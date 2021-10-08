Квалификация ЧМ-2022. Все результаты игрового дня и турнирные таблицы

8 октября прошли 11 поединков отборочного турнира чемпионата мира 2022.
Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.
Ниже приведены результаты игрового дня и турнирные таблицы
Квалификация ЧМ-2022
7-й тур, 8 октября, 21:45
Группа E
- Чехия – Уэльс – 2:2
- Эстония – Беларусь – 2:0
Группа G
- Турция – Норвегия – 1:1
- Латвия – Нидерланды – 0:1
- Гибралтар – Черногория – 0:3
Группа H
- Мальта – Словения – 0:4
- Россия – Словакия – 1:0
- Кипр – Хорватия – 0:3
Группа J
- Германия – Румыния – 2:1
- Исландия – Армения – 1:1
- Лихтенштейн – Северная Македония – 0:4
Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2022
Источник — Sport.ua
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