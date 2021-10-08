Квалификация ЧМ-2022. Все результаты игрового дня и турнирные таблицы

8 октября прошли 11 поединков отборочного турнира чемпионата мира 2022

  • 08.10.2021 23:59
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Квалификация ЧМ-2022. Все результаты игрового дня и турнирные таблицы
© Getty Images/Global Images Ukraine

8 октября прошли 11 поединков отборочного турнира чемпионата мира 2022.

Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua

Ниже приведены результаты игрового дня и турнирные таблицы

Квалификация ЧМ-2022

7-й тур, 8 октября, 21:45

Группа E

  • Чехия – Уэльс – 2:2
  • Эстония – Беларусь – 2:0

Группа G

  • Турция – Норвегия – 1:1
  • Латвия – Нидерланды – 0:1
  • Гибралтар – Черногория – 0:3

Группа H

  • Мальта – Словения – 0:4
  • Россия – Словакия – 1:0
  • Кипр – Хорватия – 0:3

Группа J

  • Германия – Румыния – 2:1
  • Исландия – Армения – 1:1
  • Лихтенштейн – Северная Македония – 0:4

Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2022

Источник — Sport.ua

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