнирной таблице группы J отстает на 5 очков от немецкой команды, которая единолично лидирует. У румын 3 позиция и 10 пунктов. На шаг впереди сборной Румынии располагается команда Армении, у которой 11 пунктов.

В конце марта этого года румыны откровенно завалили почин отборочной кампании. Они стартовали с победы 3:2 на своем поле над Северной Македонией, а затем состоялись две неудачи – в играх с Германией (0:1 дома) и Арменией (2:3 в гостях).

В сентябрьском пуле встреч подопечные Радои оказались на порядок успешнее – 2 победы и одна ничья. Исландию в гостях они переиграли со счетом 2:0, после чего на своем поле с таким же результатом одолели Лихтенштейн. Затем состоялась выездная ничья 0:0 во встрече с командой Северной Македонии.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что сборная Германии в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.15 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

Германия: Нойер – Хофманн, Зюле, Рюдигер, Кехлер, Киммих, Горецка, Хавертц, Вюрц, Сане, Вернер.

Румыния: Ницэ – Рацю, Кирикеш, Неделчару, Банчу, Марин, Станчу, Хаджи, Чикылдэу, Максим, Кещеру.

8 октября, пятница